70+ ragyogó adventi program és bakancslistás élmény Budapesten 2024 decemberében

Az év utolsó hónapjában a város megtelik fényekkel és szívmelengető adventi programokkal. Szemezgessetek decemberi élménykalauzunkból, amelyben kézműves vásárokat, szívhez szóló koncerteket, családi előadásokat és varázslatos ünnepi programokat találtok.

Ragyogj! – Ékszerek ideje // Magyar Nemzeti Múzeum (egész hónapban)

Idén ősszel megnyílt az MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum új, időszaki kiállítása, amely az elmúlt 40 ezer év ékszereinek segítségével mesél személyes emberi történetekről. A múzeum Pulszky-termében berendezett, és a teljes épületben pop-up vitrinekkel megjelenő, Ragyogj! – Ékszerek ideje című kiállítás ezelőtt soha nem látott kincseket tár az érdeklődők elé. A tárlat a ragyogás, rajta keresztül pedig az ékszerek sokrétű jelentésrétegeit hivatott bemutatni, melyek az esztétikai értéken túl sokat elárulnak nemcsak viselőjükről, de a közösségről és a tágabb társadalmi kontextusról is.

Tovább a weboldalra >>

Adventi gyertyagyújtás a Városháza parkban (2024. december 1.)

Hangolódjatok közösen az ünnepekre! Az adventi készülődés egyik legszebb hagyománya a vasárnapi adventi gyertyagyújtás. Ünnepeljetek együtt december 1-jén 16:30-kor a Városháza Téli Élményparkban, legyen az adventi várakozás közös élmény!

Facebook-esemény >>

Wamp // Eiffel Műhelyház (2024. december 1., 8., 15.)

A karácsonyi időszakban három alkalommal, december 1-jén, 8-án és 15-én is lehetőségetek van a Wamp Design vásárain nézelődni, hangolódni az ünnepre és ajándékok után kutatni. A helyszín a X. kerületi Eiffel Műhelyház, a belépés ingyenes, az esemény pedig kutyabarát!

Tovább a weboldalra >>

Hozz egy doboz ünnepet – Adománygyűjtés a Bartók-negyedben (2024. december 1-14.)

Az Adománytaxi és a Bartók-negyed közös kampányának célja, hogy eljuttassanak 500 cipősdoboznyi ajándékot 8 Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Csongrád vármegyei település gyermekeinek, ezzel is szebbé és boldogabbá téve a karácsonyi időszakot a családok számára. December első két hetében a 20 leadópont bármelyikére vihettek egy doboznyi ünnepet, benne mesekönyvvel, színezővel, plüssállattal, babával vagy épp kisautóval. December 14-én, ha van kedvetek, közösen becsomagolhatjátok az ajándékokat az Adaptérben, mielőtt kiszállítanák őket a következő héten.

Facebook-esemény >>

Újbudai Advent (2024. december 1-22.)

2024-ben Újbuda újra ünnepi fénybe borul, ezúttal az Allee melletti, Kőrösy József utcában vár mindenkit vásárral és ünnepi programokkal, hogy átadhassátok magatok a szeretet, békesség és csillogó fények csodálatos világának.

Facebook-esemény >>

Advent Óbudán (2024. december 22-ig)

A népszerű eseménysorozat 2024. november 29. és december 22. között ismét visszatér Óbuda szívébe, ahol a Fő téren élvezhetitek a programdömpinget. Ebben az évben is hétvégi ingyenes koncertekkel, a népszerű Mikulás- és karácsonyházzal, valamint adventi vásárral várják az érdeklődőket, és természetesen a gasztronómiai élvezetek sem maradnak el. Ezek mellett ingyenes jégpálya is üzemel a Fő téren.

Tovább a weboldalra >>

Advent a Hegyvidéken (2024. december 1-23.)

A hegyvidéki Városháza téren idén adventkor sem marad el a környékbeliek által kedvelt, az ünnepi készülődés kihagyhatatlan elemeként szolgáló vásár, ahol a sétálgatás, nézelődés és kóstolgatás mellett különleges programokból sem lesz hiány. A bódékban idén is különböző árusok portékái közül választhattok, a karácsonyi díszektől kezdve az ékszereken át a kézműves termékekig, és természetesen forralt bor, forró tea és street food is vár benneteket.

További infók >>

Adventi forgatag a Ferenc Gardenben (2024. december 23-ig)

Valóságos adventi forgatag vár rátok november 23-tól december 23-ig a IX. kerületi Ferenc téren! Hogy mire számíthattok? Számtalan ingyenes gyerek- és felnőtt programra, finom ételekre, lélekmelengető italokra, és persze csodás karácsonyi hangulatra. Minden hétfőn társasjátékest, heti kétszer stand-up est, minden szerdán táncház, sportnapok és állatsimogató vár rátok, sőt, még a Mikulás is tiszteletét teszi a forgatagban, így a család minden tagja találhat kedvére való programot!

Facebook-esemény >>

SlowXmas (2024. december 24-ig)

Idén hetedik alkalommal fognak össze Budapest ikonikus utcái, hogy a karácsonyi rohanás helyett rámutassanak az advent igazi jelentésére. Arra ösztönzik a járókelőket, hogy lassuljanak le, és a karácsony körüli stresszt cseréljék élményekre és művészetre. A tematikus utcák közös adventi kalendáriuma november 25. és december 24. között minden napra tartogat egy kiállítást, forró csokit, közös kézműves foglalkozást, finom bort, kirakatversenyt, jó zenét az arra járóknak, sőt valahol a Mikulás is alászáll.

További információk >>

Corvin Hütte és Karácsonyi Vásár (2024. december 24-ig)

November végétől az egész várost belengi a fahéjas puncs, a forralt bor és a forró csokoládé illata. A Corvin Hütte és Karácsonyi Vásár a Corvin Sétányon vár mindenkit, egészen december 24-ig. Különleges árusok, forró csokoládé, forralt bor, finom falatok és karácsonyi hangulat – ez mind rátok vár!

Facebook-esemény >>

Fényflotta (2024. december 2-től)

Évről évre tűkön ülve várjuk, hogy kiderüljön, mikor gördülnek ki a kocsiszínekből és garázsokból a fővárosi fényflotta ünnepet varázsoló villamosai. A hírnél már csak magukat a fénybe borult járműveket várjuk jobban, melyek a korai, téli estéket és a decemberi rohanást egy szempillantás alatt feledtetik el kicsikkel és nagyokkal egyaránt. Az utakat beragyogó járművek először december 2-án 17 órakor futnak ki a főváros utcáira, hogy hírét vigyék, kezdetét vette az év egyik legvarázslatosabb időszaka.

Facebook-esemény >>

Magyar karácsony // Opera (2024. december 5., 12., 13.)

Új, gyerekeknek szóló ünnepi műsorral készül az adventi időszakra a Magyar Állami Operaház. Az Ádám Jenő azonos című műve alapján készült Magyar karácsony az 1931-es karácsonyi egyfelvonásos további népdalokkal kiegészített változata. Az előadásban felvonulnak az ünnepkör jellegzetes népi figurái az angyaloktól a pásztorokig, és persze felcsendülnek olyan jól ismert magyar népdalok feldolgozásai is, mint a „Karácsonynak éjszakáján”. A produkciót december 5-én, 12-én és 13-án láthatják az érdeklődők.

Tovább a weboldalra >>

Találkozz a Mikulással a Városháza Parkban (2024. december 6.)

A Mikulás a Városháza Téli Élményparkba is ellátogat! Idén is találkozhattok, beszélgethettek, fotózkodhattok a Mikulással a Városháza parkban! Szeretettel várnak mindenkit december 6-án, 16 órától!

Facebook-esemény >>

Generációk a pódiumon // Zeneakadémia (2024. december 6.)

A MÁV Szimfonikus Zenekar december 6-i, Generációk a pódiumon című hangversenyén a Zeneakadémián, a Franciaországban élő Csaba Péter, a zenekar állandó vendégkarmesterének vezényletével két nagyszabású művet hallhat a közönség. Az est szólistája a karmester leánya, Csaba Anna hegedűművész. Előadásában Max Bruch g-moll három tételes hegedűversenyét hallhatja a közönség. Az est második részében pedig Bruckner remekműve, a Romantikus szimfónia csendül fel.

Jegyvásárlás >>

Soulful Christmas (with a Funky Twist) // Vortex (2024. december 6.)

Karácsonyi klasszikusok New Orleans-i köntösben! December 6-án a Vortexben Raphael Wressnig és Alex Schultz ünnepi zenével hozza meg a karácsonyi hangulatot, Gisele Jackson soul énekével megspékelve. Felcsendül majd az O Tannenbaum déli funk verziója és a Jingle Bells lábdobogtató feldolgozása is.

Facebook-esemény >>

Faithless // Barba Negra (2024. december 6.)

December 6-án, közel 14 évnyi kihagyás után, a Barba Negra színpadán lép fel a dance brit úttörője, a Faithless. A héttagú zenekar valamennyi ikonikus slágere felcsendül majd a csepeli koncerthelyszínen, a banda legújabb stúdiólemeze, a Champion Sound válogatott hanganyagával együtt.

Tovább a weboldalra >>

Mikulásvonat a Gyermekvasúton (2024. december 6-8.)

December 6-án, 7-én és 8-án ismét birtokba veszi a Gyermekvasutat a Mikulás, akárcsak hű segítői, de még a krampuszok is! Ebből a különleges alkalomból adventi díszekbe öltöznek majd a vonatok, melyek szinte egész nap, reggeltől késő délutánig járják útvonalaikat.

Tovább a weboldalra >>

Gozsdu Karácsonyi Vásár (2024. december 6-24.)

Idén adventkor is karácsonyi pompába öltöztetik a bulinegyed szívében található, 220 méter hosszú passzázst, ahol kézműves termékek garmadájára, kortárs alkotók ajándéktárgyaira számíthatnak azok, akik itt hangolódnának az ünnepre. December 6-24. között tart nyitva a helyiek és turisták által is kedvelt karácsonyi vásár, hogy jó hangulatban, hétvégente kísérő programokkal élvezhessük ki az év ezen időszakát.

Facebook-esemény >>

Westend Karácsonyi Vásár és Gasztroudvar (2024. december 6-24.)

Ünnepi hangulattal és gasztronómiai élményekkel vár a Westend Karácsonyi Vásár és Gasztroudvar! December 6. és 24. között a Westend Eiffel és Ferdinánd kapui mellett léphettek be a varázslatos vásárba, ahol a sült gesztenye illata keveredik a forralt bor melegségével, a ragyogó fények pedig elhozzák az ünnepi csillogást.

Facebook-esemény >>

Recirquel: Kristály // Millenáris (2024. december 6-31.)

A Recirquel az idei téli szezonban az évek óta telt házzal játszott Kristály felújított verziójával tér vissza. Az ünnepek hangulatát idéző produkció varázsvilága felnőtteket és gyermekeket egyaránt vár a Millenáris Üvegcsarnokába, ahol a jégbe fagyott, bámulatos meseképek a közönség szeme láttára kelnek életre. A történet szerint Kristály-világ úrnője elvesztette hitét az emberi érzelmekben, ezért befagyasztja a világot, és csillogó, ám jeges falak közé zárkózik.

Facebook-esemény >>

VarázsLiget // Vajdahunyad vára (2024. december 6. – 2025. január 1.)

A Városligetben, a Vajdahunyadvár szomszédságában idén decemberben ismét életre kel a VarázsLiget. December 6. és január 1. között a liget tündérei ezúttal is utazásra invitálják a kicsiket és nagyokat, akik a Varázsműhelyben, varázslatos kisvasúton, bűvös körhintán, óriás varázskeréken, továbbá programok sokaságán merülhetnek el az ünnepi fényekben és a karácsonyi csodában. A programsorozat nem akármilyen kikapcsolódást nyújt a családoknak, akik így egész decemberben élvezhetik a fényekben fürdő, ünnepi hangulatot.

Tovább a weboldalra >>

Adventi varázslat a Budafoki Pincejáraton (2024. december 7.)

Látogassatok el a Bornegyed történelmi pincerendszerébe, ahol a finom borok és pezsgők íze mellett a karácsony meghitt hangulatával is találkozhatok. Barangoljatok a neves borászatok pincéiben, kóstoljatok különleges nedűket, és élvezzétek a változatos programokat. Gasztronómiai kalandok, élőzene, kiállítások és mézeskalács workshop várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. Az ingyenes buszjárattal pedig könnyedén felfedezheted a Bornegyed minden csodáját!

Tovább a weboldalra >>

Olasz meló – Szicíliai Advent // Paletta Budapest (2024. december 7.)

December 7-én a Tompa utcában egy falatnyi Itáliára bukkanhattok. A Paletta Budapest vendékszakácsai tipikus szicíliai karácsonyi ételeket készítenek nektek. Az utcán pop-up adventi hütte, olasz zenék, forralt bor és sült gesztenye, az étteremben bombardinos melegedő és olasz fogások várnak benneteket!

Facebook-esemény >>

Deva | Lúpína (IS) | A38 Hajó (2024. december 7.)

December 7-én az A38-on hallgathatjátok meg Deva idei utolsó koncertjét. Az eseményen Deva legújabb nagylemezéről is lesznek már számok, a varázslatos estét pedig az izlandi Lúpína nyitja majd.

Facebook-esemény >>

Csak a Mentes Karácsonyi Fesztivál // Mom Sport (2024. december 7-8.)

December 7-8-án a Csak a Mentes Karácsonyi Fesztiválon már karácsonyra készülve várnak benneteket. Mindent megtaláltok, ami a mentes ünnepekhez szükséges;aAlapanyagok, kész sütemények, szaloncukrok, natúrkozmetikumok, zero waste termékek, karácsonyi ajándékcsomagok.

Facebook-esemény >>

Mikulás Expressz a Vasúttörténeti Parkban (2024. december 7-8.)

Újra itt az adventi időszak kedvenc családi programja, a Mikulás Expressz! Ezen a varázslatos hétvégén találkozhattok a Mikulással, aki először jelenik meg a nyilvánosság előtt új hiperszonikus járgányával! A Vasúttörténeti Park december 7-én és 8-án nyitja meg kapuit a Mikulás fogadására, többek között az Alma Együttes és az Apacuka koncertjével, bűvészműsorokkal, arcfestéssel, gyermekfilmekkel, egész napos játékokkal, belépéskor pedig ajándék Mikuláscsomaggal.

