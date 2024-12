Ünnepvárás Szentendrén: 7+1 csodás látnivaló és program idén decemberben

A Dunakanyar ékszerdoboza idén is tökéletes úti cél, ha az ünnepre hangolódnátok. Többek között vásári forgataggal, karácsonyi mesevilággal és különleges koncertekkel színesítik a szervezők az adventi időszakot.

Advent a Placcon (2024. december 21-ig)

Egy rövid sétára a belvárostól, a csodás Bükkös-patak partján, a Patak Parti Placcon a látogatók igazán megélhetik a várakozás izgalmát, a találkozás, az együttlét és az egymással törődés örömét. A meghitt hangulatot a varázslatos helyszín mellett szombatonként kézműves vásár, csodás alkotás és téli finomságok, valamint szívmelengető programok, koncertek biztosítják. A vasárnapok a közös alkotásról szólnak, az egész családot várják fenntartható karácsonyi díszek készítésére.

Részletek >>

Adventi Kézműves és Gasztronómiai Vásár // Fő tér (2024. december 21-ig)

Az adventi időszak egyik legnagyobb szenzációja tagadhatatlanul a Fő téri vásár, ahol kis faházakban árulják portékáikat a szentendrei és környékbeli kézművesek november 30. és december 21. között. A széles választékban szerepelnek díszek, kozmetikumok és édességek, de nem maradnak el a karácsonyi vásárok elengedhetetlen finomságai sem, mint például a kenyérlángos, kürtőskalács, bejgli és különböző sajtok, amiket mennyei forralt borral vagy zamatos punccsal koronázhattok meg. Külön megéri hétvégén menni, hiszen a Fő téri hatalmas koszorún advent minden vasárnapján meggyújtják a gyertyát, amit mindig különleges program kísér.

További részletek >>

Karácsony Múzeum és Üzlet (Hubay-ház)

A Fő tértől alig pár lépésre található Karácsony Múzeum és Üzlet ugyan egész évben várja a látogatókat, mégis csak az adventi időszakban válik igazán kihagyhatatlan látnivalóvá. Az ingyenes kiállítás egy varázslatos időutazással ér fel: a retro fenyőfadíszek, szobrocskák, képeslapok és egyéb dekorációk között van olyan, ami egészen az 1830-as évekből származik, hiszen ekkortól kezdték el nagyiparban gyártani őket. Az üzlet sem okoz csalódást, hiszen gyakorlatilag mindent lehet kapni, ami csak a karácsonnyal kapcsolatos: műanyag, üveg vagy fa diótörők, angyalkák, hóemberek, szarvasok és Mikulások garmadája várja a látogatókat. A megszokott, tradicionálisabb díszek mellett extrább, személyre szabott kincsekre is lelhettek.

Bővebb infó >>

Ünnepi koncertek Szentendrén

A város mindig kitesz magáért, ha ünnepi koncertekről van szó. Ez idén sem lesz másképp, advent során négy különböző zenei élménnyel is gazdagodhattok. December 7-én a legkisebbeket Gryllus Vilmos várja, aki a Nótás Mikulás című előadásban a téli ünnepek dalait, elsősorban a Mikulás-dalokat szólaltatja meg. December 14-én a helyi kórus műsorát élvezhetjük, a muzsikálásba pedig bárki becsatlakozhat. December 15-én Kalmus Felicián csellóművész tolmácsolásában hallgathatjuk meg a legszebb karácsonyi dalokat, a zenei programsorozatot pedig Fischl Mónika ünnepi koncertje zárja, aki Peller Károllyal karöltve varázsolja el a közönséget.

Eseménynaptár >>

Advent a Barlangban (2024. december 22-ig)

Családi programokkal visz fényt az ünnepvárás időszakába a szentendrei Barlang. Az adventi hétvégéken kézműves foglalkozások, betlehem és ünnepi műsor, karácsonyi vásár, Mikulás-napi játék és fotózás, mesemondás, valamint lélekmelengető italok várnak benneteket a Duna partján.

Facebook-esemény >>

Világító Adventi Kalendárium

Idén is folytatódik a szívmelengető kezdeményezés, melynek során december minden egyes napján felvillannak az ünnepi fények egy-egy helyi ház ablakán, ezzel is közelebb hozva a karácsony varázsát. Éppen ezért érdemes nyitott szemmel járni a macskaköves utcákon, hogy ti is megcsodálhassátok a kreatív alkotásokat.

Édeni Édességek Boltja

Miután kisétáltatok magatokat és kellően feltöltődtetek a varázslatos hangulattal, melegedjetek fel a Szentendrét jól ismerők körében népszerű Édeni Édességek Boltjában, ami már 2003 óta várja az édesszájú vendégeket. Az aprócska csokibirodalomban többek között három magyar csokoládémester több mint 80-féle kézműves bonbonját, frissen pörkölt babkávékat és szálas teákat szerezhettek be. A hangulatos enteriőr polcain találhattok díjnyertes és rendhagyó ízvilágú prémiumcsokoládékat, különleges lekvárokat, csokikrémeket, drazsékat és saját készítésű tört csokoládékat, amik akár szuper ajándékok is lehetnek karácsonyra.

Bővebb infó >>

+1 Barangolás Szentendrén – Történetek a művészetek városából

Megjelent Morcsányi Elza sétavezető, podcast-műsorvezető új könyve Szentendre lebilincselő történetéről! Mediterrán hangulatú, kanyargó utcácskák, szűk sikátorok, levendula, füge, rozmaring a romantikus, zárt belső udvarokban, a vörös és sárga minden árnyalata a házfalakon, egységes, de mégis sokszínű épületetek. Mennyi író, költő, festőművész, grafikus, fotós, operatőr igyekezett megjeleníti ezt a vonzerőt saját eszközeivel, talán nem túlzás, hogy minden idelátogató számára alapvetés, hogy Szentendre: varázslat. A könyv egy kellemes sétára invitál a girbegurba utcákon, melyeken megismerhetjük Szentendre sokszínű múltját és jelenét, a házfalak mögött megbújó történeteket. A város és az izgalmas városi történetek, titkok rajongóinak tökéletes karácsonyi ajándék!

Bővebben a könyvről >>

Még több varázslatos adventi program a Dunakanyarban idén decemberben: