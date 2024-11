21 bűbájos adventi történet és téli mesekönyv gyerekeknek

Az év legvarázslatosabb hónapjában sem maradhatnak a gyerekek elbűvölő mesék nélkül. Mikulástól egészen új évig olyan ünnepváró történeteket válogattunk össze a legkisebbeknek, amelyek nem hiányozhatnak a karácsonyi könyvtáratokból.

Téli mesék gyerekeknek:

Zdeněk Miler: Nagy csúszkálás a kisvakonddal – ablakos lapozó

A kisvakond egy percig sem unatkozik, ha beköszönt a tél. Hogy lehull az első hó, szánkóra pattan, hogy versenyre keljen a barátaival. Még a karácsonyt is együtt ünneplik. (3 éves korig ajánlott)

Tovább a Móra Könyvkiadó weboldalára >>

Jujja Wieslander-Thomas Wieslander-Sven Nordqvist: Mú mama szánkózik

Mú mama vágyakozva nézi az istálló ablakából a hóban önfeledten kacagó, szánkózó gyerekeket. Ezt ő is szeretné kipróbálni! Szerencsére Varjú is vele tart, aki, mint kiderül, mestere a szánkózásnak. A kíváncsi tehén és zsémbes varjúbarátja a Pettson és Findusz-sorozat megalkotójának, Sven Nordqvistnak a képein elevenednek meg. (3-6 éves korig ajánlott)

Tovább a Líra oldalára >>

Marék Veronika: Prémszakáll és Torzonborz

„Ez a történet úgy kezddött, hogy Prémszakáll professzor sétálni ment” – és úgy folytatódott, hogy összetalálkozott Torzonborzzal, aki NAGYON JÓ kutya volt, és akinek nem volt hol laknia. De hogy került Torzonborz az utcára? Hova lett a gazdája? A professzornak nincs szüksége véletlenül egy NAGYON JÓ kutyára? Mi lesz veled, Torzonborz? Marék Veronika szívmelenget története barátságról, egymásra találásról – Baranyai (b) András kedves illusztrációival. (3-6 éves korig ajánlott)

Tovább a Pagony Könyvkiadó weboldalára >>

Történetek a Mikulásról:

Benji Davies: Kismackó segít a Mikulásnak

Hűha, Kismackó elkísérheti a Mikulást! Nézd meg te is, mi minden történik az Északi-sarkon! A fülek és kerekek mozgatásával rengeteg új részlet bukkan elő. A kedves rajzok böngészésre és szókincsbővítésre is lehetőséget nyújtanak. (3 éves korig ajánlott, Lampion Könyvek)

Tovább az Animus Könyvek weboldalára >>

Jarvis: Mikulás, te vagy az?

„Ó, Mikulás, te vagy az? Ha megjöttél, itt maradsz?” A Medve és Madár szerzőjének ünnepi képeskönyvében a Mikulás épp annyi ideig tud maradni, hogy meghallgassa az összes kérdést, amit a gyerekek fel akarnak tenni neki. Mi a kedvenc színe? Milyen öreg? Szüksége van-e új krampuszra? Nincs vége a vicces faggatózásnak! A humoros, kedves verset Szabó T. Anna fordítása teszi igazi ünnepváró mesévé. Te mit kérdeznél a Mikulástól? (3-6 éves korig ajánlott)

Tovább a Pagony Kiadó weboldalára >>

Adventi és karácsonyi könyvújdonságok gyereknek:

Bing – Karácsonyi derű – Foglalkoztató- és játékkönyv

A karácsonyi játék amolyan Bing – szokás! Bing karácsonykor is szeret a barátaival mókázni, és most te is vele tarthatsz. Izgalmas feladatok és játékok várnak ebben az ünnepi hangulatú könyvben. (3 éves korig ajánlott)

Tovább a Móra Könyvkiadó weboldalára >>

Ughy Szabina: Bingó és Kókusz karácsonya

Bingó kutyus és Kókusz cica izgatottan készül a karácsonyra. A nagy visszaszámlálás közben számos izgalmas és meghitt kalandot élnek át. Légy részese te is ennek az ünnepi sürgés-forgásnak! A Megyeri Annamária által illusztrált, praktikus lapozó igazi társ lehet a világ felfedezésében, utazás során vagy épp esti elalváskor. (3 éves korig ajánlott)

Tovább a Móra Könyvkiadó weboldalára >>

Szegedi Róza: Játékos Betlehem – Keltsd életre a bibliai történetet!

Sehol nem találtak szállást éjszakára, így végül egy istállóban kerestek menedéket. Azon az éjszakán Mária világra hozott egy kisfiút, és elnevezte őt Jézusnak. Használd a dobozt, a puzzle-t, a karton- és fafigurákat, hogy életre keltsd a saját bibliai történetedet! (3 éves korig ajánlott)

Tovább a Móra Könyvkiadó weboldalára >>

Czernák Eszter: Boldog karácsonyt, Diótörő! – Panka és az advent

Mézeskalácssütés, jégkorcsolyázás, favásárlás, markolós leves, adventi vásár, bögrefestés: csupa olyan dolog, ami nélkül Pankáék karácsonyi készülődése elképzelhetetlen lenne! Anya kifogyhatatlan ötleteinek és apa kedves odafigyelésének hála Panka számára az adventi időszak csupa varázslat és izgalmas várakozás. Tartsatok velük ti is! (2-5 éves korig ajánlott)

Tovább a Pagony Kiadó weboldalára >>

Vadadi Adrienn: Kicsimackó karácsonya

Közeledik a tél, a mackók készülődnek a karácsonyra. Mackómama és Mackópapa adventi naptárat készít kicsinyeiknek, a mackócsizmákba ajándékot rejt a Mikulás, Málnamaci és Kicsimackó mézeskalácsot sütnek, és a nagymama is átjön, hogy a kincseiből ajándékokat fabrikáljanak Kicsimackóval. Végül a kisharang felkelti a téli álomból a mackókat, hogy álmosan és boldogan megünnepeljék a karácsonyt. Vadadi Adrienn szeretettel téli meséi Egri Mónika szívmelengető rajzaival. (2-5 éves korig ajánlott)

Tovább a Pagony Kiadó weboldalára >>

Robert Barry: Fűzfándy úr karácsonya

Fűzfándy úr pompás fát állít, de jaj: nem fér be a szobába! Levágja a tetejét, és a kis fa éppen jó lesz a szobalánynak. Csakhogy hozzá sem fér be! Levágja a tetejét, és a kis fa éppen jó a kertésznek. Bár egy kicsit ez is túl nagy… Úgy látszik, ezen a karácsonyon senki nem marad fa nélkül! Robert Barry kedves meséjén amerikai gyerekek generációi nőttek föl, a modern klasszikus most végre magyarul is olvasható (3-6 éves korig ajánlott)

Tovább a Pagony Kiadó weboldalára >>

Itt a szép karácsony – Adventi kalendárium a legszebb téli versekkel

Készülődjünk a szeretet ünnepére Áprily Lajos, Bartos Erika, Benedek Elek, B. Radó Lili, Dsida Jenő, Fésűs Éva, Gazdag Erzsi, Hárs Ernő, Károlyi Amy, Szép Ernő, Várady Szabolcs, Várnai Zseni, Weöres Sándor, Závada Péter, Zelk Zoltán verseivel! Minden napra egy versrészlet a magyar irodalom klasszikusaitól, illetve kortárs költőktől. (3-6 éves korig ajánlott, Kolibri Gyermekkönyvkiadó)

Tovább a Bookline weboldalára >>

Jégvarázs – Adventi kalendárium – Varázslatos mesegyűjtemény

Készülj az ünnepekre ezzel a 24 minikönyvet tartalmazó adventi kalendáriummal! Kedvenc Jégvarázs szereplőid, Elza, Anna, Olaf és barátaik társaságában igazán mesés lesz a visszaszámlálás – és a 24 történet talán még abban is segít, hogy karácsonykor legyen hó! (3-6 éves korig ajánlott, Kolibri Gyermekkönyvkiadó)

Tovább a Bookline weboldalára >>

Astrid Lindgren: Karácsony Lármafalván

Karácsonykor mindig mindenütt jó hangulat, különösen itt Lármafalván. A falu három házból áll: Felsőlakból, Középlakból és Alsólakból. A kicsi falu összes gyermeke örömmel részt vesz a karácsonyi készülődésben: tűzifát hordanak, karácsonyfát díszítnek, ünnepi dalokat énekelnek. A Karácsony Lármafalván igazi, meghitt karácsonyi könyv, melyet Ilon Wikland illusztráció igazán kedvessé varázsolnak. (3-6 éves korig ajánlott)

Tovább a Móra Könyvkiadó weboldalára >>

Karácsonyi forgatag színezőkönyv

Kicsit színtelen az élet ebben a díszes társaságban. A kis állatkák sokkal vidámabbak lesznek, ha színes ceruzáiddal kiszínezed őket. Gyere, alkossunk valami szépet! (3-6 éves korig ajánlott)

Tovább a Móra Könyvkiadó weboldalára >>

Karácsonyi kincskereső – Böngéssz és játssz!

Gyere és éld át a karácsonyi készülődés izgalmát a kedves kis állatkákkal, akiknek az élete csupa sürgés-forgás! Van, aki színes ajándékokat csomagol a fa alatt, van, aki korcsolyázik, van, aki épp az otthonát díszíti. Ebben a mesebeli hangulatú könyvben rengeteg meglepetés vár rád, indulhat a keresés a 10 különböző ünnepi jelenetben! (3-6 éves korig ajánlott)

Tovább a Móra Könyvkiadó weboldalára >>

Mancs Őrjárat – Ünnepi készülődés –

A kutyik boldogan várják a karácsonyt. Mindenki részt vesz az előkészületekben. Legjobban csomagolni szeretnek, és közben a masnikkal és a dobozokkal játszani! Csatlakozz te is a Mancs Őrjárathoz az ünnepi készülődésben: oldd meg a feladványokat, ragadj ceruzát, zsírkrétát, és tedd színesebbé a kutyik karácsonyát! (3-6 éves korig ajánlott)

Tovább a Móra Könyvkiadó weboldalára >>

Bajzáth Mária: Karácsony- és újévváró történetek – december minden napjára

A karácsonyhoz kapcsolódó jelképek összekötik a földrészeket, a régi korok és a ma embereit, az ünnepet és az ünneplőket. A karácsonyi dobozban szinte a világon mindenhol található angyalhaj, gyertya, csillag, de van, ahol diótörőt vagy cukorbotot is rejt a ládika. Az újévhez szintén majdnem ugyanazok a tárgyak és szokások kapcsolódnak mindenütt. A könyv, Endrődi Kata mesésen gazdag iniciáléival egyszerre lesz mesenaptár december minden egyes napjára. (4 éves kortól ajánlott, Lampion Könyvek)

Tovább az Animus Könyvek weboldalára >>

Karácsonyi könyvek kisiskolásoknak:

J. K. Rowling: Karácsony a Roxfortban

„Közeledett a karácsony. December közepe táján, egy éjszaka fél méter hó hullott le a Roxfortra.” Így kezdődik Harry első varázsvilágbeli karácsonyának szívmelengető története. Az óriási fenyőfákkal feldíszített nagyterem, a Griffendél klubhelyiségében töltött meghitt este, az ajándékok karácsony reggel – mindezek olyan melegséggel, jó ételekkel, barátokkal és varázslatos meglepetésekkel teli ünnepet varázsolnak Harrynek, amit soha nem fog elfelejteni! (6 éves kortól ajánlott)

Tovább az Animus Könyvek weboldalára >>

Helen Peters: Jázmin és a megmentett kiscica

Jázmin anyukája állatorvos, édesapja állattenyésztő,nem csoda, hogy a kislány is nagyon szereti az állatokat. Jázmin és barátja Tom megment egy elhagyott kiscicát, és persze mindenáron meg akarják tartani. Jázmin szülei azonban hajthatatlanok: a macska nem maradhat. A két barát elhatározza, hogy megszerzi Magyalka számára a legszebb karácsonyi ajándékot – az igazi otthont. (9 éves kortól ajánlott, Kolibri Gyermekkönyvkiadó)

Tovább a Bookline weboldalára >>

Jenny Pearson: Képtelen küldetés

Egy igazi családi karácsonyi kaland Amikor Oszkár és Molly elhatározzák, hogy utánajárjanak egy furcsa hangnak az éjszakában, nem számítanak arra, hogy a kábultan bóklászó Gábriel arkangyalra találnak a nagyszüleik hátsó kertjében. Arra pedig még kevésbé, hogy a részesei lesznek egy versenyfutásnak, aminek a tétje a karácsony megmentése. (9 éves kortól ajánlott)

Tovább a Móra Könyvkiadó weboldalára >>

Borítókép: Shutterstock

Ősszel megjelent gyerekkönyvek: