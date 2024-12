16 fényfestés és fénypompás program országszerte, ami megszépíti az ünnepi várakozást

Az ünnepi időszak varázsát idén is különleges fényfestések és lenyűgöző programok teszik még felejthetetlenebbé. Országszerte számos helyszín várja az érdeklődőket látványos fényjátékokkal, melyek elkápráztatják a látogatókat.

Fényfestés Budapesten és környékén

Lumina Park

A Palatinus strandra varázsolt fények világa hamar népszerűvé vált, a mesés látványvilág pedig 2025. március 2-ig ismét mindenkit vár. Az idei tematika a Mesebeli Filmfesztivál nevet kapta, aminek keretében filmekből és könyvekből jól ismert meseszereplők, hősök és történeteik jelennek meg a fényparkban. A medencék vizében tükröződő fényinstallációk látványát a filmek közkedvelt zenéi teszik még emlékezetesebbé.

Garden of Lights: Üdv Aprajafalván

A tavalyi évben nagy népszerűségnek örvendő Garden of Lights fénykiállítás idei témája a Hupikék Törpikék. A Füvészkertben megelevenedik Aprajafalva, és ahogyan a főcímdal szól, itt lesz Nótata, Törpapa, Hami, Tréfi, Törpilla, Ügyi, Dulifuli, Okoska! Az alkotók is hallottak már a gonoszról, a csúf, kopasz Hókuszpókról – így hát velünk lesz ő és a macskája, Sziamiaú is, egészen 2025. március 2-ig!

Különleges téli programok Budapesten:

Adventi fényfestés // 3K Kaszásdűlői Kulturális Központ (2024. december 14.)

December 14-én 17 órától 18.30-ig adventi fényekbe öltöztetik 3K Kaszásdűlői Kulturális Központ épületét. Csodálatos fényfestéssel várnak mindenkit a 3K előtt, a Pethe Ferenc téren.

Fényfestés a Bazilikánál

Fényinstallációkkal, korcsolyapályával, szefliponttal és igazi karácsonyi hangulattal kényezteti a belvárosban járókat a Bazilika előtt szerveződött ünnepi forgatag. A Bazilika homlokzatára vetített fényfestés minden nap 17:30-kor veszi kezdetét, ettől kezdve pedig félóránként kápráztatja el az adventi vásárban nézelődőket. Addig pedig, míg épp a fényfestésre várakoztok, a szelfipontról ti magatok is varázsolhattok egyedi mintát a Bazilika homlokzatára.

Fényfestés Vácon

Az ország egyik legbájosabb kisvárosában idén is útnak indul az Adventi Kisvonat, melyen megcsodálhatjuk a város adventi díszfényekbe öltözött épületeit, a feldíszített főteret, a felújított székesegyházat és a varázslatos Dunakorzót egy igazán különleges perspektívából!

Fénypompás kastélypark – Erzsébet királyné fénykertje, Gödöllő

A Gödöllői Királyi Kastély parkjában 2025. február 28-ig egy különleges fénypark állít emléket Erzsébet királynénak. A “Fénypompás kastélypark” káprázatos fényinstallációi nemcsak Sisi életének ikonikus pillanatait mutatják be, hanem varázslatos élményt is nyújtanak az egész család számára. A park, amely 250 ezer LED fényt és lenyűgöző szobrokat vonultat fel, egyedülálló lehetőséget kínál, hogy a látogatók megismerjék a császárné történetét és a kastély pompás atmoszféráját. Az adventi és karácsonyi szezonban igazán különleges program mindazok számára, akik egy varázslatos, történelmi kaland részesei szeretnének lenni.

Világító Adventi Kalendárium // Szentendre

A számtalan nagyszerű adventi programlehetőség mellett idén újra elhozzák nektek Szentendrére a világító adventi kalendáriumot! A játék lényege, hogy december elsejétől minden nap más-más helyi lakos díszíti fel és világítja ki az ablakát, a szintén világító aznapi adventi számmal. Karácsonyhoz közeledve így egyre több ablak világít majd Szentendre utcáin, szenteste pedig egyszerre hoz fényt az összes ablak.

További ünnepváró programok Szentendrén:

Fényfestés országszerte

Folly Fényfestés karácsonyi hangulatban // Badacsonyörs

A badacsonyörsi Folly Arborétumban december 14-én, 21-én, 27-én és 30-án indul vezetett séta, fényfestéssel a főszerepben. A mesés fényanimációknak köszönhetően az arborétum 8 helyszínén új életre kelnek a kert ikonikus fái, növényei, ami decemberben a Folly karácsonyi fényeivel válik teljessé és utánozhatatlan élménnyé.

Karácsonyi Meseház, Körmend

A hatalmas népszerűségnek örvendő csákánydoroszlói Karácsonyi Meseház új helyszínen ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. Gyurján János és családja idén először Körmenden varázsolja el a látogatókat karácsonyi fényparkjával, melyet több mint 400 ezer LED izzó világít be. A Batthyány-kastély udvarán és egyik kiállítótermében megrendezett fénykiállítás kétségkívül a körmendi adventi forgatag egyik leglátogatottabb attrakciója lesz. A tündérfényes mesevilág egészen január 5-ig várja az érdeklődőket.

Adventi fényjáték // Győr

Adventi fényjátékkal kedveskedik Győr városa az adventi vásári forgatagba érkezőknek. Idén először színes fények táncolják majd körbe a Szent Ignác Bencés Templom tornyait, valamint a Bencés Rendház oldalát. A fényjáték minden nap több időpontban megcsodálható. Az adventi kisfilm után nem csupán az épületek, az egész város fénybe borul.

Garden of Lights: Pinokkió, Debrecen

A Garden of Lights fénykiállítása idén Hajdú-Bihar fővárosát is meghódította, hiszen október 18-án a Debreceni Állatkert debütált új helyszínül. Az állatkertbe nem más, mint a kisfiúvá változott Pinokkió magával ragadó meséje költözött. A mágikus fénypark bebarangolása közben találkozhattok a történet legendás szereplőivel, köztük az odaadó Geppettóval, a jószívű Kék Tündérrel és a mindig energikus Tücsök Tihamérral is. De a varázslatos kert több fotópontján is készíthettek felejthetetlen emlékeket. A kiállítás 2025. március 2-ig kápráztatja el a látogatókat.

XIII. Adventi Kézműves- és Mesevásár, Pécs

Ékszerdobozzá válik adventkor a Széchenyi tér, ahol az ünnepi díszek mellett a Dzsámi fényfestése koronázza meg a XIII. Adventi Kézműves- és Mesevásárt. Ünnepi koncertek, látványos szelfipontok, kézműves termékek, ínycsiklandó falatok és forró italok segítenek, hogy átjárjon az ünnepi hangulat. Az adventi vásáron fellép többek között a Kozma Orsi Quartet, a Kiskalász, Szekeres Tamás az Omegából, a Rutkai Bori Banda és a Fool Moon.

Fényfestés Zalaegerszegen

Idén Zalaegerszegen minden korábbinál több fény és hangulatvilágítás vesz majd körül benneteket! Az utcák, a fák, a standok több fényt kapnak, mint valaha. Eddig csak az utolsó 1-2 hétben kaptak fényfestést a Dísz tér körüli épületek, most már december 1-től karácsonyi hangulatú fényfestés díszíti majd a Tudomány és Technika Házát, a Szalagház oldalát és a Városházát.

Téli élményekkel vár a Balaton 2024-ben:

Adventi fények Miskolcon

A hangulatos korcsolyapályán, a mesebeli fényvillamoson és a város ünnepi fényein túl is lesz még miért Miskolcra látogatni az adventi időszakban. Január 6-ig bezárólag minden nap, sötétedés után fényinstallációk varázsolják széppé többek között a miskolctapolcai Csónakázó-tavat is.

Ünnepi fényfestés Sopronban

Nézzétek meg az ünnepi fényekbe öltözött soproni belvárost, és legyetek részesei a közös ünnepvárásnak! Számtalan program vár benneteket: vásár a Várkerületen és a Fő téren, valamennyi adventi hétvégén fényfestés, meghitt hangulatú koncertek a Nagyboldogasszony – Bencés templomban, díjmentesen igénybe vehető kisvonatok és kézműves foglalkozások a Múzeumnegyedben.

Fényfestés // Szentes

December 1-én kigyúltak Szentes városának mesés ünnepi fényei, ahol az adventi időszakban számos izgalmas programot és koncertet kínál a családok számára a Szentesi Művelődési Központ. Egyik közülük a a december 13-án és 20-án 17 óra és 21 óra között megrendezésre kerülő fényfestés a Megyeháza épületén, mely az adventi vásár megnyitóján is már nagy sikernek örvendett.

Varázslatos ünnepi programok hazánk mesebeli kastélyaiban: