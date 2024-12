15+ ünnepváró ingyenes program Budapesten 2024 decemberében

Decemberben Budapest megtelik ünnepi hangulattal, és számtalan ingyenes program vár rátok, így még különlegesebbé téve az adventi időszakot. Élvezzétek ki a karácsonyi készülődést: ingyenes koncertek, kézműves vásárok, fényfestések és közösségi élmények várnak!

Kézműves Karácsonyi Vásár a GlassHouse Kolosyban (advent hétvégéin péntektől vasárnapig)

Idén először rendeznek adventi vásárt a GlassHouse Kolosy-ban, ahol minden adventi hétvégén (péntektől vasárnapig) csodás élményben lehet részetek! A gyerekeket interaktív programokkal várják: pénteken 15-19 óráig arc- és kerámiafestés, a felnőtteket pedig minőségi kézműves ajándékok, ünnepi dekorációk, forralt bor, kürtőskalács, sült gesztenye hozza ünnepi hangulatba. A program ingyenes és kutyabarát!

Facebook-esemény >>

Térvarázs a Horváth Mihály téren (advent hétvégéin péntektől vasárnapig)

Az adventi időszakban idén is változatos programokkal vár a Térvarázs mindenkit a Horváth Mihály téren. Nagyszerű ingyenes koncertekkel, különleges előadásokkal készülnek a kicsiknek és nagyoknak egyaránt az adventi hétvégéken, péntektől vasárnapig.

Facebook-esemény >>

Adventi forgatag a Ferenc Gardenben (2024. december 23-ig)

Valóságos adventi forgatag vár rátok november 23-tól december 23-ig a IX. kerületi Ferenc téren! Hogy mire számíthattok? Számtalan ingyenes gyerek- és felnőtt programra, finom ételekre, lélekmelengető italokra, és persze csodás karácsonyi hangulatra. Minden hétfőn társasjátékest, heti kétszer stand-up est, minden szerdán táncház, sportnapok és állatsimogató vár rátok, sőt, még a Mikulás is tiszteletét teszi a forgatagban, így a család minden tagja találhat kedvére való programot!

Facebook-esemény >>

Advent Óbudán (2024. december 22-ig)

A népszerű eseménysorozat 2024. november 29. és december 22. között ismét visszatér Óbuda szívébe, ahol a Fő téren élvezhetitek a programdömpinget. Ebben az évben is hétvégi ingyenes koncertekkel, a népszerű Mikulás- és karácsonyházzal, valamint adventi vásárral várják az érdeklődőket, és természetesen a gasztronómiai élvezetek sem maradnak el. Ezek mellett ingyenes jégpálya is üzemel a Fő téren.

Tovább a weboldalra >>

Budapest és környékének legszebb karácsonyi vásárai:

Találkozz a Mikulással a Városháza Parkban! (2024. december 6.)

A Mikulás a Városháza Téli Élményparkba is ellátogat! Idén is találkozhattok, beszélgethettek, fotózkodhattok a Mikulással a Városháza parkban! Szeretettel várnak mindenkit december 6-án, 16 órától!

Facebook-esemény >>

Mikulásnap a Kesztyűgyárban (2024. december 6.)

Találkozzatok a Mikulással és segítőivel a Kesztyűgyárban! December 6-án délután szeretettel várunk mindenkit, aki nem riad vissza a krampuszok feladataitól a Mikulás-ajándék megszerzéséért! Vegyetek részt a karácsonyi kézművesen, díszítsetek sütiket, játsszatok társasokat és ügyességi játékokat, de meleg teával és harapnivalóval is készülnek nektek. Az állomásokon pecséteket kaptok, ezeket tudjátok majd Mikulás-csomagokra beváltani! A programon való részvétel ingyenes!

Facebook-esemény >>

Mikulás Party // Stifler Ház (2024. december 6.)

Készen álltok a legnagyobb hajnalig tartó Mikulás bulira a városban? December 6-án keressétek a Mikulást a Stifler Házban! Az sem kizárt, hogy a DJ pultban leltek rá. A retró zene kedvelőit DJ Dominiqe perdíti táncra ezen az estén.

Facebook-esemény >>

Ingyenes élményfestés // Hogy Festek műhely (2024. december 7-8.)

Mindig is kíváncsi voltál arra, milyen lehet egy élményfestés? December 7-én és 8-án lehetőségetek van kipróbálni a vászonra való akrilfestés örömeit a Hogy Festek műhelyben! Nincs szükség előzetes tudásra vagy eszközökre, az instruktor bemutatja az adott kép elkészítését és segítséget nyújt a festés folyamán, hogy egy varázslatos élménnyel és képpel távozhassatok. Előzetes regisztráció szükséges!

Facebook-esemény >>

Pici Piac // Villányi út (2024. december 8.)

Érkezik az év utolsó Pici Piaca! Írjátok be a naptáratokba, nehogy lemaradjatok a város legcukibb baba-mama-gyerek dizájnvásáráról és a hamisítatlan Pici Piac hangulatról. Ezúttal is elhozzák nektek a kedvenc hazai márkáitokat, valamint sok-sok új készítővel is megismerkedhettek majd. És persze most is lesz kuponfüzet helyszíni kedvezményekkel, nyereményjáték és limitált Pici Piac ajándéktárgyak. A vásárra a belépés természetesen most is ingyenes.

Facebook-esemény >>

Vintage vásár – Adventi kavalkád // Nyolcésfél (2024. december 8.)

December 8-án egy Adventi Vintage Vásárral készülnek nektek, így a téli időszakban sem maradtok piacozós nap nélkül. Jó zenével, jobbnál jobb kincsekkel, és a megszokott varázslatos hangulattal várnak majd titeket! Szerezzétek be álmaitok „midenét” kedves és megbízható árusoktól, akiktől nemcsak új tárgyakat, hanem azokkal együtt múltat és történetet vihettek haza. Használtan vásárolni nemcsak környezetbarát, fenntartható, hanem élmény és kaland is!

Facebook-esemény >>

Vintage Fashion Market // Klauzál téri Vásárcsarnok (2024. december 8., 15., 22.)

Készüljetek a karácsonyra Budapest legmenőbb vintage ruhavásárán! Három alkalommal is várnak decemberben 8-án, 15-én és 22-én (vasárnap) a Klauzál téri Vásárcsarnok udvarában. Frissítsétek fel a téli ruhatáratokat különleges, egyedi darabokkal fenntartható forrásból a karácsonyra is készülve!

Facebook-esemény >>

Wamp Design Vásár // Eiffel Műhelyház (2024. december 8., 15.)

A karácsonyi időszakban még két alkalommal, december 8-án és 15-én is lehetőségetek van a Wamp Design vásárain nézelődni, hangolódni az ünnepre és ajándékok után kutatni. A helyszín a X. kerületi Eiffel Műhelyház, a belépés ingyenes, az esemény pedig kutyabarát!

Tovább a weboldalra >>

Közösségi dobozolás – Önkéntes nap a gyerekekért // Adaptér (2024. december 14.)

Idén adventkor összefog az Adománytaxi és Bartók-negyed apraja-nagyja, és 2 héten keresztül, közel 20 helyszínen gyűjtenek ajándékokat, hogy ezzel is szebbé és könnyebbé tegyék a mélyszegénységben élő gyermekek karácsonyát. Ám a feladat nem áll meg ott, hogy ezek az ajándékok összegyűlnek. A szépen csomagolt meglepetésekhez kellenek még a negyed szorgos kezei! Épp ezért várnak titeket december 14-én szombaton 10:00-18:00 között egy igazi közösségi dobozolásra!

Facebook-esemény >>

Íme néhány tipp, ha szeretnétek jótékonykodni idén karácsonykor:

Karácsonyi Design Vásár // Pikszis (2024. december 14.)

Idén tematikus karácsonyi vásár vár rátok a Pikszisben december 14-én. Csupa színes és csillogós holmival térhettek majd haza a vásárról és villanthattok velük otthon a fa alatt. Lesznek ruhák, ékszerek, táskák, printek, kiegészítők, sapkák és textilek, de lesz zene is, sőt finom kávé és péksüti a pultban. Véssétek be a naptárba december 14-ét és vásárolgassatok hazai brand-ektől egyedi, színes és kúl ajándékokat karácsonyra!

Facebook-esemény >>

KISKERTPIAC // MADHOUSE (2024. december 14-15.)

A KISKERTPIAC XMAS idén két napon látogatható a MADHOUSE-ban az Anker közben! Mosolygós arcok, különleges növényes és természetközeli dizájn kínálat vár benneteket, a MADHOUSE munkatársai pedig mindent megtesznek, hogy az ott töltött idő gasztronómiai élmény, örömteli, nyugodt megpihenés is legyen az ünnepi készülődés során. A rendezvény nem csak ingyenes, de kutyabarát is!

Facebook-esemény >>

Makers’ Market // Villányi úti Konferenciaközpont (2024. december 15.)

December 15-én új helyszínen, a Villányi úti Konferenciaközpont és Étteremben vár benneteket sokak kedvence, a Makers’ Market. A téli helyszínen több mint hetven alkotó csodás termékeiből válogathattok, lesznek ékszerek, kerámiák, ruhák és kiegészítők, grafikák, lakberendezési kiegészítők, csomagolt finomságok és ajándékok.

Vásároljatok karácsonyra szeretteiteknek kézzel készült, egyedi ajándékot hazai alkotóktól, így támogatva a magyar tervezőket és kis helyi műhelyeket! A vásár ingyenes és kutyabarát!

Facebook-esemény >>

Budafoki Betlehemes (2024. december 20.)

A Budafoki Betlehemes sétája a Szent Lipót-plébániatemplomtól indul december 20-án, ezt követően fáklyás felvonulással egybekötött ökumenikus megemlékezést tartanak, melyet a Budafoki Szomszédok Piaca előtti téren fejeznek be, ahol karácsonyváró koncerttel várják a családokat. A részvétel díjtalan!

Facebook-esemény >>

További ünnepváró programok a fővárosban idén decemberben:

(Borítókép: Advent Óbudán)