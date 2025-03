Újdonságok Budapest agglomerációjában: 6 hely, amit érdemes felfedezni idén tavasszal

A már szinte elfeledett tél leple alatt számos új és nem kevésbé nagyszerű hellyel gazdagodott Budapest agglomerációja. Egy tavaszi hétvége például tökéletes, hogy felfedezzétek a legszimpatikusabbat vagy a szíveteknek legkedvesebbet.

Mayer – kávé, bár, deli, Budakeszi

Az üzletek polcairól ismerős Mayer kézműves szörpök és lekvárok 10 évvel ezelőtt egy Budakeszi családi ház garázsából indultak. A családi vállalkozás azóta szinte az egész országot meghódította és új színtre emelte a kézműves szörpök és lekvárok fogalmát. Hangulatos kávézó-bárjukat – ahol delikátbolt is helyet kapott -, Budakeszin nyitották meg 2024 őszén, a Mayer üzemben. Az itt kapható finomságokat, pizzákat, koktélokat, remek kávékat és desszerteket ugyanolyan színvonalasan és odafigyeléssel készítik a vendégeknek, mint többszörösen díjazott termékeiket.

2092 Budakeszi, Szőlőskert út 6. | Facebook

Fészek, Dunakeszi

Dunakeszi egyik leghívogatóbb és legbarátságosabb helyszíne 2024 őszén tárta szélesre ajtajait a családok előtt. A Fészek családbarát kávézójában, ahol könyv- és játékbolt is helyet kapott, a család egészének remek kikapcsolódást nyújt. Míg az anyukák, a szülők egy csésze kávé és remek sütemény mellett töltődnek fel, a gyerekek addig a játszósarokban, jó időben a játszótéren, valamint a színes programkínálatnak köszönhetően nagyszerű programok által kapcsolódhatnak ki. Csak néhány a sokból: zeneovi, társasjáték délelőtt, babamasszázs-tanfolyam, játszócsoport és csibe-torna közül is választhatnak a kicsik és szüleik egyaránt.

2120 Dunakeszi, Szakáll Ferenc u. 7. | Weboldal | Facebook

Molu Coffee Roasters, Veresegyház

Veresegyház Fő útján 2024 októberében egy specialty kávépörkölő és kávézó lelt otthonra. A kávézás élményét új szintre emelő Molu Coffee Roasters kávézójában a színvonalas kávék és a minőség kéz a kézben jár, ahol természetesen mindig van új íz és ezáltal új élmény egy-egy korty feketében. Legyen szó remek kávéval való méltó napindításról, délutáni lazításról, ajándékba vagy otthonra szánt specialty kávéról, netalán szakmai tudásmegosztásról, a Molu keddtől szombatig szélesre tárt ajtókkal vár benneteket.

2112 Veresegyház, Fő út 156. | Facebook

Il Mercato Raffinato Delikát, Bolt & Kávézó, Budakeszi

Budapest agglomerációját, Budakeszit is meghódította az olasz és magyar gasztronómia legjavát kínáló Il Mercato Raffinato nem is olyan rég. A Fő utca 237. szám alatt tárta szélesre ajtajait a delikátként, boltként és kávézóként is hívogató vendéglátóhely, ahol nemcsak hangulatos környezet, nagyszerű kávé, remek reggeli, de finomságoktól roskadozó polcok is várnak benneteket. A kávézó akkor is tökéletes választás, ha egy nyugodt beszélgetéshez, lazításhoz kerestek helyszínt a főváros környékén, ahol méltóképp töltődhettek fel.

2092 Budakeszi, Fő u. 237. | Facebook

Máz specialty kávézó, Göd

Göd specialty kávézója 2024 novemberében tárta szélesre ajtajait a kávézás szerelmesei előtt. A Máz specialty kávézójában azt vallják, hogy a kávé nem csupán ital, hanem valódi szenvedély, ami mellé remek sütemények, ínycsiklandó szendvicsek hoznak kifogástalan gasztronómiai élményt. A modern és letisztult környezetben La Marzocco kávégép duruzsolása mellett készülnek az elsőrangú italok, a kávézóban otthonra lelt olajfa társaságában pedig csipetnyi természetközeli élményre is számíthattok.

2131 Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út 100. | Facebook

Bondorka, Dunakeszi

2024 telén egy imádnivaló sütiző talált otthonra Dunakeszin. A Bondorka sütizőjében szívvel-lélekkel készült finomságok sorakoznak a pultban hétfőtől egészen szombatig, így szinte a hét egyik napján sem kell lemondanotok az édes élményekről. Tartok, piték, sajttorták, habtorták és madeleinek kéretőznek a remek italok mellé, de szezonális édességek és tematikus napok keretében készített finomságok is legalább annyira várnak rátok.

2120 Dunakeszi, Tábor u. 38. | Facebook

