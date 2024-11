20+ nagyszerű családi program Budapesten, amivel együtt hangolódhatunk az ünnepre

Közeleg az ünnepi időszak, és nincs is jobb, mint a családdal együtt készülni rá! Budapest számtalan varázslatos programot kínál, amelyek segítenek megteremteni a karácsonyi hangulatot. Mutatunk néhány remek kikapcsolódási lehetőséget, legyen szó vásárokról, kreatív foglalkozásokról vagy ünnepi fényekről!

Adventi hangszersimogató Bársony Bálinttal és zenekarával // Klebelsberg Kultúrkúria (2024. november 29.)

A Hangszersimogató egy szabad zenei foglalkozás gyermekeknek és szüleiknek egyaránt. Interaktív közös játék a hangszerekkel. A foglalkozások célja a hangszerek hangjának megismertetése és az együttzenélés, együtténeklés örömének átadása kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A gyermekeknek szóló koncertek sajátossága, hogy a kisemberek aktívan bevonódnak az előadásba, nemcsak közös énekléssel, táncolással, hanem a számtalan hangszerrel is, melyeken játszva, melyeket kipróbálva az előadás alatt is részévé válnak a produkciónak. A koncerteket követően a gyermekeknek lehetőségük van arra, hogy kipróbálják az összes hangszert, melyeken az előadók muzsikálnak, így hozva közelebb hozzájuk a zene és a zenélés varázslatos világát.

Shrek 2 filmvetítés élő szimfonikus zenével // Budapest Aréna (2024. november 29.)

A Shrek 2 megjelenésének 20. évfordulója alkalmából egy igazán különleges programmal örvendeztetik meg a magyar rajongókat. A szimfonikus zenével kísért filmvetítés először kerül megrendezésre Európában, november 29-én a Papp László Arénában. A Shrek 2 a népszerű animációs filmsorozat legsikeresebb filmje, amelyben az elismert zeneszerző, Harry Gregson-Williams varázslatos zenekari zenéjével találkozhatunk. A film magyar nyelvű szinkronnal és angol felirattal kerül vetítésre, jegyek pedig még kaphatók!

Adventi gyertyagyújtás a Városháza parkban (2024. december 1.)

Hangolódjatok közösen az ünnepekre! Az adventi készülődés egyik legszebb hagyománya a vasárnapi adventi gyertyagyújtás. Ünnepeljetek együtt december 1-jén 16:30-kor a Városháza Téli Élményparkban, legyen az adventi várakozás közös élmény!

Kézműves Karácsonyi Vásár a GlassHouse Kolosyban (advent hétvégéin péntektől vasárnapig)

Idén először rendeznek adventi vásárt a GlassHouse Kolosy-ban, ahol minden adventi hétvégén (péntektől vasárnapig) csodás élményben lehet részetek! A gyerekeket interaktív programokkal várják: pénteken 15-19 óráig arc- és kerámiafestés, a felnőtteket pedig minőségi kézműves ajándékok, ünnepi dekorációk, forralt bor, kürtőskalács, sült gesztenye hozza ünnepi hangulatba. A program ingyenes és kutyabarát!

Adventi vásárok Budapesten és környékén:

Recirquel: Kristály – téli újcirkusz-mese // Millenáris (decemberben és januárban több alkalommal)

A Recirquel az idei téli szezonban az évek óta telt házzal játszott Kristály felújított verziójával tér vissza. Az év végi ünnepek hangulatát idéző produkció varázsvilága felnőtteket és gyermekeket egyaránt vár a Millenáris Üvegcsarnokába, ahol a csillogó jégbe fagyott, bámulatos meseképek a közönség szeme láttára és közreműködésével kelnek életre. A történet szerint Kristály-világ úrnője elvesztette hitét az emberi érzelmekben, ezért befagyasztja a világot, és csillogó, ám jeges falak közé zárkózik. A közönség és a fellépő művészek együtt keresik a szeretet melegségét, a fény reményét ebben a lenyűgöző illúziókkal és mutatványokkal teli térben.

Karácsonyi Csodashow a Fővárosi Nagycirkuszban (számos időpontban januárig)

A szívünkben lakó tiszta varázslatról szól a Fővárosi Nagycirkusz új, karácsonyi műsora. Ahogy várjuk a karácsonyt, elkezd a porond fölött szállingózni a hó, hegedűszó tölti meg a levegőt és egy bot varázspálcává változik, hogy mindenből csodát varázsoljon. És jönnek egymás után a cirkuszi csodás alakok: karcsú és izmos artisták levegőben, földön és egymáson, a legjobb magyar gyorsöltöző házaspár, egy ifjú mágus, Kenneth Huesca, a világsztár hasbeszélő, a Saabel-testvérek hófödte pusztákra elröpítő kutyás attrakciója, és két kínai csoport, a Jining Girls és a KungFu Boys Európában még nem látott elképesztő produkciói a Fővárosi Nagycirkuszban!

Decemberi hangversenyek // Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (2024. december 3., 9.)

A Műegyetemi Szimfonikus Zenekar büszkén hirdeti meg a 2024-es őszi félév hangversenyét! Idén két alkalom közül választhatnak a vendégek, 2024. december 3., illetve december 9. Műsoron: Puccini – Preludio sinfonico, Kodály: Háry János-szvit, valamint Csajkovszkij: A diótörő-szvit és Csajkovszkij: Hópelyhek tánca (A diótörő).

Száncsengő Expressz // Királyréti Erdei Vasút (2024. december 6.)

December 6-án a Királyréti Erdei Vasútra látogat a Mikulás és kedves segítői. Feldíszített, fűtött fényvonattal utazhat az egész család Királyrétre, ahol személyesen vehetik át a kicsik a Mikulástól a nekik szánt csomagot. A programon való részvétel regisztrációhoz kötött! Gyermekjegy: 5.000 Ft, kísérőjegy: 3.500 Ft. Regisztrálni a következő email címen tudtok: csoport.kiralyret@gmail.com

Mikulás ünnepség a Frankel Pagonyban (2024. december 6.)

Találkozzatok a Mikulással a Frankel Pagonyban! A programra előzetes bejelentkezés szükséges, jelentkezni kizárólag személyesen, a boltokban lehet december 1-ig. Erre azért van szükség, hogy legyen ideje a kismanóknak szépen becsomagolni az ajándékokat!

Bűbájos mesekönyvek adventre:

Találkozz a Mikulással a Városháza Parkban (2024. december 6.)

A Mikulás a Városháza Téli Élményparkba is ellátogat! Idén is találkozhattok, beszélgethettek, fotózkodhattok a Mikulással a Városháza parkban! Szeretettel várnak mindenkit december 6-án, 16 órától!

Westend Karácsonyi Vásár és Gasztroudvar (2024. december 6-24.)

Ünnepi hangulattal és gasztronómiai élményekkel vár a Westend Karácsonyi Vásár és Gasztroudvar! December 6. és 24. között a Westend Eiffel és Ferdinánd kapui mellett léphettek be a varázslatos vásárba, ahol a sült gesztenye illata keveredik a forralt bor melegségével, a ragyogó fények pedig elhozzák az ünnepi csillogást.

Mikulás Ünnep a Vasúttörténeti Parkban (2024. december 7-8.)

Újra itt az adventi időszak kedvenc családi programja, a Mikulás Expressz! Ezen a varázslatos hétvégén találkozhattok a Mikulással, aki először jelenik meg a nyilvánosság előtt új hiperszonikus járgányával! A Vasúttörténeti Park december 7-én és 8-án nyitja meg kapuit a Mikulás fogadására, többek között az Alma Együttes és az Apacuka koncertjével, bűvészműsorokkal, arcfestéssel, gyermekfilmekkel, egész napos játékokkal, belépéskor pedig ajándék Mikuláscsomaggal. Jegyek még kaphatók!

Pici Piac // Villányi út (2024. december 8.)

Érkezik az év utolsó Pici Piaca! Írjátok be a naptáratokba, nehogy lemaradjatok a város legcukibb baba-mama-gyerek dizájnvásáráról és a hamisítatlan Pici Piac hangulatról. Ezúttal is elhozzák nektek a kedvenc hazai márkáitokat, valamint sok-sok új készítővel is megismerkedhettek majd. És persze most is lesz kuponfüzet helyszíni kedvezményekkel, nyereményjáték és limitált Pici Piac ajándéktárgyak. A vásárra a belépés természetesen most is ingyenes.

A Szépség és a Szörnyeteg – Családi gyermekszínház (2024. december 8.)

December 8-án, vasárnap 10 órától A SZÉPSÉG ÉS A SZÖRNYETEG című családi gyermekszínházi előadást láthatják az érdeklődők a KMO-ban, a TáncMese – VSG Táncszínház jóvoltából. A KMO és a VSG Táncszínház közös célja nem más mint, hogy meseelőadással minden gyermekhez eljuttassák a színházi kultúrát. Az előadás hossza 60-70 perc és 4 éves kor felett ajánlják!

Téli mese – karácsonyfadísz vagy narancskoszorú workshop // Muci (2024. december 13.)

December 13-án igazi karácsonyi hangulatba borul a Muci. Ella, a Fawn from the garden megálmodója többféle termésből és fűszerből mutatja be, hogy is szokta elkészíteni a Téli mese karácsonyfadísz állatkáit. A workshop során 7 db díszt készíthettek el; 1 kisegeret, 1 kismókust, 1 tacsit, 1 kishajót, 2 apró koszorút és 1 sünit, illetve, aki narancsos koszorút szeretne készíteni, elsajátíthatja a koszorúkészítés fortélyait. Mindkét workshop árában benne van egy ajándék piteszelet és egy chai latte is, amit Muci készít.

További adventi és karácsonyi workshopok 2024-ben:

Adventi fényfestés // 3K Kaszásdűlői Kulturális Központ (2024. december 14.)

December 14-én 17 órától 18.30-ig adventi fényekbe öltöztetik 3K Kaszásdűlői Kulturális Központ épületét. Csodálatos fényfestéssel várnak mindenkit a 3K előtt, a Pethe Ferenc téren.

Téli zsongás a Hunyadi téren (2024. december 15.)

Egész nap minikürtőskalács-sütés kicsiknek és nagyobbaknak. A kedvelt székely, erdélyi és egyben magyar édességet mindenki magának készítheti el és természetesen már a helyszínen el is fogyaszthatja. Készítsetek együtt karácsonyfadíszeket 10.00 és 13.00 óra között, amelyet otthon majd a fára is feltehettek. Játékokkal, meleg ételekkel és italokkal, a város egyik legkedvesebb adventi vásárával várnak benneteket ebben az évben is Terézvárosban, a Hunyadi téren!

Diótörő mesés táncshow // Klauzál Ház (2024. december 15.)

A klasszikus karácsonyi történet kicsit másképp, új értelmezésben és szereplőkkel. 28 szóló- és 65 kartáncos eleveníti meg egy kislány álmát, melyben szeretetével érző szívű emberré változtatja a Diótörő-figurát. A pazar látványvilágú előadást december 15-én láthatjuk a Klauzál Házban.

Budafoki Betlehemes (2024. december 20.)

A Budafoki Betlehemes sétája a Szent Lipót-plébániatemplomtól indul december 20-án, ezt követően fáklyás felvonulással egybekötött ökumenikus megemlékezést tartanak, melyet a Budafoki Szomszédok Piaca előtti téren fejeznek be, ahol karácsonyváró koncerttel várják a családokat. A részvétel díjtalan!

Adventi családi nap a Budavári Palotanegyedben (2024. december 22.)

Merüljetek el az adventi várakozás varázslatában a Várkert Bazárban, ahol december 22-én egész napos adventi családi rendezvényre invitálják a családokat! 10 órától 18 óráig interaktív játékokkal, adventi kézműves foglalkozásokkal, babasarokkal és szerencsekerékkel várnak kicsiket és nagyokat.

Kippkopp karácsonya – a Harlekin bábszínház előadása (2024. december 27.)

Egy reggel Kippkopp különleges látványra ébred: a hatalmas fenyves hófehérbe öltözött! Ám a téli táj nemcsak vidámsággal teli, a kis gesztenyefiú egy didergő, éhező Cinkére bukkan a hóban. Kippkopp útnak indul, hogy hűvös szeleken és fagyos tájakon átkelve diót keressen kis barátjának, ám ennél sokkal többet talál: házikót, csodafát, ünnepet, karácsonyt. Kippkopp lélekmelengető ünnepi kalandja kicsiknek és nagyoknak – karácsonyi ajándékmese szívhez szóló dalokkal, izgalommal átkötve, szeretetbe csomagolva.

Varázslatos fényparkok hazánkban, az egész családnak: