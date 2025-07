3 szuper családbarát szálláshely, amit kicsik és nagyok is imádni fognak

A nyári vakáció tökéletes alkalom arra, hogy együtt vesse bele magát a kalandok sokaságába a család apraja-nagyja. Az alábbi három családbarát szálláshely pedig gondoskodik róla, hogy mindenki felejthetetlen élményekkel feltöltődve térjen majd haza. Napszemüvegeket, homokozójátékokat és strandpapucsokat elő: indulhat a közös mókázás!

Hotel Európa Fit****superior

Az Év Szállodája címmel kitüntetett Hotel Európa Fit****superior igazi családi paradicsom. A hévízi hotel pazar élményekkel várja a társaság minden tagját: a legkisebbek felhőtlen szórakozásáról profi animátorcsapat gondoskodik, a szálláshely egész nyáron interaktív programok, kézműveskedés, színes showműsorok és LEGO® foglalkozások sokaságát kínálja a gyerekeknek. Ötéves kor alatt ráadásul nekik a szállás is grátisz! Természetesen a Hotel Európa Fit****superior a felnőttek gondtalan időtöltéséről sem feledkezett meg, őket wellness és inspiráló előadások kavalkádja várja. A programok közül többet – jegy ellenében – még külsősök is élvezhetnek. Végezetül pedig egy szuper meglepetés: a 25. születésnapját ünneplő hotel nyereményjátékkal készült a jeles alkalomból, így akár még egy elektromos BYD autóval is gazdagodhattok, ha a Hotel Európa Fit****superior -t választjátok úti célul.

8380 Hévíz, Jókai utca 3 | Weboldal

Nádas Tó Park Hotel****

A Nádas Tó Park Hotel**** Budapesttől alig több mint 30 km-re, Vasadon, a város zajától kellőképp távol várja a pihenni vágyókat. A családbarát szálláshely 5 hektáros, parkosított környezetében garantált a feltöltődés: míg a hotel parkjában egyebek mellett kalandpark, horgásztó, vízibiciklizés, interaktív tanösvény, kerékpárkölcsönzés és pingpongasztal gondoskodik a kikapcsolódásról, bent élménymedencével, szaunákkal, pezsgőfürdővel, merülőmedencével, napozóterasszal és jól felszerelt fitneszteremmel varázsolja el vendégeit a Nádas Tó Park Hotel****. Nem mehetünk el szó nélkül az állandó animációs programok mellett sem, melyeket a varázslatos szálláshely kínál, valamint az esti szórakoztató előadások mellett sem, melyek előre meghirdetett napokon várják az egész családot – gyakran zenével fűszerezve. Napközben a lenyűgöző csúszdákkal felszerelt kültéri medencének pedig kisebbek és nagyobbak sem tudnak ellenállni. A csöppségek szórakoztatásáról ráadásul Nádi és Nadin is gondoskodik: a két ifjú teknősbéka már alig várja, hogy együtt kalandozhassanak a Nádas Tó Park Hotel**** legkisebb vendégeivel!

2211 Vasad, Monori út 100. | Weboldal

Mövenpick BalaLand Resort Lake Balaton

Ez nem álom, ez a valóság: az ötcsillagos Mövenpick BalaLand Resort Lake Balaton meseszerű üdülőhelye a Balaton déli partján, Szántódon kínál felejthetetlen élményeket az egész családnak. A Jules Verne klasszikus regényének – 80 nap alatt a Föld körül – világára épülő szálloda tematikája a vacsorák hangulatában és a kalandpark játékain is visszaköszön. A több mint 100 szoba és lakosztály között mindenki megtalálja a számára tökéleteset – a Balatonra néző szobáknak lehetetlen ellenállni! A kalandokról Willy Fog, Romi hercegnő és a képzett animátorcsapat gondoskodik: itt egész évben izgalmas programok várnak. A vendégek ráadásul használhatják a közvetlenül a resort mellett található BalaLand Family Parkot is, amely télen-nyáron, esőben és napsütésben is nyitva tart, és különálló egységként a szállóvendégeken túl a napi látogatókat is szeretettel várja. Komplex kalandpark, beltéri és kültéri medencék, vízi játszóterek, wellness- és fitneszrészleg, valamint megannyi kreatív élmény vár mindenkit ezen az egzotikus, balatoni üdülőhelyen.

8622 Szántód, Móricz Zsigmond utca 96. | Weboldal

Ha a Balaton felé veszitek az irányt, ki ne hagyjátok ezeket a strandokat: