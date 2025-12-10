Micimackóval és szilveszteri gyerekpartyval búcsúztathatjuk az évet a Kolibri Színházban

Micimackó és barátai kihagyhatatlan kalanddal rukkoltak elő az év utolsó napjára. A szilveszteri gyerekparty helyszíne pedig mi más is lehetne, mint a Kolibri Színház!

December 31-én, délelőtt 10 órakor fergeteges mulatság veszi kezdetét a Kolibri Színházban: jön a Szilveszteri Micimackó, avagy mi lesz a Százholdas Pagonnyal? c. musical.

A fordulatos meseelőadás során kedvenc kis hőseink élete fenekestül felfordul, vidám mindennapjaikra ugyanis egy váratlan hír érkezése vet árnyékot – el akarják adni a fejük felől imádott otthonukat, a Százholdas Pagonyt. Nincs mit tenni, az apróságok – Micimackó, Nyuszi, Bagoly, Malacka, Füles, Kanga és Tigris – összedugják hát a fejüket. Ám ahhoz, hogy a szörnyűség meghiúsuljon, a lelkes közönségre is szükségük lesz!

Fülbemászó dallamok és a kacagtató jelenetek közepette szurkolhat a család, hogy Micimackó zseniális ötlete beváljon, és ami a legjobb: a móka a kétfelvonásos előadás után sem áll meg. A Kolibri Színház ekkor valóságos gyerekparadicsommá válik, és olyan szilveszteri party veszi kezdetét, amilyet még a Százholdas Pagony se látott.

Lesz arcfestés, Micimackó-tetkózás, kézműves foglalkozás, daltanulás és fotózkodás a szereplőkkel, sőt, a közönség még a kulisszák mögé is betekintést nyerhet az év utolsó napján. A szórakoztató programok mellett finomságokból sem lesz hiány: mini szilveszteri falatok és mézédes nyalánkságok gondoskodnak róla, hogy igazán széles lehessen a mosoly a kicsik arcán. Na meg a kölyökpezsgő, ami a koccintáshoz jár!

Bővebb információ a Szilveszteri Micimackó, avagy mi lesz a Százholdas Pagonnyal? előadásáról és jegyvásárlás a Kolibri Színház oldalán, ide kattintva érhető el. Az élmény a 6-9 éves korosztály számára lesz igazán felejthetetlen.

