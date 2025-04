12 lebilincselő könyvújdonság tavaszra, minden korosztálynak

Friss tavaszi szellővel érkeznek a szezon legizgalmasabb könyvújdonságai! Válogatásunkban 12 lebilincselő olvasmányt találhattok, amelyek minden korosztálynak tartogatnak meglepetéseket – legyen szó kalandról, romantikáról vagy inspiráló történetekről.

Nicholas Sparks: Törékeny csodák

Tanner Hughest a nagyszülei nevelték azzá, aki: egy határozott, világot látott férfivá, aki a nagyapja példáját követve katonaként szolgálja az országát. Az egész életét külföldön töltötte, és most, a leszerelése után sem áll szándékában megállapodni. Ám mielőtt újra útra kelne, hazautazik a beteg nagyanyjához, aki a halálos ágyán egyetlen dolgot kér tőle: „Találd meg, hová tartozol!” Emellett pedig Tanner sosem ismert apjának nevét is elárulja, és azt is, hol találhatja meg. Amikor Tanner kíváncsiságtól hajtva az észak-karolinai kisvárosba utazik, még nem tudja, hogy az egész élete megváltozik. Az apja nyomát követve megismerkedik egy, a gyerekeit egyedül nevelő doktornővel és egy magányosan, elvonultan élő öregemberrel. Ha Tanner képes megnyitni a szívét a szeretet és a szerelem előtt, a csodálatos találkozások sora ezzel nem ér véget…

Angela Marsons: Gyerekjáték

Kim Stone felügyelőt egy este vérfagyasztó tetthely fogadja: egy idős nőt szögesdróttal egy hintához kötöztek, és a tarkójára egy X-et véstek. Az áldozat a gyermekpszichológia nyugalmazott professzora volt. Hamarosan két újabb holttestet találnak, amelyeken ugyanaz a jellegzetes szimbólum látható, Kim pedig ráébred: egy sorozatgyilkosra vadászik. Ahogy egyre mélyebbre ás az áldozatok múltjában, kiderül, hogy mindannyiukban akad egy közös vonás. A nyomok évtizedekre nyúlnak vissza, egy különleges, gyerekzseniknek szervezett versenyre. Vajon Kim képes lesz a gyilkos elméjével gondolkodni, és megállítani egy újabb vérengzést, mielőtt még túl késő lenne?

Melodie Edwards: Jane és Edward

Az állami gondozásból útjára engedett Jane magányos életet él, pincérnőként dolgozik egy külvárosi étteremben. Belefáradva a nélkülözésbe a lány jogi asszisztensnek tanul, majd állást kap egy elegáns ügyvédi irodában, Toronto belvárosában. A főnöke a zsémbes természetű Edward Rosen lesz, a cég többségi tulajdonosa, aki több tucat asszisztenst üldözött már el maga mellől. Jane az anyagi függetlenség reményében rendíthetetlenül állja a sarat: csendes hozzáértésével és elragadóan talpraesett megoldásaival egy idő után még Edwardot is képes lenyűgözni. Míg a munkakapcsolatot egyre inkább kezdik átszőni a kettejük között kialakuló érzelmek, Jane-nek szembe kell néznie a múlt rég elfeledett szellemeivel is… A napjainkban játszódó történet Charlotte Brontë Jane Eyre című örök klasszikusának visszhangzó szívdobbanásait követi.

Zajácz D. Zoltán: Véres Balaton

A zánkai úttörőtáborból egy tihanyi hajókiránduláson titokzatos körülmények között eltűnik a tizennégy éves Marion Morel, a Francia Kommunista Párt párizsi titkárának egyetlen gyermeke. Néhány nappal később pedig az úttörőváros strandján holtan találnak egy huszonegy éves tanárképző főiskolás lányt, aki a gyermekek kísérőjeként vett részt a hajókiránduláson. A nyomozással Adorján Máté hadnagyot bízzák meg. A tehetséges fiatal nyomozónak segítőtársa is akad: Lendvay Laura, a szomszédos vállalati üdülőben nyaraló orvostanhallgató. A lány pszichiáternek készül, és élénken érdeklődik egy új amerikai módszer, a bűnügyi profilkészítés iránt. A mindvégig izgalmas, fordulatos történetben megelevenedik a Kádár-korszak Magyarországa, a hetvenes évek végének tipikus karaktereivel: párttitkárokkal, örökké elégedetlenkedő hivatalnokokkal, vadászgató, jachtot és szeretőket tartó, a nyugati életstílust majmoló nagyvállalati vezetőkkel.

Sven Nordqvist: Hová tűnt a testvérem?

Hogy találja meg egy szegény kisfiú a testvérét, ha az állandóan eltűnik? Egyébről sem beszél, mint arról, milyen óriási a világ, mennyi felfedeznivaló van benne, hogy a domb másik oldalán újabb dombok, erdők, városok várnak… Nem csoda hát, hogy néha fogja magát, és hirtelen elindul! Akármilyen nehéz is, csak az öccsének van esélye megtalálni, hiszen ő ismeri a legjobban. Segíts neki megkeresni a kis csavargót álmai tájain! Azelőtt sosem látott helyeken barangolhattok… A nagy sikerű Pettson és Findusz-sorozat szerzőjének elragadó könyve.

Kirsty Greenwood: Holtomiglan-holtodiglan

Hogyan találjunk meg egy pasit tíz nap alatt? Amikor az egyedüllétre berendezkedett Delphie egy hamburgerfalatka okozta fulladás miatt a túlvilágon találja magát, azt gondolja, ennél váratlanabb fordulat már nem következhet a számára. A bizarr helyszínen azonban belebotlik a legdögösebb férfiba, akit valaha is látott, és akiben minden bizonnyal megtalálta a lehetséges lelki társát. Az idillnek azonban egy csapásra vége szakad, amikor valaki beront, és végzetes hibára hivatkozva visszaküldi a férfit a földre. A kétségbeesett Delphie kap egy második esélyt: ő is visszatérhet az élők sorába, ha tíz napon belül eléri, hogy a titokzatos idegen önszántából megcsókolja. Ahhoz azonban, hogy megtalálja a férfit egy milliók lakta városban, Delphie-nek a szívére kell hallgatnia, és meg kell tanulnia segítséget kérni… Különleges humorú, letehetetlen romantikus történet, némi varázslattal.

Sven Nordqvist: Fedezd fel Pettson és Findusz farmját!

Ismered az öreg Pettsont és kandúrját, Finduszt? A farmjukon, Svédországban mindennap történik valami vicces. Hogy milyen vidáman élnek együtt, te is megtudhatod, ha figyelmesen átböngészed a képeket. Ha elég kíváncsi vagy, talán azokat a különös, apró lényeket is felfedezheted, akik a farmon együtt élnek Pettsonékkal. De vigyázz, a muklákat nem mindenki láthatja!

David Nicholls: Ön itt áll

Néha el kell tévedned, hogy megtaláld az utadat… Marnie elakadt. Egyedül lézeng a londoni lakásában, kerüli a régi barátait és mindent, ami a szemét, önző férjére emlékeztetheti. Egy jó könyv társaságában tölti a hosszú estéket, és úgy érzi, az élet elrobog mellette. Michael lassan begolyózik. Azóta nem találja a helyét, hogy a felesége elhagyta, így hosszú, magányos sétákat tesz az angol vidéken. Bármit elkövetne azért, hogy ne kelljen az üres házba visszamennie. Amikor egy kitartó közös barát és a teljességgel kiszámíthatatlan időjárás összeesküdnek ellenük, Michael és Marnie kénytelen kettesben nekivágni egy Angliát átszelő tíznapos túrának. És talán egy új kapcsolathoz vezető útnak. Hacsak nem vesznek össze kibékíthetetlenül a cél előtt.

Zajácz D. Zoltán: Haragos Balaton

Két keletnémet lány 1980 nyarán a Balatonra utazik. Füreden megismerkednek egy magyar egyetemistákból álló társasággal, akik meghívják őket a fővárosba. Nemsokára el is indulnak Budapestre autóstoppal az újdonsült barátaikhoz, ám sohasem érkeznek meg… Három évvel korábban egy csepeli gimnazista lány Zuglóba indul a barátnőjéhez. A Boráros téri HÉV-megállóban látják utoljára, ahol beszáll egy autóba, és nyoma vész. Vajon ugyanaz az ember rabolta el őket? És ha igen, miért? Mi történhetett velük? Életben vannak még egyáltalán? A nyomozást vezető Adorján Máténak ezekre a kérdésekre kell megtalálnia a választ. Ebben most is segíti pszichiáter kedvese, Lendvay Laura, aki igyekszik megrajzolni az elkövető – vagy elkövetők – bűnügyi profilját. A végkifejlet azonban mindannyiukat meglepi…

József Attila: Altató (Duruzsoló sorozat)

József Attila klasszikus verse most lapozó formában, a költő eredeti kézirata szerinti helyesírással, Gyöngyösi Adrienn különleges rajzaival jelenik meg.

Mészöly Ágnes Vakáció! – Levendula és a varázsmacska

Kitört a nyári szünet, Levendulának mégis unalmasan telnek a napjai. Papó vidékre menekült a városi kánikula elől, anyáék pedig egész nap dolgoznak. Sőt, még a játszótér is le van zárva! Ám Levendula nem tágít, Majdnem, a varázsmacska pedig a segítségére siet, és a játszótérből egy-kettőre strand lesz! De jaj, lehet, hogy egy kicsit túl jól is sikerült a varázslat? Tölts egy hűs napot Levendulával és Majdnemmel! Ha a pár mondatos mesék már túl könnyűek, de egy regény még nehéz, vesd bele magad egy kényelmes babzsákba, és olvasd el ezt a Babzsák könyvet!

Stefanie Höfler: Az Őszirózsa Villa meghódítása

A Süni csoport ovisai az Őszirózsa Villába látogatnak, ahol idős nénik és bácsik laknak. Nem hangzik túl izgalmasan, ugye? De ahogy a gyerekek megérkeznek a villába, rádöbbenek, hogy az idősek korántsem olyan unalmasak, mint gondolták – Lujza nagypapájának egyik lába levehető, van, aki víz és halak nélkül is tud pecázni, az egyik néni lehet, hogy valójában tündér, egy másiknak pedig van egy titkos nasiraktára, amit szívesen megoszt a gyerekekkel. A nap végére kiderül, hogy a gyerekek és az idősek sokkal jobban hasonlítanak egymásra, mint azt bárki gondolná. Egy felemelő történet generációk találkozásáról rengeteg humorral és kedvességgel.

Lebilincselő történetek, nem csak áprilisra:

