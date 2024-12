Téli bakancslista: 7 egyedülálló program Budapesten, amit kár lenne kihagyni

Töltsétek meg nagyszerű programokkal az idei téli szezont! Mutatunk néhány szuper programlehetőséget, amivel még a leghidegebb napokat is könnyebb átvészelni.

LEGO Villamos (2024. december 20-ig)

Különleges járművel találkozhatunk a főváros szívében, ami azzal csal sokak arcára mosolyt, hogy oda is a játék örömét hozza el, ahol a városlakók nem is számítanak rá. Bár az életnagyságú, színes, LEGO® kockákból épült villamoskocsin utazni nem lehet, vidám megjelenésével rendkívüli látványt nyújt. Az életnagyságú villamoskocsit Dóczy Balázs építőmester tervezte, és épp úgy néz ki messziről, mintha egy kisgyerek építette volna hatalmas LEGO® kockákból. A világszinten is egyedülállónak számító építményt a Deák Ferenc téren lehet megcsodálni az adventi időszakban.

Műjégpálya a Budavári Palotanegyedben (2024. december 5. – 2025. január 15.)

Az idei tél egyik legnagyobb újdonsága a Budavári Palotanegyedben megnyíló Savoyai Jégterasz, amelyet a Magyar Nemzeti Galéria előtti téren építettek meg a szervezők. December 5-től 2025. január 15-ig egy különleges, környezetbarát jégpálya várja a nagyközönséget, amely a fenntartható szórakozás jegyében kínál felejthetetlen téli élményeket egy olyan helyszínen, ahol szinte megérinti az embert a történelem. A jégpálya hazánk egyik legkülönlegesebb korcsolyapályájaként debütál, hiszen Savoyai Jenő lovasszobránál korcsolyázva gyönyörködhetünk a csodálatos budapesti kilátásban, miközben változatos zenei programokon, családi eseményeken és különleges rendezvényeken, többek között Budavári Hütte Party-kon vehetünk részt. 18 órától kedvezményes belépőjegyet tudtok vásárolni!

Éjszaka a New York Kávéházban (2024. december 13. – 2025. január 6.)

Idén a téli időszakban december 13-tól 2025. január 6-ig éjszakai nyitvatartással várnak benneteket Budapest egyik ikonikus helyszínén, a New York Kávéházban. Az idén 130 éves kávézó éjszakába nyúlóan várja vendégeit, egészen hajnali 4 óráig. A meghosszabbított nyitvatartás célja, hogy várakozás és sorbaállás nélkül élvezhessük az ünnepi pompába öltöztetett New York Kávéház hangulatát és finomságait. Ha tehetitek, mindenképp érdemes ellátogatni hozzájuk!

Kínai Újévi Fesztivál (2025. január 18-19.)

A budapesti kínai közösség nagyszerű ingyenes programokkal készül január 18-án és 19-én a 2025-ös kínai holdújévre. A Budapest Chinatownban megrendezésre kerülő Kínai Újévi Fesztivál számtalan új programmal gazdagodik 2025-ben, köszönhetően a Kaifeng városából idelátogató kulturális delegációnak. Ezen a különleges hétvégén a magyarországi közönség először láthat Yu operát, cukorkafújást, újévi fametszetposzter-készítést, pillangófestést és lampionkészítést, de lesz teakóstoló, kívánságfa, valamint megannyi ünnepi étel és street food!

Garden of Lights (2025. március 2-ig)

A Garden of Lights ebben a szezonban is egy kultikus rajzfilm fényekkel teli, varázslatos világába invitálja a látogatókat Budapesten. A Füvészkertben megelevenedik Aprajafalva, és ahogyan a főcímdal szól, itt lesz Nótata, Törpapa, Hami, Tréfi, Törpilla, Ügyi, Dulifuli, Okoska! Az alkotók is hallottak már a gonoszról, a csúf, kopasz Hókuszpókról – így hát velünk lesz ő és a macskája, Sziamiaú is. Káprázatos fények, élethű figurák, különleges dallamok és hangeffektek, na meg egy applikációs játék, a Gamification teszi teljessé az élményt, egészen 2025. március 2-ig!

Körhinta az Állatkertben

A Fővárosi Állat- és Növénykert mellett álló, mesebeli körhinta karácsonykor igazi ünnepi csodává válik. A hinták vidám dallamokra ringanak, a háttérben karácsonyi zene szól, a téli levegőt pedig a Városliget standjaiból érkező forralt bor, na meg a frissen sült kürtőskalács illata tölti meg az Édes Mackó jóvoltából. A körhintát gyerekek és felnőttek egyaránt élvezhetik, miközben a város ünnepi forgatagában egy pillanatra megállhatnak, hogy átadják magukat a nosztalgia és a karácsony varázslatos hangulatának.

