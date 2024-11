Mesés karácsonyi hangulattal és kisvárosias bájjal vár a Váci Advent

Az ország egyik legbájosabb kisvárosa, Vác november 27-től mesés karácsonyi hangulattal várja a város apraja-nagyját és az idelátogató turistákat.

A díszfényekbe öltöztetett barokk főtéren felállított szabadtéri színpad programjai, a hangulatos pavilonok, a korcsolyapálya és az óriás karácsonyfa kicsiket és nagyokat egyaránt elvarázsol. A karácsonyi vásár látogatói kézműves portékák közül válogathatnak, illetve megkóstolhatják a tél és a karácsony közkedvelt ízeit is. Lesz sült gesztenye, lepények, palacsinták, lángos és természetesen kürtőskalács. A forralt bor, forró csoki mellett az ínyencek punccsal és krampampulival melegedhetnek fel.

Minden vasárnap 17 órakor ünnepi gyertyagyújtás lesz a főtéri óriás adventi koszorún. A szabadtéri színpadot hétvégenként gyerekműsorok keltik életre, késő délutánonként pedig a felnőtteket is megmozgató könnyűzenei koncerteket élvezhetünk a forraltbor-szürcsölés közepette.

Idén is útnak indul az Adventi Kisvonat, melyen megcsodálhatjuk a város adventi díszfényekbe öltözött épületeit, a feldíszített főteret, a felújított székesegyházat és a varázslatos Dunakorzót egy igazán különleges perspektívából!

Mindemellett izgalmas kiállítások és látnivalók csábítanak a Duna-parti kisvárosba. A Tragor Ignác Múzeum Memento Mori kiállítóhelyén például az idén 30 éve felfedezett, világhírű váci múmiák történetét ismerhetjük meg. Itt áll az ország negyedik legnagyobb székesegyháza, amely több éves rekonstrukció után idén ősztől újra fogadja látogatóit. Kinyitották az érdeklődők előtt a Püspöki Palota kapuit is, és idén már látogatható a gyönyörűen felújított főtéri Nagyprésposti Palotában az Egyházművészeti Gyűjtemény is. A barokk főtér másik végében található patinás Pannónia Házban is érdekfeszítő tárlat vár: Sajdik Ferenc karikatúrakiállításán több mint 150 karikatúra kerül bemutatásra.

Bővebb infó: visitvac.hu

