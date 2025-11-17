Káprázatos karácsonyi darab érkezik Budapestre idén decemberben

Decemberben egyszeri és egyedülálló élményben lehet része a budapestieknek: a Székesfehérvári Balett Színház élő szimfonikus zene kíséretében adja elő a Diótörőt.

Karácsonyi hangulattal telik meg a Riz Levente Sportcsarnok december 20-án este hét órától, ugyanis a Székesfehérvári Balett Színház elhozza Budapestre a Diótörőt, azaz a világ talán egyik legkedveltebb karácsonyi darabját.

A klasszikus művet feldolgozó kortárs balettelőadás különlegességét ezúttal többek között a Horváth Gábor által vezetett Duna Szimfonikus Zenekar élő kísérete adja, akik Csajkovszkij legszebb dallamaival varázsolják el a közönséget.

Minden elemében nagyszabású produkció

Az Egerházi Attila rendezésében készült produkció 2018-ban debütált a Vörösmarty Színházban, és azóta is az ünnepi időszak elmaradhatatlan részét képezi – most pedig a szimfonikus kíséretnek köszönhetően exkluzív formában kápráztatja el a közönséget.

Az előadás minden pillanata valódi vizuális élményt nyújt a publikum számára. A Harangozó Gyula-díjas koreográfus által megálmodott mozdulatsor tökéletesen ötvözi a klasszikus és kortárs balett elemeit, miközben a szereplők gazdag színvilágú, részletgazdag jelmezei még csodálatosabbá teszik a produkciót.

Miközben Csajkovszkij jól ismert dallamait egy ötventagú szimfonikus zenekar kelti életre, a produkció díszleteként funkcionáló óriási LED-falak, a többkamerás látványtechnika és a káprázatos fényjáték minden jelenetet magasabb szintre emelnek.

Tökéletes program karácsonyi hangolódáshoz

A Diótörő üzenete egyszerű, és nagyszerűen illeszkedik a karácsonyi várakozáshoz: aki szeretettel és nyitott szívvel éli mindennapjait, az a csodát minden pillanatban megtalálja.

A Székesfehérvári Balett Társulat és a Duna Szimfonikus Zenekar most ezt a karácsonyi varázslatot hozza el egyetlen alkalommal Budapestre, ahol a klasszikus zene, a kortárs tánc és a lélegzetelállító látványvilág egyesül, hogy a közönség teljesen átélhesse az ünnep meghittségét.

A Diótörő tehát tökéletes családi programnak – akár elő-karácsonyi ajándéknak – ígérkezik, amely minden korosztály szívét megdobogtatja. Egyeseknek az újdonság erejével hat, míg másoknak nosztalgikus emlék újra átélni Csajkovszkij klasszikusát.

