5 nagyszerű családi program Budapesten 2025 tavaszára

A tavasz a közös élmények időszaka, amikor a természet tökéletes lehetőséget kínál a családi programokhoz. Rengeteg módja van annak, hogy együtt élvezzük a friss levegőt és a napsütést Budapesten – mutatjuk, melyek ezek!

Cifra Palota – interaktív családi programok // Müpa Budapest (2025. április 6., 13., 27.)

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! A Müpa sokszínű családi sorozata egész délelőtt inspiráló kulturális környezetben, kreatív és művészeti programokkal várja a kicsiket és nagyokat az épület minden szegletében. Hogy mire számíthattok? Programok az egész családnak, interaktív zenés, tánc- és meseelőadások, na meg kreatív és képzőművészeti foglalkozások. Az aktuális Cifra Palota részletes programja mindig az adott héten kerül fel a Müpa weboldalára!

Facebook-esemény >>

Újra robog a Nyuszivonat – Húsvét hétfő Nagytétényben (2025. április 21.)

Április 21-én újra robog a nyuszivonat Nagytétényben! A nap folyamán gumikerekes kisvonattal utazhatunk körbe-körbe, nyuszikalauzokkal, de lesz állatsimogató, kézműves foglalkozások, játszósarok, bábelőadás és tárlatvezetés a Cziffra György Nagytétényi Közösségi Színtér falai között. Sőt, a kisebbek mézeskalács-díszítés közben feleleveníthetik a húsvéti hagyományokat. A megannyi programnak köszönhetően biztosan nem fogtok unatkozni, a részvétel pedig ingyenes!

Facebook-esemény >>

Nyílt nap az Angyalföld Kocsiszínben (2025. április 26.)

Április 26-án köszöntsétek a tavaszt az Angyalföldi Kocsiszín nyílt napján! Ezen az izgalmas és élményekkel teli napon várnak minden villamosrajongót, legyen szó kicsikről vagy nagyokról. Megismerhetitek a járműveket, bepillanthattok a kulisszák mögé, és számos további érdekes programmal készülnek nektek. A részletekért érdemes követni az Angyalföldi Kocsiszín Facebook-oldalát!

Facebook-esemény >>

Családi OrgonaExpedíció // Müpa Budapest (2025. április 27.)

Vajon egy szuperszonikus repülőgép pilótafülkéjében, vagy a Müpa szimbólumának számító grandiózus orgona játszóasztalán van több kapcsoló? Fassang László, a Müpa rezidens orgonistája, a párizsi Conservatoire tanára április 27-én erre a kérdésre is megadja a választ. A látványos vetítéssel, népszerű orgonaművekkel és virtuóz improvizációkkal kísért bemutatón a hangszer története és páratlan szerkezete is megelevenedik. Az interaktív program végén senkiben sem marad kétely afelől, hogy miért is nevezik az orgonát a hangszerek királynőjének.

Tovább a weboldalra >>

Nagy Sportágválasztó és Nagy Hangszerválasztó (2025. május 23-24.)

Május 23-án és 24-én, 9 és 17 óra között, Kőbányán, a Merkapt Sportközpontban kerül megrendezésre a Nagy Sportágválasztó és Nagy Hangszerválasztó. Az esemény széles sportági és zenei palettát kínál a látogatóknak, a sportágakat szakképzett edzők, a hangszereket zenei oktatók segítségével lehet megismerni és kipróbálni. A színpadokon izgalmas sportági bemutatókra, színvonalas zenei koncertekre is sor kerül. Hazánk bajnokai évről évre tiszteletüket teszik a Nagy Sportágválasztón, lehetőséget teremtve így a kicsiknek és nagyoknak, hogy a példaképekkel való találkozás egy életre szóló élmény lehessen. A részvétel regisztrációhoz kötött, amit online előzetesen, személyesen pedig az esemény bármely napján megtehetünk. A rendezvény pénteki és szombati napja is ingyenesen látogatható, várják az óvodás, iskolás csoportokat (pénteken), az egyéni látogatókat, kis- és nagygyermekes családokat (szombaton).

Tovább a weboldalra >>

Tavaszköszöntő programok Budapesten 2025 áprilisára: