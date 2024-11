20+ mesés adventi, decemberi program 2024-ben a Dunkanyarban

Temérdek hangulatos adventi, karácsonyi és szilveszteri program vár rátok 2024 decemberében a Dunakanyarban.

Váci advent (2024. november 27. – december 31.)

Az ország egyik legbájosabb kisvárosa, Vác december 31-ig mesés karácsonyi hangulattal várja a város apraja-nagyját és az idelátogató turistákat. A díszfényekbe öltöztetett barokk főtéren felállított szabadtéri színpad programjai, a hangulatos pavilonok, a korcsolyapálya és az óriás karácsonyfa kicsiket és nagyokat egyaránt elvarázsol. A karácsonyi vásár látogatói kézműves portékák közül válogathatnak, illetve megkóstolhatják a tél és a karácsony közkedvelt ízeit is.

Esztergomi Adventi Vásár (2024. november 29. – december 22.)

Ismerjétek meg Esztergom elbűvölő téli arcát az adventi hétvégéken! Az Esztergomi Adventi Vásár 2024. november 29-én nyitja meg kapuit, és négy hétvégén át várja a látogatókat kézműves vásárral, széles gasztronómiai választékkal, szabadtéri koncertekkel, gyermekprogramokkal és jégpályával a Széchenyi téren. Kürtőskalács és forralt bor illata száll majd a levegőben, miközben helyi kézműves alkotók termékei közül válogathattok, körülöttetek pedig vidáman korcsolyáznak a jégen a gyerekek. Az ünnepi műsorra is érdemes lesz egy pillantást vetni, hiszen mindenki találhat rajta neki tetsző programot!

Advent Dunakeszin (2024. december 29. – 2025. január 1.)

Gyönyörűen feldíszített tér, karácsonyi fények, forró italok, finom falatok és hangulatos zene a Casalgrande téren az ünnepi készülődés jegyében. Cuki kézműves standokkal, ajándékvásárral és különleges programokkal várnak minden korosztályt.

Gödi Advent (2024. november 29. – 2025. január 9.)

A Kincsem Udvarházban kézműves vásárral, jégpályával és színes programokkal várnak titeket.

Adventi Kézműves és Gasztronómiai Vásár Szentendrén (2024. november 30. – december 21.)

Az adventi időszak egyik legnagyobb szenzációja tagadhatatlanul a Fő téri vásár, ahol kis faházakban árulják portékáikat a szentendrei és környékbeli kézművesek november 30. És december 21. között. A széles választékban szerepelnek díszek, kozmetikumok és édességek, de nem maradnak el a karácsonyi vásárok elengedhetetlen finomságai sem, mint például a kenyérlángos, kürtőskalács, bejgli és különböző sajtok, amiket mennyei forralt borral vagy zamatos punccsal koronázhattok meg. Külön megéri hétvégén menni, hiszen a Fő téri hatalmas koszorún advent minden vasárnapján meggyújtják a gyertyát, amit mindig különleges program kísér.

Advent a Placcon (2024. november 30. – december 21.)

Egy rövid sétára szentendre belvárosától a csodás Bükkös patak partján, a Patak Parti Placcon a látogatók igazán megélhetik a várakozás izgalmát, a találkozás, az együttlét, és az egymással törődés örömét. A meghitt hangulatot a varázslatos helyszínen és a csodás alkotásokon, finomságokon túl szívmelengető programok is segítik.

Maros Advent (2024. december 1.)

Adventi gyertyagyújtás, adventi koszorú készítés, karácsonyi dudakoncert és kézműves vásár vár Nagymaroson a Dózsa György út és a templom között.

Ezerarcú Mézeskalácsfalu, Sződliget (2024. december 1-31.)

A mézeskalácsfalvak szerelmesei utoljára 2022-ben járhattak csodájára a Dunakanyar mesebeli alkotásának, a Sződligeti Mézeskalácsfalunak. Idén minden képzeletet felülmúló összefogás keretében valósul meg a kiállítás, amit december 1. és 31. között tekinthet meg a nagyérdemű. A település egyik legkedvesebb ünnepváró látványossága idén az Ezerarcú Mézeskalácsfalu nevet viseli, a rendhagyó kiállítás pedig az illatos mézeskalácsházikók mellett Sződliget történelmét is bemutatja. Az ingyenesen megtekinthető nevezetesség ezúttal nemcsak látványos lesz tehát, hanem nosztalgikus és egyben inspiráló is.

Az igazi Mikulás – bábelőadás // Madách Imre Művelődési Központ, Vác (2024. december 6.)

Az erdő kis lakói izgatottan várják a Mikulást. Igaz, hogy csak az embergyerekeknek hoz ajándékot? Vagy a kíváncsi állatkák is kapnak valamit? Sok-sok játék, kaland, móka, s végül hoppon marad a ravaszdi róka! A történet végén megérkezik az igazi Mikulás is.

Karácsonyi csúnya pulcsi készítés // József Attila Művelődési Ház, Göd (2024. december 6.)

Vidd el saját egyszerű pulcsidat és a régiből újat varázsolhattok! Az átalakításhoz több variációt mutatnak, melyekből szabadon választhatsz és ahhoz biztosítják a szükséges kellékeket is.

Kézműves Karácsonyi Vásár – Tribal Market // Tandem (2024. december 7.)

A Tribal Market árusai a legszínvonalasabb és különlegesebb tárgyaikat hozzák el nektek a Tandembe, legyen szó ékszerről, ruháról, kerámiákról vagy növényekből alkotott olajokról, teákról és még sorolhatnánk.

Csillagok parazsánál // Sződliget (2024. december 7.)

A Lel-Tár együttes ádventi koncertje a Nagyboldogasszony templomban. Versek prózában és dalköntösben a várakozástól a megszületésig.

Rénszarvas Expressz – Királyréti Erdei Vasút (2024. december 7-8.)

Idén is várja a család apraja-nagyját december 7-én és 8-án a Királyréti Erdei Vasút Rénszarvas Expressze. A Mikulás és segítői megeleptéssel is kedveskednek a kisvonatozó gyerekeknek. Az ünnepi kisvonatok Kismarosról 10 és 16 óra között kétóránként indulnak majd Királyrét irányába és vissza. A járatokra előzetes regisztráció nem szükséges.

Adventi és karácsonyi kézműves vásár // Zsengélő Café, Verőce (2024. december 8.)

Az idei évben is lesz kézműves vásár a Zsengélőben. Válogassatok a sok meseszép tradicionális és újra gondolt ipar- és népművészeti tárgy között! Egyedi kerámiák, ékszerek, házi készítésű finomságok, gyerekeknek és felnőtteknek verőcei és a Dunakanyarban élő árusok megannyi csodaterméke vár rátok itt.

The Best of Jégvarázs mesekoncert // Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár, Szentendre (2024. december 8.)

A Budapesti Savoy Társulat The Best of Jégvarázs című mesekoncerjén az ismert mesék dalai csendülnek fel Hercegnők és egy kissé szeleburdi Hóember tolmácsolásában.

Börzsöny Vulkántúra (2024. december 14.)

Igen csak erőt próbáló, 42 kilométeres téli túrára invitálnak benneteket a Börzsönybe, melynek célja, hogy végigkalauzoljon titeket a miocén kori vulkán kalderáján, és egyben tisztelegjen a nagyszerű ember és geológus Breuer László emléke előtt. A túrán való részvétel online nevezéshez kötött.

Karácsonyi Kollázs Vásár // Verőce (2024. december 14.)

Minden stand mögött egy-egy szívek és kezek működtette műhely áll, így ha igazán kézből kézbe illő ajándékot, otthonodat vagy téged gazdagító földi jót keresel, itt találni fogsz.

További szuper helyszínek a Dunakanyarban:

Visegrádi angyalváró // Mátyás Király Múzeum, Visegrád (2024. december 14.)

Az adventi időszakhoz kötődően a visegrádi királyi palota különleges programmal várja látogatóit egy ingyenes múzeumi nap keretében, ahol az angyaloké lesz a főszerep. A híressé vált visegrádi márvány kerubok ezen ünnepi alkalommal új otthonra találnak a megújult állandó kiállításban. A program keretében Buzás Gergely régész, múzeumigazgató ismeretterjesztő előadása mellett színes múzeumpedagógiai foglalkozással is várják az érdeklődő kicsiket és nagyokat, hogy megismerkedjenek a múzeum angyalaival.

Maugli, a dzsungel fia József Attila Művelődési Ház, Göd (2024. december 14.)

A klasszikus mű új feldolgozásban, fülbemászó zenékkel. A gyerekek az előadás végén találkozhatnak és fotót készíthetnek a szereplőkkel.

Nincs karácsony Diótörő nélkül // A Művelődés Háza, Esztergom (2024. december 20.)

Mindenki számára jól ismert már a Diótörő és az Egérkirály különleges története, de milyen is lehet ennek a fantasztikus előadásnak egy felújított, gyerekek által színpadra varázsolt verziója?

Oravecz György és barátainak adventi koncertje // Szigetmonostor (2024. december 22.)

A Szigetmonostor a zene szárnyán koncertsorozat idei utolsó alkalmán 2024. december 22-én, advent IV. vasárnapján 19:30-tól a Református templomban ismét Oravecz György ad adventi koncertet barátainak közreműködésével.

Bejgli lemozgató szilveszteri völgytúra (2024. december 31.)

Búcsúztassátok az óévet egy kellemes túrával, melyen Zebegényből indulva bejárhatjátok a környék legszebb völgyeit.

+1 adventi program Szlovákiában: Story of Lights // Komárom

Idén először fénykiállítás visz fényt a sötét téli estékbe a Szlovákia területén található észak-komáromi erődben. A minden nap délután 4 és este 9 óra között látogatható fényparkban 180 ezer LED izzó világítja meg az attrakciókat, többek között egy hat méter magas kastélyt. A zenei aláfestéssel kísért komáromi kiállítás a várak körül bontakozik ki, és egészen január végéig látogatható.

