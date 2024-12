7 ragyogó adventi vásár hazánkban, ami felejthetetlen élményekkel vár 2024-ben

Felgyúlnak a fények a városok főterén, a levegőben forralt bor és sült gesztenye illata száll, a jégpálya pedig gyerekzsivajtól hangos. Elérkezett a karácsonyi vásárok ideje: idén is varázslatos élményekkel várnak hazánk legszebb adventi forgatagai!

Csongrádi Advent (2024. december 22-ig)

November 30-tól december 22-ig garantáltan magával ragad benneteket az advent meghitt hangulata Csongrád főterén. Immár hét éve, hogy a dél-alföldi kisváros szívében megrendezik a hagyományokra épülő, de mindig új meglepetéseket tartogató adventi vásárt, ahol kézműves termékek, Mikulásház, betlehem, karácsonyfa és finomságokat áruló fabódék teremtenek örömteli pillanatokat. Az adventi hétvégéket csillagfényes koncertek teszik különlegessé, fellép többek között Singh Viki és Malek Andi. Már csak azt kell eldöntenetek, hogy fahéjas-almás forralt borral vagy inkább krémes forró csokoládéval a kézben élveznétek a vásári hangulatot!

További részletek >>

Esztergomi Adventi Vásár (2024. december 22-ig)

Ismerjétek meg Esztergom elbűvölő téli arcát az adventi hétvégéken! Az Esztergomi Adventi Vásár 2024. november 29-én nyitja meg kapuit, és négy hétvégén át várja a látogatókat kézműves vásárral, széles gasztronómiai választékkal, szabadtéri koncertekkel, gyermekprogramokkal és jégpályával a Széchenyi téren. Kürtőskalács és forralt bor illata száll majd a levegőben, miközben helyi kézműves alkotók termékei közül válogathattok, körülöttetek pedig vidáman korcsolyáznak a jégen a gyerekek. Az ünnepi műsorra is érdemes lesz egy pillantást vetni, hiszen mindenki találhat rajta neki tetsző programot!

Részletek >>

Adventi Kézműves és Mesevásár, Pécs (2024. december 23-ig)

Pécsett a Dzsámi – gyerekek által készített – fényfestése koronázza meg a XIII. Adventi Kézműves és Mesevásárt november 29. és december 23. között a Széchenyi téren. Ékszerdobozzá válik a pécsi belváros, ahol a város égbe magasodó karácsonyfája, látványos szelfipontok és fénykapuk várják a látogatókat. A gyerekek alkotásai mellett profi fényfestés is színesíti a Dzsámi homlokzatát, emellett ünnepi koncertek, ínycsiklandó falatok és forró italok segítenek, hogy átjárjon az ünnepi hangulat! Fellép többek között a Kozma Orsi Quartet, a Kiskalász, Szekeres Tamás az Omegából, a Rutkai Bori Banda és a Fool Moon.

További részletek >>

Debreceni Advent (2024. december 23-ig)

Mesebeli adventi programokkal készül november 29. és december 23. között Debrecen városa! Az ország egyik legnagyobb karácsonyi vásárában varázslatos fényinstallációk, körhinta, jégpálya, ünnepi finomságok, látványos tánc- és artistaprodukciók, valamint szabadtéri koncertek várják a kicsiket és nagyokat egyaránt Debrecen belvárosában. Elcsíphetitek az ünnepi ruhába bújt villamosokat is, és a Nagytemplomban megrendezett meghitt adventi koncertek még különlegesebbé teszik az ünnepvárást. A megannyi élménynek és programnak hála a Debreceni Advent egy téli hétvégi kiruccanásnak is tökéletes helyszíne lehet!

Bővebb infó >>

Eger Advent (2024. december 24-ig)

Az egri Dobó téren is ünnepi vásári forgatag okoz örömteli pillanatokat az egész családnak. A négy adventi hétvégén át zajló programkavalkádban a család minden tagja talál majd izgalmas kikapcsolódási lehetőséget, hiszen élőzenei koncertek, gyerekprogramok, táncbemutató és betlehemes műsor is színesíti az ünnepi palettát. Meghallgathatjuk például a Szabó Gabi Quintet adventi műsorát, melynek címe Let it snow, de fellép még Vastag Tamás, Karácsonyi János James és Horányi Juli is, valamint Csondor Kata karácsonyi koncertje is biztosan meghitt hangulatot teremt majd. Sőt, még a Mikulás is tiszteletét teszi Eger történelmi központjában december 6-án.

Részletek >>

Szegedi Karácsonyi Hetek (2024. december 24-ig)

Az első adventi vasárnap előtt, november 29-én kezdődik a Szegedi Karácsonyi Hetek programsorozata, melynek fő helyszíne ezúttal is az impozáns Dóm tér lesz. A gyerekeket szalmalabirintus, kölyökkuckó, körhinta, kézműves foglalkozások és pónilovaglás várja, míg az egész család élvezni fogja a látványos fényfestést, a tűzzsonglőrök bemutatóját, a mennyei vásári csemegéket és a világító szelfipontokat. November 1-től ismét jár a szegedi óriáskerék, amely páratlan panorámájával szintén kihagyhatatlan attrakciónak ígérkezik az ünnepi hétvégéken.

Bővebb infó >>

Váci Advent (2024. december 31-ig)

Az ország egyik legbájosabb kisvárosa, Vác november 27-től mesés karácsonyi hangulattal várja a város apraja-nagyját és az idelátogató turistákat. A díszfényekbe öltöztetett barokk főtéren felállított szabadtéri színpad programjai, a hangulatos pavilonok, a korcsolyapálya és az óriás karácsonyfa kicsiket és nagyokat egyaránt elvarázsol. A karácsonyi vásár látogatói kézműves portékák közül válogathatnak, illetve megkóstolhatják a tél és a karácsony közkedvelt ízeit is. Lesz sült gesztenye, lepények, palacsinták, lángos és természetesen kürtőskalács. A forralt bor, forró csoki mellett az ínyencek punccsal és krampampulival melegedhetnek fel.

Bővebb infó >>

Még több csodás adventi program a Dunakanyarban 2024-ben: