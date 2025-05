5 lebilincselő könyv a magyar bűnügy leghírhedtebb eseteiről a true crime rajongóinak

Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a bűneseteket feldolgozó könyvek, a szörnyű cselekedetekre pedig itthon is akad példa. Összegyűjtöttük nektek azokat a könyveket, amik a magyar kriminalisztika leghírhedtebb eseteit dolgozzák fel, legyen szó sorozatgyilkosokról, maffiaügyekről vagy visszaeső bűnözőkről.

Dulai Péter: Amiért halál járt – Utolsó kivégzettek a Kádár-korszakban

Dulai Péter Amiért halál járt című könyve 19 olyan gyilkossági esetet mutat be a Kádár-korszakból, amelyek végül kivégzéssel zárultak. A kötet megyei bontásban tárja fel az utolsó halálos ítélettel végződő bűntetteket, részletesen bemutatva az előzményeket, a nyomozást és a bizonyítékokat. Megrázó, hiteles dokumentumkrónika a szocialista igazságszolgáltatás legsúlyosabb ítéleteiről. A szerző kriminalisztikai háttérrel, újságíróként és kutatóként mélyed el a témában.

Dezső András: Nagyfőnök

Dezső András Nagyfőnök című könyve megrázó részletességgel tárja fel Portik Tamás és bűnszervezetének történetét, a nyolcvanas évek alvilágától egészen a közelmúltig. Az oknyomozó újságíró alapos kutatómunkával és exkluzív források bevonásával rajzolja meg a magyar szervezett bűnözés egyik legsötétebb korszakának krónikáját. A kötet nemcsak Portik hatalomra jutását és brutális módszereit mutatja be, hanem azt is, hogyan fonódott össze az alvilág a politika és a gazdaság bizonyos köreivel, majd hogyan vezetett mindez a bukásához. A könyv új megvilágításba helyezi a rendszerváltás utáni Magyarország árnyoldalait, és olyan részleteket is feltár, amelyek eddig rejtve maradtak a nyilvánosság előtt.

Barak Dávid: Elásott igazság – Fotókkal bővített kiadás – A dunaszerdahelyi maffia felemelkedése és bukása

Barak Dávid Elásott igazság című könyve a csallóközi alvilág legsötétebb korszakát tárja fel: a dunaszerdahelyi tízes gyilkosság történetét. A fotókkal bővített kötet dokumentumokra, vallomásokra és rendőrségi anyagokra támaszkodva mutatja be a Pápay-klán, Sátor Lajos és a korabeli bűnözés hálózatát. Legendák helyett tényekre épít, és feltárja, hogyan vált Dunaszerdahely a bűn szlovákiai központjává.A szerző külön figyelmet szentel a rendőrségi háttérnek is: bemutat egy olyan szereplőt, aki egyszerű utcai rendőrből küzdötte fel magát egészen az országos főkapitányi székig – miközben a bűn és a törvény folyamatosan árnyékolta egymást.

Dezső András: Magyar kóla – A kokain útja Magyarországon

Dezső András Magyar kóla című könyvében a hazai kokainkereskedelem világát tárja fel, bepillantást engedve a drogban úszó elit – celebek, politikusok, üzletemberek – életébe. A szerző azt vizsgálja, léteznek-e valódi magyar kokainbárók, mennyit keresnek a drogdílerek, honnan érkezik az áru, és miért vált a kokain a felső tízezer kedvenc szereként. Hiteles, dokumentumalapú riportkönyv az alvilág és a „felvilág” határáról – a magyar kokaintérkép kendőzetlen bemutatása.

Dulai Péter: Rémület – Gyilkosok és áldozatok feketén-fehéren

Dulai Péter harmadik könyve, a Rémület a rendszerváltást megelőző öt évtizedben Magyarországon elkövetett köztörvényes gyilkossági ügyek közül dolgoz fel harmincat. A rendőrségi felvételekkel, korabeli újságcikkekkel és kriminalisztikai háttéranyagokkal kiegészített esetek megrázó őszinteséggel mutatják be 20. századi társadalmunk sötét oldalát.

