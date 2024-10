Körülölel a fényművészet Budapest új, rejtett világokat feltáró kiállításán 

“Phantom Vision” címmel nyílt meg szeptember elején a Light Art Museum új fényművészeti kiállítása, amely a mélyérzékelés, az álmok és a rejtett természeti jelenségek titkos birodalmába kalauzolja el a látogatókat.

A 2025. június végéig látogatható kiállításon a technológia, a tudomány és a művészet határmezsgyéjén egyensúlyozó alkotásokat vehetünk szemügyre a Hold utcai Vásárcsarnok műemlék épületében. A kétezer négyzetméteres térben közel 40 mű található, melyek saját miniuniverzumukkal igazán egyedülálló múzeumi élményt nyújtanak az érdeklődőknek.

A múzeumban magyar és külföldi művészek munkáit egyaránt megtekinthetjük, az egyszerű, analóg eszközökkel megvalósított művektől kezdve a legújabb technológiai eredményeket is felhasználó, olykor akár többméteres alkotásokig. A páratlan gyűjteményben, Magyarországon először a kortárs képzőművészet legnagyobb világsztárjainak műveivel is találkozhatunk. Megnézhetjük például Ólafur Elíasson izlandi-dán művész magával ragadó fényinstallációját, melynek címe Eye See You.

Az immerzív, minden érzékünkre ható kiállítás olyan jelenségek körül bontakozik ki, melyek szabad szemmel nem láthatóak, és paradox módon a fény nélküli látás kerül rivaldafénybe. Jó példa erre az álmok birodalma, ahol nincs jelen a fény, mégis élénk látványvilággal rendelkezik.

Életre kelt álmok

Több kiállított installáció témáját jelentik az álmok, melyek közül az egyik legizgalmasabb a FUSE* olasz alkotócsapat interaktív álomadatbázisa. 28 ezer, laboratóriumi keretek között rögzített álom közül kiválasztottak 40-et, melyeket a mesterséges intelligencia segítségével ábrázoltak. Az ebből készült vetítés alatt az álom “tulajdonosainak” elmesélését halljuk és leírását olvashatjuk saját álomképeikről.

Hasonlóképp lenyűgöző Yasuhiro Chida helyspecifikus munkája, amely az emberi agy működését szimuláló neurális hálózatokat mutatja be. A japán művész vékony zsinórral sűrűn behálózott egy 100 négyzetméteres teret, melyet négy egyszerű projektor világít be: milliónyi apró fénycsík és fénypont jár táncot körülöttünk, miközben a kihelyezett padokon elmerülhetünk ebben az immerzív tapasztalásban.

A természet titkos csodái

Az álmokon és az agy más rejtett folyamatain túl a természet olyan láthatatlan jelenségei is megelevenednek a kiállításon, melyek hiába vannak körülöttünk, mégsem észleljük őket.

A környezetvédelmi témákat felkaroló Thijs Biersteker interaktív installációja például a fák kommunikációját teszi láthatóvá. A több mint 7 méter széles mű tengerből kihalászott PET palackok újrahasznosításával, 3D nyomtatással készült. A két, létező fa gyökere alapján elkészített konstrukció a fák kommunikációs halózatát tárja fel előttünk, bemutatva azt a rejtett világot, melyben a növények “beszélgetnek” egymással.

Az alkotás önmagában is lehengerlő, de tovább fokozza az élményt, hogy a kiállítótérben szenzorokat helyezett el a művész, amelyek a fák életében fontos környezeti tulajdonságokat, például a levegő széndioxid-tartalmát mérik. A környezeti változások hatására – ha például a szerkezet mellé lép a látogató – megváltozik a mű által bemutatott kommunikációs rendszer.

A kiállítás kiszakítja a mindennapok mókuskerekéből és egy eddig ismeretlen, feltérképezetlen világba repíti el a látogatókat. A művészek látványosan megformált gondolatai önállóan, az installációk előtt kihelyezett leírások segítségével is megismerhetők, de ha további részletekre vagytok kíváncsiak, regisztráljatok a LAM tárlatvezetéseire, melyeken kedd délutánonként a belépőjeggyel ingyenesen részt vehettek.

