Színes programforgataggal ünnepli a nőket a főváros népszerű kulturális központja márciusban

Március első hetében az Eötvös10 különleges programsorozattal köszönti a nőket az idei nemzetközi nőnap alkalmából.

A Teri a házban – Nőnapok 2026 eseményei a humor, a közéleti párbeszéd, az irodalom, a közösségi alkotás és a színház eszközeivel vizsgálják a női tapasztalatok sokféleségét. A március 2. és 8. között zajló programsorozat minden korosztály számára kínál gondolatébresztő és felszabadító élményeket, így garantáltan mindenki megtalálja majd a neki tetsző eseményt.

A sorozat nyitóeseménye március 2-án az Ágens Társulat Kurtizánképző címet viselő különleges stand-up estje. Ágens, alias Zina provokatív, ironikus előadásában a párkapcsolati kommunikáció buktatóit és abszurditásait veszi górcső alá. A több mint ezer előadást megért produkció egyszerre szórakoztató és önreflexív: a résztvevők a végén jelképes „kurtizándiplomával” távoznak, miközben új nézőpontokat kapnak a két nem közötti megértéshez.

Március 3-án az E10 Mozi mutatja be Magyarországon először Connie Field Democracy Noir című dokumentumfilmjét. A hét éven át forgatott alkotás három magyar nő – egy újságíró, egy ápoló és egy ellenzéki politikus – történetén keresztül vizsgálja a demokrácia állapotát. A vetítést követően Kalmár Judit dokumentumfilm-rendező beszélget a szereplőkkel, de online a rendező is bejelentkezik.

A közéleti fókusz március 4-én folytatódik a Vénusz Klub beszélgetésével: Nőnap után, választások előtt: mit várhatnak a nők 2026-tól? Solti Hanna moderálásával Dés Fanni és Gregor Anikó elemzik a hazai nőpolitika helyzetét, a strukturális egyenlőtlenségeket és a választási ígéretek valós tétjét.

Az irodalom és a mozgás találkozik március 6-án a NŐ-IDEGEN esten. Ladjánszki Márta és Varga Zsolt performansza után Babarczy Eszter Apám meghal című kötetéről lesz beszélgetés, amely az apa–lánya kapcsolat intim rétegeit tárja fel.

A hétvége közösségi élményekkel folytatódik. Március 7-én közösségi hímzés várja az érdeklődőket Pittmann Zsófi kiállításához kapcsolódva, március 8-án pedig Halmos Mónika vezetésével Virágos fűszerkeverék workshop hozza közelebb az ehető virágok világát.

A nőnapi sorozat zárásaként március 8-án este az Én, ZsaZsa című színházi előadás látható. Létay Dóra érzékeny és ironikus portréja a csillogó díva mögött rejtőző esendő nőt mutatja meg.

A Teri a házban – Nőnapok 2026 nemcsak ünnepel, hanem kérdez, vitára hív és közösséget teremt. Az Eötvös10 egy héten át a női történetek, nézőpontok és párbeszédek kiemelt találkozóhelyévé válik Budapest szívében.

Bővebb információt a programokról az Eötvös10 weboldalán ide kattintva találtok.

