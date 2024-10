15 varázslatos gyerekkönyv és lebilincselő történet őszre

Őszi könyvajánló sorozatunkból nem maradhatnak ki a család legkisebbjei sem. Összegyűjtöttük az évszak legizgalmasabb olvasnivalóit, hogy az ovisoktól a kamaszokig mindenkinek jusson egy-egy szívmelengető történet a hűvös estékre.

Őszi könyvújdonságok a legkisebbeknek

Ughy Szabina: Bingó és az évszakok

Ismerd meg Bingó kutyus és Kókusz cica kalandjait négy évszakon keresztül. Jöhet szakadó eső vagy tűző napsütés, egy dolog örök a két kis állat életében: a barátság. A Megyeri Annamária által illusztrált, praktikus lapozó igazi társ lehet a világ felfedezésében, utazás során vagy épp esti elalváskor. (3 éves korig ajánlott)

Győri Hanna: Cicus felöltözik

A kis Cicus korán felébredt, és szeretne felöltözni. A gyerekek segíthetnek neki lehúzni a takarót, kisimítani a pólóját vagy megcsiklandozni a talpát, hogy felvehesse a cipőjét. Ha sikerül felöltöztetni Cicust, talán nekik is könnyebben megy majd a reggeli készülődés! A kedves kis könyv játékos formában vonja be a legkisebbeket Cicus napi rutinjába, miközben fejleszti a kézügyességüket és a megfigyelőképességüket. Nemcsak szórakoztat, hanem segít a mindennapi rutin kialakításában is. (3 éves korig ajánlott)

Révész Emese: Amíg én oviban vagyok

Berci, a kötet ovis főszereplője azon töri a fejét, hogy mit csinálhatnak a szülei és a cicája, amíg ő oviban van. Úgy gondolja, amíg ő az oviban tornázik, anya biztosan a rendelőjében vizsgálja a betegeit. Amíg az udvaron játszik, Cicó otthon szundikál. Amíg ő alszik, apa főz az étteremben. Vagy mégsem így történt? A gyerekek oldalról oldalra követhetik végig és mesélhetik el Sipos Fanni gyönyörű rajzai segítségével, mit csinál egész nap anya, apa és Cicó, amíg Berci oviban van! Révész Emese gyermeki fantáziát megmozgató varázslatos története segít megnyugtatni az óvodásokat, akik gyakran kíváncsiak arra, mit csinálnak a szüleik a nap folyamán. (3 éves kortól ajánlott)

Várszegi Adél: Zümmögés erdőn-mezőn – Bolyhos és Szofi kalandjai

Egy nap Bolyhos, a méhecske szokásos napi zümmögése során Szofiék konyhájában köt ki. A kislány és a cseppnyi rovar azonnal szoros barátságot köt egymással. A méhecske mesélni, Szofi pedig rajzolni kezd, és így fontos titkokra derül fény. Például, hogy mi a különbség egy méhecske és egy darázs között vagy hogy mit csinálnak a méhek télen. Szó esik még a méhek barátairól is, és ha meggyőződtél róla, hogy ezek a kis rovarok legalább olyan klassz társak, mint a kutyák, megtudhatod, hogy lehetsz te is az ő legjobb pajtásuk. (3 éves kortól ajánlott)

Sandra Dieckmann: Titokzatos erdő

A nap felkel, átvonul a titokzatos erdő feletti égbolton, s végül lenyugszik. A különböző napszakokban az állatok a kicsinyeiket nevelgetik, vadásznak, játszanak, aludni térnek. Az egy teljes napot felölelő kötet szemet gyönyörködtető képi világa beszippantja az olvasót, a bájos szöveg pedig épp megfelelő arányban vegyíti a természeti ismereteket és az állatmesék varázsát. A kötet végén rövid ismertetők találhatók a főszereplő állatfajok életmódjáról és lakhelyéről, a legkisebbeket pedig interaktív böngészős feladatok várják. Különleges ajándék a természetet kedvelő kicsiknek és nagyoknak. (4 éves kortól ajánlott)

Kalandos mesekönyvek őszre kisiskolásoknak

Haász János: Apa mobilja – Már tudok olvasni sorozat 3. szint

Gabi mindennél jobban vágyik egy telefonra, hiszen szinte már az összes osztálytársának van. Egy hirtelen ötlettől vezérelve reggel elcseni apukája mobilját, ám mikor a suliban előveszi, döbbenten látja, hogy berepedt a kijelzője. Szerencsére Dani és Zsófi mindig ott vannak, ha szükség van rájuk. Vajon képesek megoldást találni egy ilyen rázós helyzetben is? (6 éves kortól ajánlott)

Jeanne Willis: Micimackó meg én

Micimackó és Róbert Gida új kalandra készül. De csatlakozik hozzájuk valaki… Ki lehet az: Kanga, Nyuszi vagy Bagoly? Vagy bajkeverő Elefántok próbálják megdézsmálni Micimackó mézescsuprát? Visszavár a Százholdas Pagony varázslatos világa ebben a ragyogó rímekkel ékes történetben. (6 éves kortól ajánlott)

Tea Orsi: Sárkánylegendák

Sárkányokról szóló történetek szinte minden nép mitológiájában szerepelnek. Ezek a lenyűgöző lények istenek bölcs társai, a természet védelmezői vagy épp hősök és lovagok ellenségeiként is megjelennek. A Sárkánylegendák tizenhat különböző ország leghíresebb tűzokádójának történetét mutatja be Észak-Európától kezdve Magyarországon át egészen Japánig bezárólag. (6 éves kortól ajánlott)

Michael Ende: A sátánármányosparázsvarázspokolikőrpuncspancslódítóbódítóka

Michael Ende, aki A Végtelen Történettel, a felnőttnek-gyereknek egyaránt szóló, költői-filizofikus mesével tette ismertté nevét a magyar olvasóközönség előtt, egészen más hangot üt meg a groteszk és humoros, szívvidító …bódítókában. (9 éves kortól ajánlott)

Nemes Nagy Ágnes: Az aranyecset – Gyerekversek és mesék nagyobbaknak

Nemes Nagy Ágnes gyerekeknek írt művei titkos utakon különleges világba vezetik olvasóikat. A képzelet szabad világa ez, ahol bármi megeshet, és mégis minden valóságossá válik. Erre csak a nyelv varázslata képes.

Mikó Csaba: Mítoszvadászok 3. – Legendák Hivatala

Lilivel történt valami halloweenkor, amiről senkinek sem beszél… A csapat egysége kezd megbomlani, pedig a téli Mítoszvadász Találkozón megrendezett Három Próbát muszáj megnyerniük. Amikor Lili eltűnik, a nyomait követve Marciék egy elfeledett ősi kapun át eljutnak a titokzatos Határvárosba, ahonnan egyenesen 1848-ba csöppennek. A különböző korokon átívelő nyomozás során egy minden eddiginél ijesztőbb, sokarcú ellenfélre bukkannak, aki kihasználja a legrejtettebb félelmeiket is. Már nem csak a jövőjük a tét: a múltat is meg kell védeniük… (6 éves kortól)

Szórakoztató történetek az őszi szünetre kamaszoknak

Rupert Fawcett: Póráz nélkül – A kutyák titkos élete

Rupert Fawcett eredetileg a Facebookon posztolt, briliáns megfigyeléseken alapuló, meghatóan őszinte kutyás témájú képsorai óriási követőtáborra tettek szert az egész világon. A Póráz nélkül ezen képsorozatok legjobbjait tartalmazza, bemutatva a mindenféle méretű, formájú és fajtájú kutyák titkos gondolatait és beszélgetéseit. Nem más ez, mint kedvenc hasvakartató, farokkergető, ágyba lopózó kutya-barátaink méltatása – mosolyra fakasztva a kutyabarátokat mindenhol. (10 éves kortól ajánlott)

Monica Porter: A budai vár vagányai

1956-ban járunk, Riki és barátai, a Vagányok úgy élnek, mint az átlagos kiskamaszok: bandáznak és különféle kalandokba keverednek. Teszik mindezt például a romos budai vár titkos alagútjaiban, ugyanis Riki édesapja felel az épület karbantartásáért, ahová így a gyerekek szabad bejárást kapnak. (12 éves kortól ajánlott)

Zágoni Balázs: A csillag és a százados

1944 márciusáig Dávid és Péter életébe nem igazán szól bele a háború. De aztán jönnek a tavaszi rendeletek, és ezek hétről-hétre csökkentik a zsidó származású Dávid családjának mozgásterét, míg végül egy csillagos házba kell bezsúfolódniuk. Ennek számos hátránya mellett van egy előnye is: Dávid megismerheti Dobay gróf szókimondó, lobogó hajú lányát, Vilmát.

Kiyash Monsef: Egyszer volt

Egyszer volt, hol nem volt. Marjan édesapja mindig ezzel kezdte a meséket, például a lányról, aki egy unikornist szabadított ki a vadász csapdájából, vagy a pásztorfiúról, aki megmentett egy griffmadár fiókát. Marjant lenyűgözték és kíváncsivá tették a csodálatos állatok. (12 éves kortól ajánlott)

