35+ mesés program Budapesten és környékén az utolsó adventi hétvégén

Megannyi izgalmas hétvégi program vár ránk Budapesten, lesznek szuper koncertek, színházi előadások, adventi workshopok, fesztiválok és persze karácsonyi vásárok is. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Budapest Park Winterfest // MVM Dome (2024. december 20., 21.)

Nyolc nagykoncert, két nap, egy helyszín: érkezik a Budapest Park első téli fesztiválja! A Budapest Park Winterfest december 20-án és 21-én a legnagyobb hazai kedvencekkel, valamint rengeteg további meglepetéssel varázsol hamisítatlan “parkos” hangulatot az MVM Dome csarnokába.

Karácsonyi álom – A fény meséje // Nemzeti Táncszínház (2024. december 20-22.)

December 20. és 22. között öt alkalommal tűzi műsorra a Nemzeti Táncszínház a Karácsonyi álom – A fény meséje című családi táncszínházi előadást, melyet élő zenével, hagyományos és kortárs táncelemekkel, autentikus és modern színpadi eszközök bevonásával állított össze Paár Julcsi és a Fitos Dezső Társulat. A történetben a gyerekek egy különleges adventi kalendáriumot kapnak ajándékba, melynek ablakaiból az éjszaka folyamán előbújnak az ünnepi időszak kifejezetten magyar vonatkozású karakterei.

Iparművészeti vásár a Budai Várnegyedben (2024. december 20-22.)

A hazai iparművészeti hagyomány éled újjá a december 20-án kezdődő háromnapos adventi vásáron a De la Motte-Beer-palotában, ahol igazi kincsekre lelhettek. Népszerű dizájnerek és díjnyertes tervezők művészi munkáiból, a hazai iparművészet remekeiből válogathattok, miközben lehetőség lesz a tárgyak alkotóival is találkozni, és megismerni a műalkotások történetét. Mindemellett iparművészek által tartott workshopokon is részt vehettek, illetve egy iparművészeti kiállítást is rendeznek.

Sisi karácsonya – városnéző séták a Várkert Bazárban (2024. december 21., 22.)

Decemberben több alkalommal is megelevenedik a régmúlt a Budai Várséták csapatának ünnepi programján. Az adventi hétvégéken Erzsébet királyné története kerül előtérbe, aki maga is december 24-én látta meg a napvilágot. A Várkert Bazárban tett adventi séta alkalmával felderengenek a gyertyafényes esték és Sisi gyermekként, majd királynéként megélt karácsonyai. A séta résztvevői Sisi kedvenc, eredeti recept alapján készülő süteményét, a florentint is megkóstolhatják.

Adventi forgatag Érden (2024. december és 21-22.)

Az érdi Szepes Gyula Művelődési Központban advent minden hétvégéjén izgalmas karácsonyváró programok, kézműveskedés, illetve zenés előadások várnak benneteket. December 14-én megnyitja kapuit a Magyarok Érdi Vására a Fő téren, ahol egész nap kézműves kincsek közül válogathattok. A városi gyertyagyújtásra a művelődési központ előtti parkolóban kerül sor vasárnap 16:30-kor.

Csodaváró Betlehemes // MÜPA Budapest (2024. december 21., 22., 23., 27., 28.)

A Magyar Állami Népi Együttes Csodaváró betlehemese időnként bohókás, máskor lélekmelengető pillanatokon keresztül számlál vissza Jézus születésének éjszakájáig a csodálatos MÜPA termében. A zenés karácsonyi csodavilágot december 22-én, 23-án, 27-én és 28-án élhetitek át, a kicsik és nagyok számára is látványos előadás garantáltan feldobja az ünnepi időszakot. Az örömteli ünnep hangulatát népi hagyományokból eredő játékokból, keresztény tradíciókból, mesékből merítve idézik a csodás környezetbe, és nem titok, hogy olykor-olykor táncra perdül egy-egy hóember, hótündér vagy táltos paripa is!

Budapesti programok szerdán (2024. december 18.)

Várjuk, zengjen az ünnep dallama // MOMKult

A kortárs költészet és a népzene legkiválóbbjainak ünnepi műsorával vár minden érdeklődőt a MOMkult december 18-án. Lackfi János karácsonyi csodavárásról szóló versekkel, Gryllus Dániel és Major Gábor pedig megzenésített versekkel teszik szebbé az ünnepi időszakot a nézők számára.

Pszichoszeánsz Szilvivel // KAZI

A Pszichoszeánsz Szilvivel előadássorozat első eseménye, ahol Magosányi Szilvia interaktív „szólj-be a pszichónak” beszélgetést tart. Olcsóbb a jegy, mint egy óra a pszichológusnál, szóval használjátok ki ezt a vissza nem térő alkalmat!

Platon Karataev // Dürer Kert

A Dürerben zárja az évet a Platon Karataev, a zenekar következő nagylemeze, a Napkötöző már a kanyarban van, így lesznek új, még kiadatlan dalok, de egy-két olyan szám is elhangzik majd, ami most egy ideig kikerül a koncertműsorból.

Budapesti programok csütörtökön (2024. december 19.)

Diótörő & Karácsonyi dallamok – A MÁV Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenye // Zeneakadémia

A MÁV Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenyén karácsonyi kórusdallamok, kórusra és zenekarra írt népdalok, a „Hull a pelyhes…” melódiájára írt variációsorozat és Csajkovszkij Diótörője is felcsendül a közönség legnagyobb örömére. A Zeneakadémia impozáns Nagytermében Szabó Dénes karigazgató és Farkas Róbert, a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmestere vezényel a december 19-ei ünnepi koncerten.

Újhold x tEDDViSSZa évzáró koncert // MANYI

Aki kedveli az irodalmat vagy az alternatív rockzenét, esetleg mindkettőt, annak szinte kihagyhatatlan év végi programban lehet része a MANYI-ban december 19-én, ahova az Újhold és a tEDDViSSZa szállítja a verseket és az underground dallamokat. A különleges hangulat garantált, a belépés viszont díjtalan.

Marlboro Man x Black Nose & Purple Hands // Gödör Klub

A vidám Marlboro Man zenekar a Gödörben visszatérő vendégként ezúttal is görbe tükröt mutat a végtelen emberi hülyeségnek, ezzel várva minden kultúrára és kendőzetlen igazságokra fogékony lelket. A Black Nose & Purple Hands csapat célja pedig egy olyan zenei atmoszféra megteremtése, amely felidézi a vintage softcore erotikus filmek zenei világát, azt meglepetésszerű noise rock elemekkel ellenpontozza.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2024. december 20.)

Budafoki Betlehemes

A Budafoki Betlehemes sétája a Szent Lipót-plébániatemplomtól indul december 20-án, ezt követően fáklyás felvonulással egybekötött ökumenikus megemlékezést tartanak, melyet a Budafoki Szomszédok Piaca előtti téren fejeznek be, ahol karácsonyváró koncerttel várják a családokat. A részvétel díjtalan!

Ronda pulcsis korizás // Városligeti Műjégpálya

Közelednek az ünnepek és ezzel együtt a giccses rénszarvasos, karácsonyfás, jegesmedvés, hópelyhes, hóemberes, azaz a legviccesebb „csúnya pulcsik” szezonja is. Biztosan nektek is ott lapul egy a szekrényben. Kapjátok magatokra és irány a Városligeti Műjégpálya!

Csillagszó – Sétakoncert a Magyar Zene Háza tereiben

December 20-án, egy igazán különleges este alkalmával új megvilágításba kerülnek a Magyar Zene Háza nem mindennapi terei. A zárást követően 19 órától, egész estés sétakoncerten, egy hangvilágban tett mesebeli utazás során fedezhetitek fel a zenei intézményt. A MIKAMO Közép-Európai Kamarazenekar tolmácsolásában csillagképek elevenednek majd meg, a hangok pedig átjárják a Magyar Zene Háza különböző szintjeit, termeit és tereit.

Nincs karácsony Diótörő nélkül // Művelődés Háza, Esztergom

Mindenki számára jól ismert már a Diótörő és az Egérkirály különleges története, de milyen is lehet ennek a fantasztikus előadásnak egy felújított, gyerekek által színpadra varázsolt verziója?

Lituma // Barlang, Szentendre

A Lituma pszichedelikus perui cumbiát, azaz chichát játszik, feldolgozásokat és saját számokat is, mindezt trióban, úgyhogy a végén olyan lesz az egész, mintha az Andokban szörfözne az ember.

Apertúra: Rebellisek

A Fehér Rózsa a náci rezsimmel szembeni német ellenállási mozgalom volt a II. világháború alatt. Az Apertúra csapata a mozgalom történetét kiindulópontként használva azt kutatja, hogy a ma Magyarországán mi közünk van e nyolcvan évvel ezelőtti eseményekhez.

Ronda Pulcsik & Finom Borok // Otthonka

Elérkezett az idő, amikor a karácsonyi asztalra szánt finom borok mellé elővehetitek a legcsúnyább karácsonyi pulcsikat, amiket december 20-án büszkén viselhettek az Otthonkában. Mire is számíthattok? Hangulatos zene, csillogó fények, csúnya pulcsik és korlátlan sétáló-borkóstoló.

Karácsonyi Wannabe XXL // Akvárium Klub

Kotorjátok elő a fiókból a rózsaszín lencsés nosztalgiaszemüvegeteket, és hagyjátok, hogy DJ Gango visszarepítsen a lüktető ritmusú 90-es évekbe! Pop, csillám, szabadság, és az ezredforduló legfülbemászóbb dalai: ezeket kínálja aranytálcán a Wannabe csapata december 20-án, az Akvárium Klub nagytermében.

Szombati programok Budapesten és környékén (2024. december 21.)

Advent Monostoron – Karácsonyi vásár és piac

A Monostori Piac területén egynapos adventi forgatag teremt ünnepi hangulatot, karácsonyi vásárral, termelői piaccal és kézműves árusokkal. A rendezvényen részt vesznek a Szigetmonostori Önkéntes Tűzoltóság tűzoltói is, akik feldíszített tűzoltóautóval és finom tűzoltóburgerekkel érkeznek.

Egy kupac kufli // Marczibányi Téri Művelődési Központ

A Kövér Béla Bábszínház Dániel András meséi alapján készült bábelőadása.

Advent a régi Pesten – városi séta

A Korzózz Velünk! ünnepi sétáján elmerülhettek a régi Pest adventi szokásaiban, és egészen az 1820-as évekig utazhattok vissza az időben. A Vörösmarty tértől a Belvárosi Plébániatemplomig tartó múltidéző út során megtudhatjátok, hol árulták egykor az ünneptől ma már elválaszthatatlan örökzöldeket, és hallhattok azokról a szerencsésekről is, akik mézeskaláccsal lephették meg szeretteiket.

Ünnepi koncert a Mátyás-templomban

Karácsonyi hangverseny teremt meghitt ünnepi hangulatot a csodaszép Mátyás-templomban. December 21-én Szenthelyi Krisztián énekművész kivételes szólózenészek közreműködésével ad emlékezetes adventi műsort. A koncert este 8 órakor kezdődik.

Galaxisok évzáró // A38

A Galaxisok idén márciusban Ellenszélben címmel jelentetette meg közéleti, nyugatos protestlemezét, melynek témája feltehetőleg decemberben sem lesz kevésbé aktuális. Azonban az ünnep mégiscsak ünnep, a karácsonyt még Benedek is nagyon szereti, így az évzáró koncerten az új album anyaga mellett szokatlanul sok régi szám is előkerül a zenekar elmúlt tizenegy évéből.

4. ROCKIN’ OVERNIGHT // BarHole

December 21-én szombaton jön a 4. ROCKIN’ OVERNIGHT party, az idei tél legforróbb rock and roll bulija, azaz Ed Philips and the Memphis Patrol és Sonny and his Wild Cows közös koncertje, plusz a két fergeteges zenekar műsora előtt, között, és után DJ Atomic és DJ Rockin’ Doky nyomja a legjobb rock and roll, rhythm and blues és rock-a-billy zenéket kizárólag vinyl kislemezekről. Mindez Budapest belvárosában, a BarHole koncerttermében.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2024. december 22.)

Bike Maffia: A nagy szendó nap // Másik Szoba

12 órás szendvicskészítéssel koronázza meg egész éves karitatív tevékenységét a Budapest Bike Maffia. December 22-én, reggel 8-tól este 8-ig készülnek majd a rászorulóknak szánt szendvicsek és ételcsomagok, melyeket aztán a bringás jótevők elszállítanak olyan intézményekbe, ahol másképp nem biztos, hogy kerülne étel az asztalra. A helyszín a Bike Maffia kávézója, az Élesztőházban otthonra lelt Másik Szoba, ahol neves előadók és DJ-k emelik A nagy szendó nap hangulatát.

Green Market Karácsonyi Vásár // Klauzál téri Vásárcsarnok

Budapest legnagyobb fedett karácsonyi vására a Klauzál téri Vásárcsarnokban! Igazi közösségi élmény, amely az ünnepi készülődést a fenntarthatósággal kapcsolja össze. A látogatók kézműves ajándékok, egyedi designtermékek, vintage kincsek és helyi termelők finomságai közül válogathatnak hatalmas választékban, miközben varázslatos programok és koncertek várják az egész családot. A vásáron számos olyan kiállító is jelen lesz, akik a környezetvédelem és a zero waste jegyében alkotnak, így a vásárlásotokkal a fenntarthatóságot is támogathatjátok.

Adventi családi nap a Budavári Palotanegyedben

Merüljetek el az adventi várakozás varázslatában a Várkert Bazárban, ahol december 22-én egész napos adventi családi rendezvényre invitálják a családokat! 10 órától 18 óráig interaktív játékokkal, adventi kézműves foglalkozásokkal, babasarokkal és szerencsekerékkel várnak kicsiket és nagyokat.

Grincs, aki elrabolta a karácsonyt // Budapest Jazz Club

A Budapest Jazz Club ad otthont a Pesti Művész Színház szívmelengető előadásának december 22-én. A cinikus, zsémbes Grincs történetét sokan jól ismerjük: a barlangban élő zöld szőrmók el akarja lopni a karácsonyt, hogy békében folytathassa magányos életét, ám egy kislány őszinte ünnepi lelkesedése és optimizmusa jobb belátásra téríti. Az igazán vicces és megható mesét kétségkívül élvezni fogja a család apraja-nagyja.

Winter Songs | Advent | Karácsony | Tél // Lovasút

Ola Gjeilo norvég-amerikai szerző kórusra, vonósötösre és zongorára írt, meghitt hangulatú, ünnepi zenéjét hallgathatják meg az érdeklődők advent három hétvégéjén a Lóvasút barátságos termében. A műsort a Filmhatás Projekt hozza el a közönségnek, így garantált, hogy egy izgalmas összművészeti élménykoncertben lehet részünk. Az előadás művészeti vezetője Halász Károly.

Ázott hajában két halott bogár ragyog – QJÚB – Radnóti // Nemzeti Színház

A QJÚB alkotócsapatának új koncertszínházi előadása a 80 éve elhunyt magyar költő, Radnóti Miklós és szerelme, Gyarmati Fanni emléke előtt tiszteleg. December 22-én és 27-én is megnézhetik az érdeklődők a Nemzeti Színházban az összművészeti produkciót, amely előtt Juhász Anna mesél a közönségnek Radnóti koráról.

Oravecz György és barátainak adventi koncertje // Szigetmonostor

A Szigetmonostor a zene szárnyán koncertsorozat idei utolsó alkalmán, 2024. december 22-én, advent negyedik vasárnapján 19:30-tól a Református templomban ismét Oravecz György ad adventi koncertet barátainak közreműködésével.

