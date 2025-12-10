5 kivételes életmódkönyv 2025-ben, ami segít az év végi újratervezésben

Az év végéhez közeledve jólesik egy kicsit lelassítani és magunkra figyelni. Életmódkönyv-válogatásunkban remek társakat találhatsz, akár tudatosabban készülnél az ünnepi túlevésre, akár régi sebeket gyógyítanál, de akkor is, ha önismereti utazásra indulnál – átvitt és szó szerinti értelemben egyaránt.

Soltész Erzsébet: A mikrobiom támogatása és a rosttudatos táplálkozás

Egyre több szó esik a mikrobiom jelentőségéről, mégis idegen még a kifejezés. Mi a mikrobiom? Milyen hatása van az egészségünkre? Tényleg segíthet, hogy tovább éljünk? Ha felborul az egyensúlya, hogyan lehet helyreállítani? Laikusként nem könnyű eligazodni a témában, és a bizonytalanság akár nyomasztó is lehet. Pedig a mikrobiom a barátunk – egyedülálló mikrobaközösségünk teljes életünkön végigkísér. A mikrobiom egyensúlyát támogató életmód, a rosttudatos táplálkozás segíthet a betegségek megelőzésében és kezelésében, az egészséges élettartam meghosszabbításában. Ezt a létfontosságú erőforrást mutatja be ez a hiánypótló kötet, tudományos alapossággal, mégis könnyen emészthető stílusban.

Victoria Ward: Bakancslista: Békesség – Nyugalom

1000 hely, ahol lelkünk lecsendesedik, és megtaláljuk a nyugalmat

A Bakancslista: Békesség – Nyugalom 1000 csodálatos helyszínt gyűjt össze a világ minden pontjáról azoknak az utazóknak, akik nyugalomra, békére és a mindfulness elmélyítésére vágynak. A megnyugtató és inspiráló helyszínek eme kincsesládájában hosszabb és rövidebb utazások is szerepelnek, melyek mindegyike elősegíti a feszült utazó feltöltekezését. A Utahban fekvő Powell-tó felett, egy hőlégballon fedélzetén átélt napfelkeltétől Budapest legcsendesebb kávézójáig az összegyűjtött helyszínek lehetőséget nyújtanak arra, hogy teret adjunk magunknak, elgondolkodhassunk, lélegezzünk, feldolgozzuk az eseményeket és helyreállítsuk az énképünket.

Kocsis Noémi: Bakancslista – Határtalanul (500 határon túli, szomszédolós helyszín, amit nem szabad kihagyni)

Határok csak papíron léteznek. Különösen igaz ez a mi országunkra, hiszen a határainkon túl mind nyelvünkben, mind kultúránk azonosak vagyunk. Kocsis Noémi nagysikerű Bakancslista-sorozatában most Magyarországon túlra invitálja az olvasót. Megkóstoljuk Burgenland borait; megmásszuk a Felvidék és Kárpátalja várait; keresztül-kasul bejárjuk Erdély falvait, városait, vad szurdokait; szecessziós sétát teszünk a Vajdaságban; halas finomságokat ízlelünk a Dráva mentén, de leugrunk az Adriára, és Fiume kikötőjében is kutatjuk a magyarok emlékeit. A kulináris élvezetek, kulturális ínyencségek, sportos kihívások, tudományos érdekességek, relaxációs vagy épp feltöltődős ötletek mind-mind helyet kaptak a gyönyörű kötetben.

Jordan Brown: Szeresd magad! Foglalkoztatókönyv nőknek – Traumafeldolgozás

A traumát átélt nők gyakran küzdenek önbizalomhiánnyal és szégyenérzettel. Jordan Brown kimondottan traumatúlélő nőkkel foglalkozó terapeutaként most neked is segít megszabadulni a perfekcionizmustól, az elkerülő viselkedésektől, az egészségtelen megküzdési készségektől és az elfojtott emlékektől, hogy nyugodtabbnak, önazonosabbnak érezhesd magad. Megmutatja, milyen sok arca lehet a traumának, majd megerősítő gyakorlataival megtanít rá, hogyan léphetsz túl rajta. Gyengéd tanácsaival végigvezet a gyógyulás útján, hogy feldolgozhasd a múltat, elengedd a szégyenérzetet, biztonságos kapcsolatokat alakíthass ki, és önmagad erősebb verziójává válhass!

Dr. Andreas Michalsen: Táplálkozás – Maradj egészséges és életerős! Élj hosszabban!

A jelszó: longevity. Prof. Dr. Andreas Michalsen mindent összegyűjtött az egészséges táplálkozás és a böjtölés gyógyító, élethossz-növelő hatásáról, útmutatást ad a helyes étkezésről, amellyel tovább élhetünk – fitten és egészségesen. A táplálkozást nemcsak az emésztőrendszer szempontjából taglalja, hanem az emberi szervezet egésze szempontjából. Tudományos kutatásokkal alátámasztott ismereteket olvashatunk arról, milyen ennivalók védik az egészségünket és lassítják az öregedést. Szembesülhetünk a divatos csodaszerek és felkapott diétás irányzatok hátrányaival, valamint a velük kapcsolatos tévhitekkel. A könyv azt is megmutatja, hogy fenntartható étkezéssel miként segíthetünk bolygónkon és a klímaválságon is.

