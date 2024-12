10 hangulatos ünnepi program és adventi vásár Budapest agglomerációjában 2024-ben

Ha a főváros zsúfolt utcái, terei helyett jobban vonz benneteket a kisvárosias ünnepi hangulat és a családias programok, mutatjuk, hol élvezhetitek ki a karácsonyi készülődést a budapesti tömegek nélkül.

A mi adventünk // Zsámbék (2024. december 14.)

Advent harmadik hétvégéjén ünnepi programok várják az érdeklődőket Zsámbék több helyszínén. A romtemplomnál betlehem, a Zichy téren kisvasút és adventi vásár, a művelődési házban pedig bábszínház és gyerekfoglalkozások aranyozzák be a napot. Minden program ingyenes!

Adventi Kastélynapok Gödöllőn (2024. december 14-15.)

Ünnepi díszbe öltözik a Gödöllői Királyi Kastély, hiszen 2024. december 14-én és 15-én az Adventi Kastélynapokkal teszik még különlegesebbé a karácsonyi hangolódást. A hétvége során megidézik az 1870-es éveket, amikor a királyi család előszeretettel időzött a palota falain belül, a karácsonyt ünnepelve. A két nap folyamán számos programon vehettek részt, a kézműves foglalkozásoktól kezdve a nívós koncertekig, és természetesen a karácsonyi vásár, a forralt bor és a sült gesztenye sem marad el.

Adventi forgatag Érden (2024. december 14-15. és 21-22.)

Az érdi Szepes Gyula Művelődési Központban advent minden hétvégéjén izgalmas karácsonyváró programok, kézműveskedés, illetve zenés előadások várnak benneteket. December 14-én megnyitja kapuit a Magyarok Érdi Vására a Fő téren, ahol egész nap kézműves kincsek közül válogathattok. A városi gyertyagyújtásra a művelődési központ előtti parkolóban kerül sor vasárnap 16:30-kor.

Advent Monostoron – Karácsonyi vásár és piac (2024. december 21.)

A Monostori Piac területén egynapos adventi forgatag teremt ünnepi hangulatot, karácsonyi vásárral, termelői piaccal és kézműves árusokkal. A rendezvényen részt vesznek a Szigetmonostori Önkéntes Tűzoltóság tűzoltói is, akik feldíszített tűzoltóautóval és finom tűzoltóburgerekkel érkeznek.

Budaörsi Advent (2024. december 21-ig)

Gyertyagyújtással, adventi koncertekkel és ünnepváró programokkal vár a Budaörsi Advent több helyszínen! A programok fő helyszínei a Templom tér és a PostART Kulturális Színtér. Kézműveskedés, kirakodó vásár, látványos produkciók és gyerekprogramok is színesítik a programpalettát.

„A mi édes kis falunk” // Csömör (2024. december 30-ig)

„A mi édes kis falunk” története évekkel ezelőtt egy karácsonyi ajándékba kapott mézeskalács-házikóval kezdődött. A Csömörön december 1-én nyíló kiállításnak idén is a Csömöri Tót Hagyományaink Háza nagyterme ad otthont, ahol egy bögre forró tea társaságában merülhettek el a mesebeli házikók látványában. A mézeskalácsból készített falu mellett karácsonyi díszbe öltözik a tájház udvara is, akárcsak a tiszta szoba. A kiállítás december 1-től csütörtöktől vasárnapig és a két ünnep között is 16 órától 20 óráig várja a látogatókat. A tárlat december 24. és 26. között, valamint 31-én zárva tart.

Váci Advent (2024. december 31-ig)

Az ország egyik legbájosabb kisvárosa, Vác november 27-től mesés karácsonyi hangulattal várja a város apraja-nagyját és az idelátogató turistákat. A díszfényekbe öltöztetett barokk főtéren felállított szabadtéri színpad programjai, a hangulatos pavilonok, a korcsolyapálya és az óriás karácsonyfa kicsiket és nagyokat egyaránt elvarázsol. A karácsonyi vásár látogatói kézműves portékák közül válogathatnak, illetve megkóstolhatják a tél és a karácsony közkedvelt ízeit is. Lesz sült gesztenye, lepények, palacsinták, lángos és természetesen kürtőskalács. A forralt bor, forró csoki mellett az ínyencek punccsal és krampampulival melegedhetnek fel.

Advent Dunakeszin (2025. január 1-ig)

Gyönyörűen feldíszített tér, karácsonyi fények, forró italok, finom falatok és hangulatos zene a Casalgrande téren az ünnepi készülődés jegyében. Cuki kézműves standokkal, ajándékvásárral és különleges programokkal várnak minden korosztályt.

Adventi Kézműves és Gasztronómiai Vásár Szentendrén (2025. január 7-ig)

Az adventi időszak egyik legnagyobb szenzációja tagadhatatlanul a Fő téri vásár, ahol kis faházakban árulják portékáikat a szentendrei és környékbeli kézművesek november 30. és december 21. között. A széles választékban szerepelnek díszek, kozmetikumok és édességek, de nem maradnak el a karácsonyi vásárok elengedhetetlen finomságai sem, mint például a kenyérlángos, kürtőskalács, bejgli és különböző sajtok, amiket mennyei forralt borral vagy zamatos punccsal koronázhattok meg. Külön megéri hétvégén menni, hiszen a Fő téri hatalmas koszorún advent minden vasárnapján meggyújtják a gyertyát, amit mindig különleges program kísér.

Gödi Advent (2025. január 9-ig)

A Kincsem Udvarházban kézműves vásárral, jégpályával és színes programokkal várnak titeket. Minden szombaton este 17:00-tól 20:00-ig jégdisco várja a korcsolyázás szerelmeseit, az adventi vasárnapokon pedig közös gyertyagyújtásra invitálnak benneteket 17 órától.

