Téli élmények a Balatonnál: 13 ünnepi program és helyszín a Balaton legszebb helyszínein

A Balaton környéke évszaktól függetlenül tartogat csodákat. Ott, ahol nyáron pezseg az élet, télen sem maradnak élmények nélkül a látogatók. Ha felfedeznétek a Balaton kevésbé ismert, téli oldalát, egy csokornyi színes program közül választhattok.

Adventi séták Badacsonyban

Badacsony titkait, kultúrtörténetét és sok-sok érdekességet felfedő sétát szervez a helyi Tourinform iroda december 7-én és 21-én. A körülbelül 3 órás túra a badacsonyi mólótól indul, ahonnan a Kisfaludy úton át a híres Rózsakőig sétálnak el az érdeklődők. A 4 kilométer hosszú útvonal egyik állomása a Tourinform iroda, ahol egy pohár forralt borral kínálják meg a résztvevőket. A sétához előzetes jelentkezést követően, 15 éves kortól 2000 forintért, 6-tól 14 éves korig pedig féláron lehet csatlakozni.

8261 Badacsony, Park utca 14. | Facebook

Karácsonyi vásár Veszprémben

A történelmi látnivalóiról és kulturális eseményeiről egyaránt híres Veszprém tökéletes úti cél a hidegebb hónapokban is. Advent idejére ünnepi díszbe öltözik az Óvárosi Piac, így a termelők és kézművesek portékáiból ezúttal a karácsonyi vásároktól megszokott, különleges hangulatban válogathattok. Ahogy díszkivilágítás, úgy forralt bor és kürtőskalács nélkül sincs adventi vásár, ezért minden vasárnap, 9 és 17 óra között sok-sok finomsággal várják a látogatókat.

8200 Veszprém, Óváros tér 2.

Adventi programok Tihanyban

A festői szépségű településen december 1. és 22. között változatos kulturális, sport- és gasztronómiai programok váltják egymást. December 7-én forraltbor-főzőversenyen mérettethetik meg magukat a vállalkozó kedvűek, míg december 15-én adventi zenei áhítatra vár a Tihanyi Apátság. Az ingyenes rendezvényen a Tihanyi Bencés Apátsági Templom Kórusa, a Tihanyi Bencés Gyermekkórus, valamint a Vivaldi Ensemble előadása teremt meghitt, ünnepi hangulatot.

8237 Tihany, I. András tér 1. | Weboldal

A siófoki Nagystrand ünnepi attrakciói

Téli vidámparkká változik idén a siófoki Nagystrand területe. Azon túl, hogy megnyit a minden évben nagy sikert arató, 450 négyzetméteres, jégfolyosós és gyerekcsúszkás panorámajégpálya, a látogatókat olyan újdonságok is várják, mint az óriáskerék, a hófánkpálya és a szalmalabirintus. A passzív téli pihenés rajongói lazíthatnak majd a vízparton üzemelő szaunában, illetve a dézsafürdő is a rendelkezésükre áll. Az ünnepi attrakciókat egészen jövő februárig ki lehet próbálni.

8600 Siófok, Petőfi sétány 3. | Facebook

Téli Korzó Zamárdiban

November 30. és február 22. között minden hétvége ünnepi hangulatban telik Zamárdiban, a Balaton-parton. December 7-én a Mikulást fogadja a Rendezvénytér, majd december 14-én és 21-én Angyalcsalogató adventi készülődésen vehetnek részt az arra járók. Az ünnepi programok sora itt még nem ér véget, december 28-án ugyanis Zserbó lemozgató programra, az év utolsó napján pedig Szilveszteri búcsúdélutánra várják az érdeklődőket. Az ingyenesen használható jégpálya január 12-ig tart nyitva.

8621 Zamárdi, Rendezvénytér | Facebook

Várudvar jégpálya, Szigliget

Csodás panorámájú jégpályája miatt bakancslistára érdemes úti cél a Badacsonytól körülbelül 10 kilométerre fekvő Szigliget. A népszerű kirándulóhelyen december elejétől a vár lábánál, Balatonra néző kilátás mellett élvezhetitek a korcsolyázást. A színes lampionokkal és fényfüzérekkel díszített, 500 négyzetméteres pálya mellett bár üzemel, ahol forró italokat és téli finomságokat lehet kapni. További részletekért kövessétek a várudvar Facebook-oldalát.

8264 Szigliget, Kisfaludy utca 30. | Facebook

Balatonboglári jégpálya

A Balaton partján évente számos, meseszép környezettel körülölelt korcsolyapályát építenek a téli időszakban. A festői háttér a gömbkilátójáról is ismert Balatonboglár esetében a hegyes-völgyes északi part. A BAHART kikötőjénél helyet kapó jégpálya az egyik legszerencsésebb fekvésű a maga nemében, ezért nem nehéz igent mondani az üzemeltetők „Jégre Mindenki!” felhívására. Ha a közelben jártok, próbáljátok ki! Programokból sem lesz hiány.

8630 Balatonboglár, Kikötő utca 5. | Facebook

Jégfesztivál Balatonlellén

A lellei Napfény strand ad otthont a déli part legnagyobb, 1200 négyzetméteres, egybefüggő jégpályájának. Mivel a kültéri programok nem mindenkit hoznak lázba, Balatonlellén egy ezer főt befogadó, fűtött fesztiválsátor nyújt menedéket a járókelőknek. A 60 napos Jégfesztivál rendezői szombatonként koncerteket és táncos eseményeket szerveznek, emellett családi és gyerekprogramokkal készülnek. A látogatókat adventi vásár, téli gasztronómiai különlegességek és szaunaszeánszok is várják.

8638 Balatonlelle, Napospart utca 3. | Weboldal

Füredi Advent

November 29-től január 4-ig több balatonfüredi helyszínen szerveznek az ünnepváráshoz kapcsolódó programokat. Decemberben a kulturális rendezvényeké lesz a főszerep, a Balatonfüred Kongresszusi Központban például gyermek- és felnőttkórusok adnak karácsonyi koncertet. A közeli Zákonyi utca karácsonyi vásárában december 7. és 22. között vásárolhattok szebbnél szebb, ajándéknak is tökéletes csecsebecséket. Mindenképpen látogassatok el a Piros templom terén felállított betlehemhez, na meg a december 6-án nyitó jégpálya is rátok vár, bővebb infók ITT!

8230 Balatonfüred, Huray utca 3. | Weboldal

Mézeskalácsváros, Siófok (2024. november 29. – december 19.)

A siófoki Kálmán Imre Művelődési Házban idén immár nyolcadik alkalommal kerül kiállításra a siófoki Mézeskalácsváros. A november 29-én megnyíló és december 19-ig látogatható, szívet melengető kiállítás a korábbi évek hagyományaihoz méltóan idén is a város nevezetességeit mutatja be mézeskalácsként megsütve. Az ikonikus épületek között ott lesz majd a siófoki Sarlós Boldogasszony-templom, a móló és a hajókikötő, a Víztorony, a fordított ház, valamint a betlehem és a város fája. Az elkészült alkotásokat ezúttal is licitre bocsátják, a befolyt összegből pedig a 2 éves Laura gyógyulását támogatják.

8600 Siófok, Fő tér 2. | Facebook

Vörsi Betlehem és Adventi vásár (2024. december 1. – 2025. január 20.)

Közép-Európa legnagyobb betlehemének története egészen 1948-ra nyúlik vissza, amikor egy falubeli kezdeményezés hatására lebontották a Jézus Szíve-oltárt a Szent Márton-templomon belül, és a helyébe egy kisebb betlehemet építettek. Az akkor még szerény, csak a környékbélieket megmozgató kezdeményezés hamar kinőtte magát, ma már egyre több látogatót vonz a Somogy-megyei községbe. Idén 76. alkalommal december 1. és január 26. között minden nap csodálhatjuk meg a több mint 60 négyzetméteren elterülő, gipszből és természetes anyagokból elkészült építményt. A betlehem minden évben más elrendezéssel, folyamatos újításokkal várja a látogatókat.

Kinizsi-vár, Nagyvázsony

Nagyvázsony községének domboldalán, a Vázsonyi-Séd patak forrásánál bukkanhatunk a 15. században épült Kinizsi-várra. Ha igazán szerencsések vagytok, akkor a téli szezonban megnézhetitek teljes pompájában a hófödte várat, amely mesebeli látványt nyújt. A nemrégiben teljesen felújított vár körbejárása az egész család számára izgalmas élményt kínál, amelyet interaktív kiállítás, rendezvényterem, múzeumi shop és kávézó tesz teljessé. A minden csatában diadalmaskodó Kinizsi Pál vára egész évben várja a látogatókat.

8291 Nagyvázsony, Vár utca 9. | Facebook

Casa Christa, Balatonszőlős

A Toszkánát idéző, saját használatú wellnessrészleggel ellátott, felújított présházak hol látványpincével, hol finn- vagy infraszaunával és merülőmedencével teszik felejthetetlenné a téli szezont, a Balaton-felvidék lenyűgöző panorámájának ölelésében. Idén karácsonykor válasszátok a Casa Christa exkluzív ajándékutalványait, amelyek egyaránt felhasználhatóak a Michelin Bib Gourmand díjas à la carte éttermükben és különleges hangulatú présházaikban is. Minden utalványt személyre szabottan készítenek el nektek, a megajándékozó által választott egyedi üzenettel!

8233 Balatonszőlős, Izabella út | Weboldal

