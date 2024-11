Adventi programkavalkáddal várnak az ország legpompásabb kastélyai

Magyarországon számos olyan kastély és vár található, amelyeket a téli szezonban is megéri útba ejteni, ha egy elegáns, egyben izgalmas időutazásra vágytok. A NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. által felújított műemléki épületekben évszaktól függetlenül pezseg az élet. (x)

Most, hogy egyre rövidebbek a nappalok, hamarabb sötétedik, és az időjárás sem a legkedvesebb arcát mutatja, előtérbe kerülnek a zárt térben rendezett programok. Ha kedvetek támad elhagyni a Budapest táblát, de a túrázáshoz túl hidegnek ítélitek meg az időjárást, célozzatok meg egy vidéki kastélyt, kúriát vagy majorságot!

Akár egyedül bóklásznátok, akár baráti beszélgetéseknek vagy romantikus sétáknak kerestek lélekemelő helyszínt, Magyarország legszebb kastélyaival vagy váraival biztosan nem nyúlhattok mellé!

Minden tudnivaló egy helyen

Hogy merre induljatok? Ebben segít a Kastélyvilág alkalmazás, amelyben naprakész információkat találhattok 25 megújult kastély és vár rövid történetéről, aktuális programjairól, állandó és időszakos kiállításairól, valamint nyitvatartási idejéről is!

A műemlékvédelmi helyszínek felkutatását egy komplex térképes tervezőprogram segíti, amellyel könnyedén kiválaszthatjátok a hozzátok legközelebb eső látnivalókat! Ha nem szerettek sorban állni, vagy ajándékba adnátok a kulturális élményt, belépőjegyeiteket megválthatjátok az appon keresztül is.

Adventi programkavalkád

A kastélyok és történeti kertjeik karácsonyi pompát öltenek, rengeteg programmal készülve minden korosztály számára. Mikuláspostával, kézműves és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, lovasbemutatókkal, irodalmi estekkel várják az érdeklődőket.

Természetesen a téli időszakban sem maradhatnak el a könnyűzenei koncertek, múzeumpedagógiai foglalkozások, színházi előadások és a kastélymesék sem. A hosszúlépés.járunk? csapatával decemberben négy helyszínen várnak rátok tematikus tárlatvezetések.

Nyomozás a kastélyban

A nádasdladányi kastélyban nagy sikernek örvendő Kastély-krimi közkívánatra most Keszthelyen mutatkozik be. Az izgalmas nyomozós játék egy feledhetetlen kaland is egyben, ami számtalan titkot és nem várt fordulatokat ígér! Lady Agatha Stewart, a keszthelyi Festetics-kastély úrnője vadászatot szervez, amikor váratlanul bűntény történik.

A nyomozás során a bátor jelentkezők az otthagyott bűnjelek és bizonyítékok alapján fejthetik meg a gyilkosság részleteit, mindezt exkluzív környezetben, egy lebilincselő időutazás keretében. 14 év felett egyénileg és csapatban is nyomozhattok december 27-én és 28-án a Festetics-kastélyban.

Megújult kastélyok várnak rátok

Magyarország leglátogatottabb műemlék helyszínére, az utóbbi években jelentős fejlesztéseken átesett keszthelyi kastélyba az év bármelyik időszakában érdemes ellátogatnotok. A folyamatos újítások és az egész évben megrendezett, négy évszakos programok az elmúlt évben rekordszámú turistát vonzottak. A Festetics-örökség a tavalyi év végén bővült a Fenékpusztai Majorsággal, ami a lovak és lovaglás iránt érdeklődő kirándulók számára lehet igazi csemege!

Ha igazi kuriózumra és újdonságra vágytok, látogassatok el Gesztre, ahol az ország legújabb felújított és átadott kastélya található! A kastély népszerűségét jól mutatja, hogy júniusi újranyitása óta több mint húszezren látogatták meg a műemlék helyszínt.

A Tisza-kastély két magyar miniszterelnöknek, Tisza Kálmánnak és Tisza Istvánnak is otthona volt, és a korabeli társadalmi és politikai élet központjának számított. Geszten komplex turisztikai élményben lehet részetek: azon túl, hogy megnézhetitek az interaktív állandó kiállítást, szállással, vendéglátással, kulturális, sport- és szabadidőközponttal is várnak titeket!

Fedezzétek fel a környéket, maradjatok több napig: fáradalmaitokat egy 29 szobás vendégházban pihenhetitek ki!

További hasznos tudnivalókat a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. weboldalán, ezen a linken találtok.