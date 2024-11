Adventi, karácsonyi workshopokat gyűjtöttünk össze Budapestről és környékéről, melyeken koszorúkat, ajtódíszeket, karácsonyfadíszeket, mézeskalácsot vagy egyéb ajándékokat készíthettek és közben ünnepi hangulatba kerülhettek.

Téli ajtókopogtató/adventi asztaldísz készítő workshop // Cserepesház (2024. november 22.)

A DekorÁlmok Alkotóműhely eseményén lehetőségetek lesz választani, hogy ajtókopogtatót vagy adventi asztaldíszt készítetek.

Facebook-esemény >>

Adventi szöszmötőlő – koszorú- és kopogtatókészítés szőrme- és natúr alapra // Articsóka (2024. november 23.)

Az Articsókában immár hagyománnyá vált az adventikoszorú-készítés, hiszen mi sem indítja jobban ezt az időszakot, mint egy teázgatós-sütizős-csacsogós közös alkotás. Az alapanyagok bőséges választéka pedig évről évre lehetővé teszi, hogy a hangulatodnak megfelelő színekre hangold az ünnepet. Idén egy kis plusz csillogással is készülnek, így – ha szeretnél – a gyertyák mellé egy kis világító fényfüzért is tehetsz a koszorúdra.

Facebook-esemény >>

Titkos karácsonyi készülődés – éjszakai kerámiafestés // MadeByYou (2024. november 23.)

A fehér, üres kerámiából egy életteli, szívből jövő ajándékot varázsolhattok az ecsetetekkel. Engedjétek szabadjára fantáziátokat és készítsétek el egyedi karácsonyi díszeiteket, vagy az ünnepi asztal terítékét! A helyszínen egy kis snackkel, forralt borral és sok-sok finomsággal segítenek nektek ünnepi hangulatba kerülni.

Facebook-esemény >>

Adventi nyitott műhely – koszorú- és ajtódíszkészítő workshopok // Kurzus Lakberendezőiskola (2024. november 23., 24., 29., 30.)

Ezen a kurzuson sok klasszikus és modern alapanyag közül válogathatsz, lesznek koszorúalapok, de a „svédasztalon” találhatsz sütőformákat, fadobozokat, fiókot, bögréket is, minden csak a fantáziádon múlik. A workshop kezdőknek is szól, semmilyen előképzettség nem szükséges hozzá, csak az, hogy szeress alkotni, barkácsolni.

Facebook-esemény >>

Roxforti Advent – adventi koszorú workshop // Pran (2024. november 23.)

Ha a hagyományos adventi koszorú helyett idén valami másra vágysz: készítsd el a saját Harry Potter tematikájú adventi koszorúdat! Válaszd ki a kedvenc roxforti házad színeit, és merülj el az alkotás mágiájában!

Facebook-esemény >>

Manós adventi koszorú // FaBloo Dekor (2024. november 23., 28.)

Készítsetek kreatív társaitokkal egy manós adventi koszorút a FaBloo Dekor műhelyében. A színvilágát szabadon választhatjátok meg.

Facebook-esemény >>

Adventi kalendárium workshop // miniakadémia (2024. november 24.)

A miniakadémián várnak minden szülő-gyerek párost, barátokat vagy párokat, akik szívesen készítenék el idén együtt a adventi kalendáriumot. Minden eszközt adnak hozzá a helyszínen, sőt még a belevaló meglepetésekkel is készülnek.

Facebook-esemény >>

Adventi koszorú workshop a Vasmacskában (2024. november 24.)

Adnak gyönyörű alapanyagokat, alkotórészeket, gyertyákat, karácsonyi dekorációkat, díszeket, szerszámokat, segítséget – a többi rajtatok múlik. Ha úgy tetszik, készíthettek több koszorút, vagy akár ajtódíszt is.

Facebook-esemény >>

Mézeskalácskészítő és -díszítő workshop // Kávébab Kávézó (2024. november 30.)

A műhelymunkán Makrai Krisztina iparművész segítségével az alábbi képen látható és még sok-sok más mintájú mézeskalácsot készíthettek, díszíthettek. A workshopon már kész tésztából dolgoztok majd, a helyszínen sütve és díszítve. Mérettől függően 10-20 darab közötti mézessel távozhattok, melyek ajándéknak, de akár karácsonyfadísznek is alkalmasak.

Facebook-esemény >>

Adventi ajtódísz- és koszorúkészítő workshop // Best of You Design (2024. november 30.)

Csodaszép alapanyagokkal, hagyományos és modern díszekkel, forró csokival és nasival várnak benneteket november 30-án, 16 órától, Nagytarcsán, a Füzesligetben.

Facebook-esemény >>

Makramé karácsonyfadísz-készítő workshop // Ani Factory (2024. november 30.)

Kapcsoljatok ki pár órára és készítsetek együtt makramé karácsonyfadíszeket! A workshopon pamutfonalat használva 3-féle díszt készíthettek el.

További infók >>

Fonó karácsonyi kreatív műhely – gyapjúfilc karácsonyfilc // Ócsa (2024. november 30.)

Urda Szilvi egyedi gyapjúfilc játékokat tervez és készít, de most karácsonyi témakörben ünnepi hímzéssel díszített filc csillag/gömb/szív dekorációt tervezett erre a napra, többféle választható színkombinációval.

Facebook-esemény >>

Kerámia karácsonyfadíszfestő workshop // WAMP @ Eiffel Műhelyház (2024. december 1.)

Ezen a 2 órás alkalmon 2-6 kerámia karácsonyfadíszt tudsz megfesteni olyanra, amilyenre csak szeretnéd. Az alkotásnak csak a képzeleted szab határt!

Facebook-esemény >>

Adventi koszorú- és grincsfakészítő workshop // Sétány Kávézó (2024. december 1.)

A Sétány Kávézó minőségi alapanyagokat tartalmazó boxaival gyönyörű koszorú, vagy igazán egyedi grincsfadekoráció készítése közben hangolódhattok az ünnepekre.

Facebook-esemény >>

Hímzett karácsonyfadísz workshop // WAMP @ Eiffel Műhelyház (2024. december 1.)

A hímzés workshopon amellett, hogy megtanulhattok minden fontos öltést, több csodaszép karácsonyfadísszel térhettek haza, és otthon tovább folytatva a munkálatokat, akár az egész fát feldíszíthetitek velük.

További infók >>

Kalligráfia workshop – téli bakancslista // Virág Benedek Ház (2024. december 4.)

Bubán-Gárgyán Brigitta kalligráfus szakértői útmutatásával bárki könnyen megalkothatja az egyedi, ünnepi bakancslistáját, amely garantáltan mosolyt csal majd az arcokra.

Facebook-esemény >>

Karácsonyi szappankészítő workshop // Virág Benedek Ház (2024. december 5.)

Lepjétek meg szeretteiteket saját készítésű, egyedi illat- és színkombinációjú, kézműves, kizárólag természetes alapanyagokból készülő, bőrtápláló szappanokkal.

Facebook-esemény >>

Téli mese – karácsonyfadísz vagy narancskoszorú workshop // Muci (2024. december 13.)

December 13-án igazi karácsonyi hangulatba borul a Muci. Ella a Fawn from the garden megálmodója többféle termésből és fűszerből mutatja be, hogy is szokta elkészíteni a Téli mese karácsonyfadísz állatkáit. A workshop során 7 db díszt készíthettek el; 1 kisegeret, 1 kismókust, 1 tacsit, 1 kishajót, 2 apró koszorút és 1 sünit, illetve, aki narancsos koszorút szeretne készíteni, elsajátíthatja a koszorúkészítésnek a fortélyait. Mindkét workshop árában benne van egy ajándék piteszelet és egy chai latte is, amit Muci készít.

További infók >>

Adventi kezdő ecsetfilces modern kalligráfia workshop // ZUG műhely (2024. december 14.)

A workshop bevezet a modern ’roundhand’ stílus alapjaiba: tradicionális szabályokat sajátíthattok el friss, kortárs megközelítéssel. Lépésről lépésre ismerhetitek meg a kalligráfia technikáit: az eszköz helyes kezelésétől a kerekded betűformák kialakításán át egészen a folyékony összekötésekig.

Facebook-esemény >>

Szaloncukor-készítés a Dankó Klubban (2024. december 16.)

A Dankó Klub utolsó idei alkalma során saját kézzel készíthettek szaloncukrot, gyümölcsös vagy marcipános változatban.

Facebook-esemény >>