További információk >>

Grincs, aki elrabolta a karácsonyt // Budapest Jazz Club (2024. december 7., 15., 22.)

A Budapest Jazz Club ad otthont a Pesti Művész Színház szívmelengető előadásának december 7-én, 15-én és 22-én. A cinikus, zsémbes Grincs történetét sokan jól ismerjük: a barlangban élő zöld szőrmók el akarja lopni a karácsonyt, hogy békében folytathassa magányos életét, ám egy kislány őszinte ünnepi lelkesedése és optimizmusa jobb belátásra téríti. Az igazán vicces és megható mesét kétségkívül élvezni fogja a család apraja-nagyja.

Jegyvásárlás >>

Winter Songs | Advent | Karácsony | Tél // Lovasút (2024. december 7., 22.)

Ola Gjeilo norvég-amerikai szerző kórusra, vonósötösre és zongorára írt, meghitt hangulatú, ünnepi zenéjét hallgathatják meg az érdeklődők advent három hétvégéjén a Lóvasút barátságos termében. A december 7-én és 22-én látható műsort a Filmhatás Projekt hozza el a közönségnek, így garantált, hogy egy izgalmas összművészeti élménykoncertben lehet részünk! Az előadás művészeti vezetője Halász Károly.

Facebook-esemény >>

Karácsonyi Tribal Market (2024. december 8., 15.)

A Tribal Market főeseménye minden évben a karácsonyi vásár a Dürer Kertben, amire december 8-án kerül sor, 15-én pedig a Király utcai Gödör klubban folytatódik a vásár. Megannyi alkotó egy helyen kínál majd sok-sok ajándékot szeretteinknek és magunknak is. A zenei felelősök Booshanka, Pingmedusa és Baladi.

Facebook-esemény >>

Green Market Karácsonyi Vásár // Klauzál téri Vásárcsarnok (2024. december 8., 15., 22.)

Budapest legnagyobb fedett karácsonyi vására a Klauzál téri Vásárcsarnokban! Igazi közösségi élmény, amely az ünnepi készülődést a fenntarthatósággal kapcsolja össze. A látogatók kézműves ajándékok, egyedi design termékek, vintage kincsek és helyi termelők finomságai közül válogathatnak hatalmas választékban, miközben varázslatos programok és koncertek várják az egész családot. A vásáron számos olyan kiállító is jelen lesz, akik a környezetvédelem és a zero waste jegyében alkotnak, így a vásárlásotokkal a fenntarthatóságot is támogathatjátok.

Facebook-esemény >>

Karácsonyi jótékonysági koncert // Szent István Bazilika (2024. december 11.)

“Tárjátok ki a szíveteket!” címmel szerveznek jótékonysági koncertet december 11-én a Szent István-bazilikában. A nagyszabású est fellépői Miklósa Erika, Dolhai Attila, Molnár Levente és Vadász Dániel, akik a Kamara Akusztik Zenekar, a Pannonia Sacra Gyermekkar, valamint Túri-Nagy János orgonaművész és Tassonyi Zsolt karmester közreműködésével varázsolnak különleges hangulatot ezen a karácsonyra hangoló eseményen. Az este fél 8-kor kezdődő ünnepi koncert bevételét a rászoruló gyermekek fejlesztésére fordítja a Katolikus Karitász szervezet.

Jegyvásárlás >>

3 × j(A)zz! – Évzáró Osztrák Jazzfesztivál // Opus Jazz Club (2024. december 12-13.)

A kreatív erejéről elhíresült osztrák jazzélet képviselőit hallhatjuk a BMC és az Osztrák Kulturális Fórum közös fesztiválján: december 12. és 14. között fellép Klaus Paier, Asja Valcic és Gerald Preinfalk triója, a Jelena Popržan Quartett, és Leonhard Skorupa Sketchbook Quartetje az Opus Jazz Clubban.

Tovább a weboldalra >>

Téli mese – karácsonyfadísz vagy narancskoszorú workshop // Muci (2024. december 13.)

December 13-án igazi karácsonyi hangulatba borul a Muci. Ella, a Fawn from the garden megálmodója többféle termésből és fűszerből mutatja be, hogy is szokta elkészíteni a Téli mese karácsonyfadísz állatkáit. A workshop során 7 db díszt készíthettek el; 1 kisegeret, 1 kismókust, 1 tacsit, 1 kishajót, 2 apró koszorút és 1 sünit, illetve, aki narancsos koszorút szeretne készíteni, elsajátíthatja a koszorúkészítés fortélyait. Mindkét workshop árában benne van egy ajándék piteszelet és egy chai latte is, amit Muci készít.

További infók >>

Workshopok adventi készülődéshez:

Adventi fényfestés // 3K (2024. december 14.)

Ha mesébe illő fényekkel, fényjátékkal és fényfestéssel aranyoznátok be advent harmadik hétvégéjét, érdemes lesz e különleges decemberi napon a III. kerület felé kanyarodni. December 14-én, szombaton adventi fényekbe öltözik ugyanis a Pethe Ferenc tér, valamint a Kaszásdűlői Kulturális Központ épülete. Az adventi fényfestésben ezen a napon 17 óra és 18:30 között gyönyörködhettek, teljessé téve a család aprajának-nagyjának az ünnepi várakozást.

Facebook-esemény >>

Advent a régi Pesten (2024. december 14., 21.)

December 14-én és 21-én adventváró sétával hangolódhattok az ünnepekre. A Korzózz Velünk! ünnepi sétáján elmerülhettek a régi Pest adventi szokásaiban, és egészen az 1820-as évekig utazhattok vissza az időben. A Vörösmarty tértől a Belvárosi Plébániatemplomig tartó múltidéző út során megtudhatjátok, hol árulták egykor az ünneptől ma már elválaszthatatlan örökzöldeket, és hallhattok azokról a szerencsésekről is, akik mézeskaláccsal lephették meg szeretteiket.

Facebook-esemény >>

Ünnepi koncertek a Mátyás-templomban (2024. december 14., 21., 29.)

Karácsonyi hangverseny teremt meghitt ünnepi hangulatot a csodaszép Mátyás-templomban december három estéjén. December 14-én és 29-én a Magyar Virtuózok Kamarazenekar csatlakozik Szenthelyi Miklós hegedűművészhez egy varázslatos komolyzenei est erejéig, míg december 21-én Szenthelyi Krisztián énekművész kivételes szólózenészek közreműködésével ad emlékezetes adventi műsort. A koncertek este 8 órakor kezdődnek.

Facebook-események >>

Ünnepi szólamok Budapesten:

Téli zsongás a Hunyadi téren (2024. december 15.)

Egész nap minikürtőskalács-sütés kicsiknek és nagyobbaknak. A kedvelt székely, erdélyi és egyben magyar édességet mindenki magának készítheti el és természetesen már a helyszínen el is fogyaszthatja. Készítsetek együtt karácsonyfadíszeket 10.00 és 13.00 óra között, amelyet otthon majd a fára is feltehettek. Játékokkal, meleg ételekkel és italokkal, a város egyik legkedvesebb adventi vásárával várnak benneteket ebben az évben is Terézvárosban, a Hunyadi téren!

Facebook-esemény >>

Diótörő mesés táncshow // Klauzál Ház (2024. december 15.)

A klasszikus karácsonyi történet kicsit másképp, új értelmezésben és szereplőkkel. 28 szóló- és 65 kartáncos eleveníti meg egy kislány álmát, melyben szeretetével érző szívű emberré változtatja a Diótörő-figurát. A pazar látványvilágú előadást december 15-én láthatjuk a Klauzál Házban.

Jegyvásárlás >>

Advent Máramarosban // Magyar Zene Háza (2024. december 15.)

A Magyar Zene Háza színpadán Máramaros zenéjét az egyik legismertebb idevalósi lakodalmi együttes, a Grupul Iza eleveníti meg december 15-én, olyan ismert magyar előadók közreműködésével, mint a kárpátaljai származású Pál István Szalonna és Bandája, valamint a Fitos Dezső Társulat.

Facebook-esemény >>

PKÜ Advent x POKET Karácsony // Akvárium Klub (2024. december 15.)

Az Akvárium Klub ad otthont a Petőfi Kulturális Ügynökség és a POKET összművészeti eseményének, de ez alkalommal a koncerthelyszín összes terme kultúrával telik meg advent harmadik hétvégéjén. Irodalom, zene, kvíz, gyerekprogram és pódiumbeszélgetés várja az érdeklődőket december 15-én.

Facebook-esemény >>

Van érzékünk – ételek, borok, zenék, zsidóság // JCC Budapest – Bálint Ház (2024. december 17.)

Merüljetek el a hanuka megannyi arcában, kóstoljatok fánkot, igyatok finom borokat, egyetek sajtokat, hallgassatok hanukai inspirációjú zenéket és beszélgessetek december 17-én a Bálint Házban! Versek, irodalmi részletek, képzőművészeti alkotások segítenek majd körbejárni egy-egy ünnep élményét és megérteni annak minden rétegét.

Facebook-esemény >>

Várjuk, zengjen az ünnep dallama // MOMKult (2024. december 18.)

A kortárs költészet és a népzene legkiválóbbjainak ünnepi műsorával vár minden érdeklődőt a MOMkult december 18-án. Lackfi János karácsonyi csodavárásról szóló versekkel, Gryllus Dániel és Major Gábor pedig megzenésített versekkel teszik szebbé az ünnepi időszakot a nézők számára.

Tovább a weboldalra >>

Diótörő & Karácsonyi dallamok – A MÁV Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenye // Zeneakadémia (2024. december 19.)

A MÁV Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenyén karácsonyi kórusdallamok, kórusra és zenekarra írt népdalok, a „Hull a pelyhes…” melódiájára írt variációsorozat és Csajkovszkij Diótörője is felcsendül a közönség legnagyobb örömére. A Zeneakadémia impozáns Nagytermében Szabó Dénes karigazgató és Farkas Róbert, a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmestere vezényel a december 19-ei ünnepi koncerten.

Tovább a weboldalra >>

Budafoki Betlehemes (2024. december 20.)

A Budafoki Betlehemes sétája a Szent Lipót-plébániatemplomtól indul december 20-án, ezt követően fáklyás felvonulással egybekötött ökumenikus megemlékezést tartanak, melyet a Budafoki Szomszédok Piaca előtti téren fejeznek be, ahol karácsonyváró koncerttel várják a családokat. A részvétel díjtalan!

Facebook-esemény >>

Ronda pulcsis korizás // Városligeti Műjégpálya (2024. december 20.)

Közelednek az ünnepek és ezzel együtt a giccses rénszarvasos, karácsonyfás, jegesmedvés, hópelyhes, hóemberes, azaz a legviccesebb „csúnya pulcsik” szezonja is. Biztosan nektek is ott lapul egy a szekrényben. Kapjátok magatokra és irány a Városligeti Műjégpálya!

Facebook-esemény >>

Csillagszó – Sétakoncert a Magyar Zene Háza tereiben (2024. december 20.)

December 20-án, egy igazán különleges este alkalmával új megvilágításba kerülnek a Magyar Zene Háza nem mindennapi terei. A zárást követően 19 órától, egész estés sétakoncerten, egy hangvilágban tett mesebeli utazás során fedezhetitek fel ugyanis a zenei intézményt. A MIKAMO Közép-Európai Kamarazenekar tolmácsolásában csillagképek elevenednek majd meg, a hangok pedig átjárják a Magyar Zene Háza különböző szintjeit, termeit és tereit.

Tovább a weboldalra >>

Ronda Pulcsik & Finom Borok // Otthonka (2024. december 20.)

Elérkezett az idő, amikor a karácsonyi asztalra szánt finom borok mellé elővehetitek a legcsúnyább karácsonyi pulcsikat, amiket december 20-án büszkén viselhettek az Otthonkában. Mire is számíthattok? Hangulatos zene, csillogó fények, csúnya pulcsik és korlátlan sétáló borkóstoló.

Facebook-esemény >>

Karácsonyi Wannabe XXL // Akvárium Klub (2024. december 20.)

Kotorjátok elő a fiókból a rózsaszín lencsés nosztalgiaszemüvegeteket, és hagyjátok, hogy DJ Gango visszarepítsen a lüktető ritmusú 90-es évekbe! Pop, csillám, szabadság, és az ezredforduló legfülbemászóbb dalai: ezeket kínálja aranytálcán a Wannabe csapata december 20-án, az Akvárium Klub nagytermében.

Facebook-esemény >>

Budapest Park Winterfest // MVM Dome (2024. december 20., 21.)

Nyolc nagykoncert, két nap, egy helyszín: érkezik a Budapest Park első téli fesztiválja! A Budapest Park Winterfest december 20-án és 21-én a legnagyobb hazai kedvencekkel, valamint rengeteg további meglepetéssel varázsol hamisítatlan “parkos” hangulatot az MVM Dome csarnokába.

Tovább a weboldalra >>

Iparművészeti vásár a Budai Várnegyedben (2024. december 20-22.)

A hazai iparművészeti hagyomány éled újjá a december 20-án kezdődő háromnapos adventi vásáron a De la Motte-Beer-palotában, ahol igazi kincsekre lelhettek. Népszerű dizájnerek és díjnyertes tervezők művészi munkáiból, a hazai iparművészet remekeiből válogathattok, miközben lehetőség lesz a tárgyak alkotóival is találkozni, és megismerni a műalkotások történetét. Mindemellett iparművészek által tartott workshopokon is részt vehettek, illetve egy iparművészeti kiállítást is rendeznek.

Facebook-esemény >>

Karácsonyi álom – A fény meséje // Nemzeti Táncszínház (2024. december 20-22.)

December 20. és 22. között öt alkalommal tűzi műsorra a Nemzeti Táncszínház a Karácsonyi álom – A fény meséje című családi táncszínházi előadást, melyet élő zenével, hagyományos és kortárs táncelemekkel, autentikus és modern színpadi eszközök bevonásával állított össze Paár Julcsi és a Fitos Dezső Társulat. A történetben a gyerekek egy különleges adventi kalendáriumot kapnak ajándékba, melynek ablakaiból az éjszaka folyamán előbújnak az ünnepi időszak kifejezetten magyar vonatkozású karakterei.

Jegyvásárlás >>

Csodaváró Betlehemes // MÜPA Budapest (2024. december 21., 22., 23., 27., 28.)

A Magyar Állami Népi Együttes Csodaváró betlehemese időnként bohókás, máskor lélekmelengető pillanatokon keresztül számlál vissza Jézus születésének éjszakájáig a csodálatos MÜPA termében. A zenés karácsonyi csodavilágot december 22-én, 23-án, 27-én és 28-án élhetitek át, a kicsik és nagyok számára is látványos előadás garantáltan feldobja az ünnepi időszakot. Az örömteli ünnep hangulatát népi hagyományokból eredő játékokból, keresztény tradíciókból, mesékből merítve idézik a csodás környezetbe, és nem titok, hogy olykor-olykor táncra perdül egy-egy hóember, hótündér vagy táltos paripa is!

Facebook-esemény >>

Adventi családi nap a Budavári Palotanegyedben (2024. december 22.)

Merüljetek el az adventi várakozás varázslatában a Várkert Bazárban, ahol december 22-én egész napos adventi családi rendezvényre invitálják a családokat! 10 órától 18 óráig interaktív játékokkal, adventi kézműves foglalkozásokkal, babasarokkal és szerencsekerékkel várnak kicsiket és nagyokat.

Facebook-esemény >>

Bike Maffia: A nagy szendó nap // Másik Szoba (2024. december 22.)

12 órás szendvicskészítéssel koronázza meg egész éves karitatív tevékenységét a Budapest Bike Maffia. December 22-én, reggel 8-tól este 8-ig készülnek majd a rászorulóknak szánt szendvicsek és ételcsomagok, melyeket aztán a bringás jótevők elszállítanak olyan intézményekbe, ahol másképp nem biztos, hogy kerülne étel az asztalra. A helyszín a Bike Maffia kávézója, az Élesztőházban otthonra lelt Másik Szoba, ahol neves előadók és DJ-k emelik A nagy szendó nap hangulatát.

Facebook-esemény >>

Bakancslistás téli program a korcsolyázás:

Ázott hajában két halott bogár ragyog – QJÚB – Radnóti // Nemzeti Színház (2024. december 22., 27.)

A QJÚB alkotócsapatának új koncertszínházi előadása a 80 éve elhunyt magyar költő, Radnóti Miklós és szerelme, Gyarmati Fanni emléke előtt tiszteleg. December 22-én és 27-én is megnézhetik az érdeklődők a Nemzeti Színházban az összművészeti produkciót, amely előtt Juhász Anna mesél a közönségnek Radnóti koráról.

Facebook-esemény >>

Karácsonyi Kaláka – Akusztikuskoncert felnőtteknek // Marczibányi Téri Művelődési Központ (2024. december 25.)

Karácsony napján ad akusztikus koncertet a Marczibányi Téri Művelődési Központban a Kaláka. A kifejezetten felnőtteknek szóló koncertre csatlakozik a zenekarhoz Palya Bea énekesnő is, így biztosan meghitt pillanatokban lesz része a közönségnek. Írjátok fel a naptárakba: december 25., este 7 óra.

Facebook-esemény >>

Hókirálynő // Turay Ida Színház (2024. december 26.)

Kihagyhatatlan családi programnak ígérkezik a Turay Ida Színház Hókirálynő című előadása, melyet december 26-án két alkalommal is láthat a közönség. Az eredeti Andersen-meséhez hű színpadi adaptáció egy igazi téli mesebirodalomba repíti a nézőket, akik a főszereplő Gerdával együtt fedezhetik fel a ragyogó jégpalota titkait. Egy elbűvölő történet kerekedik ki a hóval fedett világban, ahol a barátság és a szeretet ereje mindent legyőz.

Jegyvásárlás >>

Nyári Károly Budapesti Karácsonyi Koncertje // Budapest Kongresszusi Központ (2024. december 27.)

Nyári Károly ebben az évben már 17. alkalommal varázsolja el a közönséget hagyományos Budapesti Karácsonyi Koncertjével. Az ünnepi koncertre 2024. december 27-én, 19 órai kezdettel kerül sor, a Budapest Kongresszusi Központban. Az esten felcsendülnek a művész pályáját meghatározó legszebb slágerek és a meghitt karácsonyi dallamok a saját alapítású Budapesti Jazz Szimfonikus Zenekara közreműködésével.

Jegyvásárlás >>

Pezsgő és aszú kóstoló // Intercontinental Hotel Budapest (2024. december 27.)

Koccintsatok egyet az ünnepekre december 27-én Budapest egyik legkülönlegesebb szállodájában, ahol több mint 100 tételt kóstolhattok meg korlátlanul. A Champagne & Prémium aszú különteremben pedig térítés ellenében neves nemzetközi és hazai márkák tételeivel is találkozhattok!

