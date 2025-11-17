Káprázatos karácsonyi darab érkezik Budapestre idén decemberben

Decemberben egyszeri és egyedülálló élményben lehet része a budapestieknek: a Székesfehérvári Balett Színház élő szimfonikus zene kíséretében adja elő a Diótörőt.

Fotó: Iventer

Karácsonyi hangulattal telik meg a Riz Levente Sportcsarnok december 20-án este hét órától, ugyanis a Székesfehérvári Balett Színház elhozza Budapestre a Diótörőt, azaz a világ talán egyik legkedveltebb karácsonyi darabját. 

A klasszikus művet feldolgozó kortárs balettelőadás különlegességét ezúttal többek között a Horváth Gábor által vezetett Duna Szimfonikus Zenekar élő kísérete adja, akik Csajkovszkij legszebb dallamaival varázsolják el a közönséget.

Minden elemében nagyszabású produkció

Az Egerházi Attila rendezésében készült produkció 2018-ban debütált a Vörösmarty Színházban, és azóta is az ünnepi időszak elmaradhatatlan részét képezi – most pedig a szimfonikus kíséretnek köszönhetően exkluzív formában kápráztatja el a közönséget.

Az előadás minden pillanata valódi vizuális élményt nyújt a publikum számára. A Harangozó Gyula-díjas koreográfus által megálmodott mozdulatsor tökéletesen ötvözi a klasszikus és kortárs balett elemeit, miközben a szereplők gazdag színvilágú, részletgazdag jelmezei még csodálatosabbá teszik a produkciót. 

Fotó: Iventer

Miközben Csajkovszkij jól ismert dallamait egy ötventagú szimfonikus zenekar kelti életre, a produkció díszleteként funkcionáló óriási LED-falak, a többkamerás látványtechnika és a káprázatos fényjáték minden jelenetet magasabb szintre emelnek.

Tökéletes program karácsonyi hangolódáshoz

A Diótörő üzenete egyszerű, és nagyszerűen illeszkedik a karácsonyi várakozáshoz: aki szeretettel és nyitott szívvel éli mindennapjait, az a csodát minden pillanatban megtalálja. 

A Székesfehérvári Balett Társulat és a Duna Szimfonikus Zenekar most ezt a karácsonyi varázslatot hozza el egyetlen alkalommal Budapestre, ahol a klasszikus zene, a kortárs tánc és a lélegzetelállító látványvilág egyesül, hogy a közönség teljesen átélhesse az ünnep meghittségét.

A Diótörő tehát tökéletes családi programnak – akár elő-karácsonyi ajándéknak – ígérkezik, amely minden korosztály szívét megdobogtatja. Egyeseknek az újdonság erejével hat, míg másoknak nosztalgikus emlék újra átélni Csajkovszkij klasszikusát.

A budapesti előadásra ide kattintva vásárolhatunk jegyeket.

Ez a fantasztikus koncert is a Riz Levente Sportcsarnokba érkezik:

Sztárénekes hozza el Sinatra fantasztikus dalait Magyarországra idén decemberben
Sztárénekes hozza el Sinatra fantasztikus dalait Magyarországra idén decemberben

Budapesten, Szegeden, Győrben és Miskolcon is felcsendülnek majd Sinatra halhatatlan klasszikusai 2025 végén.

Funzine Funzine