7 varázslatos téli fesztivál és karácsonyi vásár Budapesten decemberben

Az év legvarázslatosabb időszaka megannyi izgalmas programot tartogat. A különböző vásároknak hála ünnepi hangulatban szerezhetitek be az ajándékokat szeretteiteknek, vagy éppen önmagatoknak.

Vörösmarty téri karácsonyi vásár (2024. november 15. – december 31.)

A főváros egyik legnépszerűbb adventi forgataga természetesen idén sem maradhat el a Vörösmarty téren: a csodálatosan feldíszített fa körül, karácsonyi dallamokat hallgatva veszhettek el a vásári forgatagban. Az egészen szilveszterig tartó karácsonyi vásár gasztronómiai, valamint kézműves kiállítókkal és békebeli hangulattal fogad mindenkit, hogy egy jó forralt bor társaságában közösen hangolódhassunk az ünnepre.

Advent Óbudán // Fő tér (2024. november 29. – december 22.)

A népszerű eseménysorozat 2024. november 29. és december 22. között ismét visszatér Óbuda szívébe, ahol a Fő téren élvezhetitek a programdömpinget. Ebben az évben is hétvégi ingyenes koncertekkel, a népszerű Mikulás- és karácsonyházzal, valamint adventi vásárral várják az érdeklődőket, és természetesen a gasztronómiai élvezetek sem maradnak el. Ezek mellett két ingyenes jégpálya is üzemel a kerületben, a Fő téren és a Békásmegyerjégi piac közösségi terén.

Wamp Design Vásár // Eiffel Műhelyház (2024. december 1., 8., 15.)

A karácsonyi időszakban három alkalommal, december 1-jén, 8-án és 15-én is lehetőségetek van a Wamp Design vásárain nézelődni, hangolódni az ünnepre és ajándékok után kutatni. A helyszín a X. kerületi Eiffel Műhelyház, a belépés ingyenes, az esemény pedig kutyabarát!

Advent a Hegyvidéken // Városháza tér (2024. december 1-23.)

A hegyvidéki Városháza téren idén adventkor sem marad el a környékbeliek által kedvelt, az ünnepi készülődés kihagyhatatlan elemeként szolgáló vásár, ahol a sétálgatás, nézelődés és kóstolgatás mellett különleges programokból sem lesz hiány. A bódékban idén is különböző árusok portékái közül választhattok, a karácsonyi díszektől kezdve az ékszereken át a kézműves termékekig, és természetesen forralt bor, forró tea és street food is vár benneteket.

Gozsdu Karácsonyi Vásár (2024. december 6-24.)

Idén adventkor is karácsonyi pompába öltöztetik a bulinegyed szívében található, 220 méter hosszú passzázst, ahol kézműves termékek garmadájára, kortárs alkotók ajándéktárgyaira számíthatnak azok, akik itt hangolódnának az ünnepre. December 6-24. között tart nyitva a helyiek és turisták által is kedvelt karácsonyi vásár, hogy jó hangulatban, hétvégente kísérő programokkal élvezhessük ki az év ezen időszakát.

Green Market Karácsonyi Vásár // Klauzál téri Vásárcsarnok (2024. december 8., 15., 22.)

Budapest legnagyobb fedett karácsonyi vására a Klauzál téri Vásárcsarnokban! Igazi közösségi élmény, amely az ünnepi készülődést a fenntarthatósággal kapcsolja össze. A látogatók kézműves ajándékok, egyedi design termékek, vintage kincsek és helyi termelők finomságai közül válogathatnak hatalmas választékban, miközben varázslatos programok és koncertek várják az egész családot. A vásáron számos olyan kiállító is jelen lesz, akik a környezetvédelem és a zero waste jegyében alkotnak, így a vásárlásotokkal a fenntarthatóságot is támogathatjátok.

Iparművészeti vásár a Budai Várnegyedben (2024. december 20-22.)

A hazai iparművészeti hagyomány éled újjá a december 20-án kezdődő háromnapos adventi vásáron a De la Motte-Beer-palotában, ahol igazi kincsekre lelhettek. Népszerű dizájnerek és díjnyertes tervezők művészi munkáiból, a hazai iparművészet remekeiből válogathattok, miközben lehetőség lesz a tárgyak alkotóival is találkozni, és megismerni a műalkotások történetét. Mindemellett iparművészek által tartott workshopokon is részt vehettek, illetve egy iparművészeti kiállítást is rendeznek.