Facebook-esemény >>

Igazából karácsony – szinfónikus koncertshow // MVM Dome (2024. december 28.)

Látványos karácsonyi koncertshow színesíti az év végi programkavalkádot a Budafoki Dohnányi Zenekar jóvoltából. A család apraja-nagyja élvezni fogja ezt a rendhagyó ünnepi műsort az MVM Dome-ban, ahol a legnépszerűbb karácsonyi dallamok mellett légtornászok és harangjáték aranyozzák be december 28-a estéjét.

Tovább a weboldalra >>

Pest legősibb temploma – panorámakilátóval (2024. december 28.)

A Korzózz Velünk december 28-ai sétáján felfedezhetitek a Március 15. téri Belvárosi Plébániatemplom kincseit, egy ezeréves időutazás keretében. Bejárhatjátok az altemplomot, ahol egy római kori erőd maradványaira bukkanhattok, és megcsodálhatjátok Budapest látképét a toronykilátóból.

Facebook-esemény >>

Ünnepváró séták a városban:

Diótörő a jégen // Vasas Jégcentrum (2024. december 28-30.)

December 28. és 30. között több időpontban lehetünk tanúi egy nem mindennapi karácsonyi csodának, A diótörő világhírű balettje ugyanis egy varázslatos jégszínházi produkció keretein belül elevenedik meg. Egy évtized után tér vissza Magyarországra a Diótörő a jégen című műsor Péter Szabó Szilvia közreműködésével, amelynek ezúttal a Vasas Jégcentrum szolgál otthonául.

Facebook-esemény >>

Hanukaland – Családi hanuka a Bálint Házban (2024. december 29.)

December 29-én a Bálint Házban ünnepelhetitek a fény csodáját. A Hanukaland színes programkínálata minden korosztálynak szól; gyerekeknek, szülőknek, nagyszülőknek, és azoknak, aki egy örömteli, közösségi Hanukára vágyik.

Facebook-esemény >>

Az álomgyár bűvöletében – filmzenekoncert // Budapest Kongresszusi Központ (2024. december 29.)

December 29-én, este 7 órakor felejthetetlen filmzenekoncertre invitálja az egész családot a Szent István Filharmonikusok. Ikonikus filmzenék csendülnek fel ezen a különleges estén a Budapest Kongresszusi Központban, többek között a Hairből, a Pocahontasból és a Jégvarázsból.

Tovább a weboldalra >>

Zsákbamacska // Újszínház (2024. december 30., 31.)

„Jegyezd meg, egy szerelem nálam legfeljebb három napig tarthat! Szombat: ismerkedés, vasárnap: az úgynevezett szerelem, hétfőn: alászolgája! Kedden már akár ne is köszönjön!” – vallja a meggyőződéses agglegény. Mi a zsákbamacska? A vásárokban kapható apró csomag, ami meglepetést, titkot rejt. Ilyen titok a nő, aki vagy egyáltalán nem, vagy nagyon is férjhez akar menni.

Tovább a weboldalra >>

Zárjátok az évet egy jégvirágos kirándulással:

Szilveszteri bulik 2024-ben:

Akvárium NYE 2024 – Welcome to the Jungle (2024. december 31.)

Induljunk együtt az új évbe egy vad dzsungelbuli közepén! Az Akvárium Klub szilveszteri partija idén garantáltan dzsungellázba hoz – ti pedig ne maradjatok ki a kalandból! Ezen az éjszakán újra támad az ország legnagyobb házibulija a Neccparty. Az elmúlt évtizedek legemlékezetesebb slágerei, most a Nagyhall dzsungélben dübörögnek fel. A KisHallban ikonikus dallamokon, szvingelhetitek végig az éjszakát a legnagyobb filmes és retro slágerekre. A ’10-es évek legütősebb slágerei dzsungel-házibuli hangulatban csak a Lokálban!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Be Massive Szilveszter // Várkert Bazár (2024. december 31.)

A hazai elektronikus szcéna meghatározó bulisorozata, a Be Massive idén is a Várkert Bazárban búcsúztatja az óévet! A 21 éves zenei kollektíva szellemi atyja, Metha mellett Lenny Lenoks, Dubecticut & Robert Makai, Somazed, Avika és Blas garantálja a felejthetetlen szilveszteri hangulatot.

Facebook-esemény >>

100% Turbina Szilveszter (2024. december 31.)

Az év utolsó napján az egész Turbina lüktetni fog, minden terem elvisz valahova: a Nagyterem monumentális hullámok közé, a Klubszoba hipnotikus mélységbe, a Bisztró pedig egy chill, downtempo atmoszférába. Egy szilveszter, ahol a DJ-k, producerek és zenekarok kavalkádja feszegeti a határokat és teremt egy újévi rituálét.

Facebook-esemény >>

Decemberben keressétek fel Budapest legszebb adventi vásárait: