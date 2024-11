5+1 csodálatos fénypark szerte az országban, ami ragyogással tölti meg a sötét estéket

Színes fények és kreatív installációk varázsolnak mesebeli hangulatot hazánk fényparkjaiban az év legsötétebb napjain. Öltözzetek be jól, és sétáljatok egy nagyot a többezer LED izzó által megvilágított ösvényeket!

Fénypompás kastélypark – Erzsébet királyné fénykertje (Gödöllő)

A Gödöllői Királyi Kastély parkjában 2025. február 28-ig egy különleges fénypark állít emléket Erzsébet királynénak. A “Fénypompás kastélypark” káprázatos fényinstallációi nemcsak Sisi életének ikonikus pillanatait mutatják be, hanem varázslatos élményt is nyújtanak az egész család számára. A park, amely 250 ezer LED fényt és lenyűgöző szobrokat vonultat fel, egyedülálló lehetőséget kínál, hogy a látogatók megismerjék a császárné történetét és a kastély pompás atmoszféráját. Az adventi és karácsonyi szezonban igazán különleges program mindazok számára, akik egy varázslatos, történelmi kaland részesei szeretnének lenni.

Lumina Park (Budapest)

A Palatinus strandra varázsolt fények világa hamar népszerűvé vált, a mesés látványvilág pedig október 18-tól ismét mindenkit vár. Az idei tematika a Mesebeli Filmfesztivál nevet kapta, aminek keretében filmekből és könyvekből jól ismert meseszereplők, hősök és történeteik jelennek meg a fényparkban. A medencék vizében tükröződő fényinstallációk látványát a filmek közkedvelt zenéi teszik még emlékezetesebbé.

Karácsonyi Meseház (Körmend)

A hatalmas népszerűségnek örvendő csákánydoroszlói Karácsonyi Meseház új helyszínen ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. Gyurján János és családja idén először Körmenden varázsolja el a látogatókat karácsonyi fényparkjával, melyet több mint 400 ezer LED izzó világít be. A Batthyány-kastély udvarán és egyik kiállítótermében megrendezett fénykiállítás kétségkívül a körmendi adventi forgatag egyik leglátogatottabb attrakciója lesz. A tündérfényes mesevilág egészen január 5-ig várja az érdeklődőket.

Garden of Lights: Üdv Aprajafalván (Budapest)

Megnyitotta kapuit a Garden of Lights fénykiállítás, melynek idei témája a Hupikék Törpikék. A Füvészkertben megelevenedik Aprajafalva, és ahogyan a főcímdal szól, itt lesz Nótata, Törpapa, Hami, Tréfi, Törpilla, Ügyi, Dulifuli, Okoska! Az alkotók is hallottak már a gonoszról, a csúf, kopasz Hókuszpókról – így hát velünk lesz ő és a macskája, Sziamiaú is.

Garden of Lights: Pinokkió (Debrecen)

A Garden of Lights fénykiállítása idén Hajdú-Bihar fővárosát is meghódította, hiszen október 18-án a Debreceni Állatkert debütált új helyszínül. Az állatkertbe nem más, mint a kisfiúvá változott Pinokkió magával ragadó meséje költözött. A mágikus fénypark bebarangolása közben találkozhattok a történet legendás szereplőivel, köztük az odaadó Geppettóval, a jószívű Kék Tündérrel és a mindig energikus Tücsök Tihamérral is. De a varázslatos kert több fotópontján is készíthettek egy felejthetetlen emléket. A kiállítás 2025. március 2-ig kápráztatja el a látogatókat.

+1 Story of Lights (Komárom)

Idén először fénykiállítás visz fényt a sötét téli estékbe a Szlovákia területén található észak-komáromi erődben. A minden nap délután 4 és este 9 óra között látogatható fényparkban 180 ezer LED izzó világítja meg az attrakciókat, többek között egy hat méter magas kastélyt. A zenei aláfestéssel kísért komáromi kiállítás a várak körül bontakozik ki, és egészen január végéig látogatható.

