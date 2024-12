Karácsony a kastélyban: 7 varázslatos helyszín, ahol ünnepi programok várnak

Az ország egyik legszebb helyszínei, a főúri pompát nem nélkülöző kastélyok is magukra öltik legszebb ünnepi ruhájukat. A díszek és fények azonban csak a kezdet, hiszen különleges ünnepváró programokkal tárják szélesre ajtajaikat a látogatók előtt.

Jégvarázslat a kastélyban | Esterházy-kastély, Tata (2024. december 7.)

December 7-én, az év minden napján főúri pompában tündöklő tatai Esterházy-kastély mesebeli, karácsonyi helyszínné változik. Ezen a napon 10:30-tól jeges kalandok, énekes-táncos produkció és izgalmas mesetörténet keretében elevenedik meg ugyanis a Jégvarázs története. Az interaktív produkció gyerekek és felnőttek számára is nagyszerű adventi és karácsonyváró program, melyet csillámtetoválás, fotózkodás és kincskereső játék követ.

Adventi vásár a Hajósi Barokk Kastélyban (2024. december 8., 15., 22.)

Adventi vasárnapok alkalmával karácsonyi hangulat költözik a Hajósi Barokk Kastély falai közé. December 8-án, 15-én és 22-én vasárnap délutánonként kézműves vásár, meghitt hangulat és színvonalas ünnepi műsorok várják a látogatókat. Ha a vásáron sikerült beszereznetek a szívhez szóló ajándékokat, süteménnyel és egy bögre forró itallal a kézben ne hagyjátok ki az adventi gyertyagyújtást se!

Advent Dégen a Festetics-kastélyban (2024. december 14.)

Fejér vármegye aprócska településén, Dégen a Festetics-kastélyban is ünnepi hangulat kerekedik december 14-én. A szabadkőművesség egykor titkos központja ezen a napon adventi programokkal pezsdül fel. A csak ezen a napon elérhető utazó planetárium egy izgalmas, adventi utazásra invitálja például a gyerekeket, akik elmerülhetnek a téli égbolt titkaiban, míg szüleik forró itallal a kézben tesznek hangulatos sétát a hatalmas angolkertben.

Adventi kastélynapok | Gödöllői Királyi Kastély (2024. december 14-15.)

Advent harmadik hétvégéjén a Gödöllői Királyi Kastély szélesre tárja ajtajait az ünnepre várakozók és hangolódni vágyók előtt. December 14-én egész napos karácsonyi programok várják a látogatókat, melyek között lesz mesefűzér, ünnepi meseelőadás, családi múzeumpedagógiai foglalkozás, koncert és operaelőadás is. December 15-én múzeumpedagógiai túrával, bábelőadással, muzsikával és gálakoncerttel is várják az ünnepre készülődő családokat. A programok mellett kézműves foglalkozás, karácsonyi vásár, a kastély fénybe öltözött parkja segít hangolódni, de a gyerekek mindkét nap találkozhatnak Erzsébet királynéval is.

Advent a kastélyban – Angyal szállt a Földre | Kápolnásnyék (2024. december 15.)

Advent harmadik vasárnapján, december 15-én karácsonyra hangoló koncerttel tehetitek még szebbé az ezüstvasárnapot. Az adventi muzsikák ezen a napon a kápolnásnyéki Halász-kastélyban csendülnek fel nemzetközi hírű zenészek előadásában, melyek ünnepi hangulattal ajándékozzák meg a kicsiket és nagyokat egyaránt. A koncert mellett a felnőtteket adventi vásárral, finom falatokkal és forró italokkal, a gyerekeket pedig ingyenes kézműves foglalkozásokkal várják a kastélyban.

Karácsony Sisivel | Andrássy-kastély, Tiszadob (2024. december 21.)

A tiszadobi Andrássy-kastélyban december 21-én varázslatos és interaktív karácsonyi műsor keretében elevenedik meg a karácsonykor született Sisi és társalkodónője, Ferenczy Ida ünnepi és egyben születésnapi készülődése. Az interaktív színdarabnak akár a gyerekek is a szereplőivé válhatnak, életre szóló élménnyel ajándékozva meg a kicsiket és a nagyokat. A gyerekeket további meglepetések is várják!

Fertődi Kiskarácsony | Fertődi Esterházy-kastély (2024. december 22.)

Karácsonyi pompába öltözik a fertődi Esterházy-kastély is, ahova december 22-én közös ünnepi hangolódásra várják a családokat. Alig néhány nappal karácsony előtt, gyerekműsorok, koncertek, előadások és karácsonyi vásár segít megpihenni a karácsonyi sürgés-forgásban. Aranyvasárnap alkalmából a meghitt adventi gyertyagyújtás sem marad el, de lesz kézműves foglalkozás is, melyet karácsonyi kalács és egy bögre forró ital varázsol még szebbé.

