Sztárénekes hozza el Sinatra fantasztikus dalait Magyarországra idén decemberben

Robert Scott turnéjának keretein belül Budapesten, Szegeden, Győrben és Miskolcon is felcsendülnek majd Sinatra halhatatlan klasszikusai 2025 végén.

The Best Of Sinatra címmel szervez koncertsorozatot az Iventer – avagy a popikon legnépszerűbb dalai érkeznek hazánkba idén decemberben: Frank Sinatra ikonikus hangját és stílusát a híres brit énekes, Robert Scott idézi meg Magyarország négy városában, méghozzá nem akármilyen élő szimfonikus zenekari kísérettel.

Frank Sinatra komoly rajongóbázist tudhat magáénak hazánkban is – főleg azok körében, akik az előző évezredben voltak fiatalok, de a név bizonyára nem cseng ismeretlenül a legújabb generációk körében sem.

Az 1915-ben született amerikai énekes, színész és popkulturális ikon egyedülálló, karizmatikus stílusával a 20. század egyik legnagyobb hatású előadójává vált. Pályafutása a ’40-es évek swingkorszakában indult, és máig a kifinomult elegancia és a hollywoodi csillogás megtestesítője.

Több, mint egy tribute koncert

A Sinatra-dalokat tolmácsoló Robert Scott sem csupán egy hagyományos tribute énekes: hangjának és előadásmódjának Sinatráéhoz való meglepő hasonlóságát a világ számos pontján elismeréssel fogadták. Fellépett színházakban, koncerttermekben és éjszakai klubokban az Egyesült Királyságban, Európában és az Egyesült Államokban is.

A művész rendszeresen szerepelt rádióműsorokban, és hangját megannyi reklámhoz is felhasználták. Pályafutása csúcspontján a BBC Radio Big Band énekeseként léphetett fel Sinatra 90. születésnapi koncertsorozatán, amelyet óriási siker övezett.

Négy magyar nagyvárosban is felcsendülnek a Sinatra-dalok

2025. decemberében a magyar közönség Budapesten, Szegeden, Győrben és Miskolcon hallhatja Robert Scott előadásában Frank Sinatra legismertebb slágereit, többek között a Come Fly With Me, a You Make Me Feel So Young, a Fly Me to the Moon, a That’s Life, a My Way és a New York, New York című szerzeményeket.

A tökéletes zenei hátteret mindegyik városban a Budapest Orchestra Project és a Duna Szimfonikus Zenekar biztosítja, akik már számos nagy sikerű produkcióval járták be országunkat.

A turné dátumai:

Budapest // Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont (2025. december 10.)

Szeged // Városi Sportcsarnok (2025. december 11.)

Miskolc // Generali Aréna (2025. december 12.)

Győr // Olimpia Sportcsarnok (2025. december 13.)

Robert Scott The Best Of Sinatra-turnéjának koncertjeire ide kattintva vásárolhatunk jegyet.

