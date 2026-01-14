5 imádnivaló gyerekkönyv, ami megidézi az idén száz éves Micimackó világát

Száz éve jelent meg Alan Alexander Milne ikonikus gyermekkönyve és vele együtt száz éve kelt életre Micimackó, Róbert Gida „csacsi öreg medvéje”. Az évforduló apropójából készítettünk nektek egy válogatást a Móra Kiadó gondozásában megjelent Micimackó-kötetekből, amelyekben megelevenednek a Százholdas Pagony közkedvelt lakói.

Jane Riordan: Mesék a Százholdas Pagonyból

„Ha térkép van a kezedben, tudod, hogy a kaland máris elkezdődött…” Csatlakozz Micimackóhoz, Malackához, Füleshez és barátaikhoz, akik ezúttal minden eddiginél mélyebbre merészkednek a Százholdas Pagonyba. A Tüskés Helyen való szederhajigálástól kezdve a Nagy Medvenézőnél történő csillaglesésig minden zugban egy-egy újabb történet várja, hogy elmeséljék. Most pedig egy új barátot is megismerhetsz: Carment, a fiatal kutyát, akinek minden vágya, hogy oroszlán lehessen. Fogd hát a térképed, és indulj útnak a Pagonyba, ahol csúszós fűcsúszdák, szerencsét hozó lóherék, csillogó koronázási ékszerek, homokkal borított egyiptomi piramisok és sok egyéb csoda vár rád! (3 éves kortól ajánlott)

A. A. Milne: Micimackó

Réges-régen valamikor az ősidőkben, de legalábbis múlt péntek előtt, Micimackó az erdőben élt, saját kunyhójában. S ugyanebben az erdőben lakott a fontoskodó Nyuszi, a tudálékos Bagoly, a félénk Malacka, a sértődős Füles, Kanga, a kengurumama kicsinyével, Zsebibabával, no meg a vidám, ugrálós Tigris és persze mindnyájuk szeretett gazdája, Micimackó legjobb barátja: Róbert Gida. Ebben a mesebeli erdőben mindennap történik valami mulatságos vagy izgalmas esemény. Micimackó háborúságba keveredik a méhekkel, elefántfogásra indul barátjával, Malackával, s hőstetteiket szépen zengő versekben énekli meg. Sokszor bajba is keveredik, lévén ő egy Csekélyértelmű Medvebocs, de Róbert Gida, aki már nagy és okos – majdnem hatéves -, mindig mindent rendbe hoz. Hazánkban is hallatlanul népszerű két meseregény Karinthy Frigyes ragyogó fordításában, E. H. Shepard rajzaival. (6 éves kortól ajánlott)

Jane Riordan: Volt egyszer egy mackó

Mielőtt minden elkezdődött – A. A. Milne és E. H. Shepard műve nyomán

A Micimackó megjelenésének 95. évfordulója alkalmából a rendkívül tehetséges író, Jane Riordan egy csodálatos történetgyűjteményt írt, amely A. A. Milne-hez hűen varázslatos világokat idéz meg. A kötet méltó tisztelgés a világ leghíresebb medvéje előtt, és tökéletes alkalom arra, hogy újra találkozhass kedves barátaiddal, és megtudd, mi minden történt velük, mielőtt a Százholdas Pagony lakói lettek. A könyvet gyönyörű illusztrációk is díszítik, amelyeket Mark Burgess készített E. H. Shepard stílusában. (6 éves kortól ajánlott)

Jeanne Willis: Micimackó meg én

Micimackó és Róbert Gida új kalandra készül. De csatlakozik hozzájuk valaki, de vajon ki lehet az: Kanga, Nyuszi vagy Bagoly? Vagy bajkeverő Elefántok próbálják megdézsmálni Micimackó mézes csuprát? Visszavár a Százholdas Pagony varázslatos világa ebben a ragyogó rímekkel ékes történetben. (6 éves kortól ajánlott)

David Benedictus: Micimackó visszatér

Ugye sokszor gondoltál arra, milyen jó lenne, ha sosem érne véget a mese? Vagy ha véget is ér, folytatódjék. Hát most tessék, itt van. Ugye rájuk ismersz? Bár Micimackó az eltelt nyolcvan évben felszedett néhány dekát, mégis a régi. És persze Nyuszi, Füles, Bagoly és Kanga is. Igaz, Tigris közben megszerette a szedret, Róbert Gida fontos dolgokat tanult az iskolában, de azért a Százholdas Pagonyban semmi sem változott. De hát akkor ki az a Kecsesen Hajlékony Valaki, aki előjön a folyóból? És miért áll el örökre az eső? Hogyan tanulnak krikettezni az állatok, és hogyan lesz Micimackóból tanfelügyelő? Mindezt megtudhatod, ha elolvasod a Micimackó visszatér vadonatúj történeteit. (6 éves kortól ajánlott)

Idén télen a legkisebbekhez szóló újdonságokból nincs hiány:

