15 szenzációs téli könyvújdonság, amit karácsonyi ajándéknak is tökéletes

A 2025-ös év rendkívül gazdag volt jobbnál jobb könyvmegjelenésekben és ez alól az év vége sem kivétel. Összegyűjtöttünk nektek 15 szenzációs könyvújdonságot, amiből érdemes csemegézni ezen a télen.

Bauer Barbara: A hídépítő

A hídépítő egy mese. A jövőbe vetett hit regénye. Generációkon átívelő, háromszáz évet felölelő rege, egy család és egy város története. 1718-ban indul, amikor a török kiűzése után az elnéptelenedett település egykori főterére megérkeztek Magyarország északi részéből a tótok a jobb élet, a kecsegtetőbb feltételek, a szabad vallásgyakorlás reményében. Ám a történelem epizódjai önmagukban száraz tények sora. De ha úgy tekintünk rájuk, mint a múltunk színpadára, és a színfalakat hétköznapi sorsokkal töltjük meg, akkor a történelmünk élővé válik.

Catherine Siguret: A postáskisasszony

Az 1960-as évek elején, egy kis normandiai falut, Veules-les-Roses-t izgalmas hír hozza lázba: válasz érkezik a gyerekek Mikulásnak írt leveleire. A háttérben Magdeleine, a postáskisasszony áll, aki szeretné megajándékozni a gyerekeket, ezért a posta szabályzatát megszegve, felbontja az általuk írt leveleket. A megrendítő titkok és igazságtalanságok, amelyekről ezekben olvas, arra indítják, hogy megpróbálja jobb hellyé változtatni a világot. Csakhogy sokaknak ez nem tetszik. Catherine Siguret A postáskisasszony című regényét igaz történet ihlette, amelynek nyomán Franciaországban, 1962-ben megalakult a hivatalos Mikulás-titkárság. A szolgáltatás mind a mai napig nagy népszerűségnek örvend, és hozzájárul ahhoz, hogy az ünnepi időszak még varázslatosabb legyen.

Jókai Mór: A szerelem bolondjai

Jókai Mór A szerelem bolondjai című műve kalandos-romantikus életregény, amelynek színes, csak lassú olvasással, belefeledkezéssel végigjárható világa számos kérdést vet föl. Ezek másfélszáz évvel a nagyelbeszélés születése után is izgalmas rejtvényfejtésre, önvizsgálatra késztetik az olvasót, és jótékony szabadságot adnak a saját olvasatok kialakítására, az olvasói fókuszok kijelölésére, az irodalom, az olvasás önismereti funkciójának egyéni használatára. Olvashatjuk tehát Jókait másként is? Bátrabban, szabadabban alkalmazva a saját igényeinket, levetkőzve a szövegtől-alkotótól eltávolító előítéleteket? A válasz lehet igen, hiszen minden korban azt olvassuk, amire a személyes figyelmünk rá tud csatlakozni: a személyiség változásait, a problémamegoldás lehetőségeit, a kihívásokra adható válaszokat és az emberi kapcsolatokat.

Szoboszlai Zsolt – Kálnoki Kis Attila: A Szoboszlai-sztori

Szoboszlai Dominik története – ahogy még soha nem hallottuk! A fiú, aki meghódította a világot, s akinek az életét most az édesapja meséli el, az első labdaérintéstől a liverpooli trófeákig. Szoboszlai Zsolt szemén keresztül láthatod Dominik küzdelmeit, sikereit és kudarcait, s azt a rendíthetetlen hitet, amely Fehérvárról a futballvilág csúcsára repítette. Az édesapa mesél a családi traumákról, az apa-fiú viszony örömeiről és buktatóiról, Dominik gyerekkori csínytevéseiről, a Főnix Gold sportegyesületről, a jó szabadrúgás titkáról, a magyar utánpótlásképzés zsákutcáiról, a bulvársajtó nemtelen húzásairól, a játékosmenedzselési praktikákról, a Gombócleső utcai legendás csarnokról, s arról is, hogy mi hiányzik a magyar fociból, s miért nem örült annak, amikor a fia a szurkolókkal pálinkázott a tribünön.

Hipp Katalin: Acélpillangó

Snéringer Janka kivételes lány, aki egy nehéz korszakban, az ötvenes évek Magyarországán próbál boldogulni és boldogan élni. Friss jogi diplomájával a zsebében tér haza szülőfalujába, de rendszeridegenként nem kap végzettségének megfelelő állást. Ám az öntudatos – és feltűnően csinos – lány nem keseredik el. A munkában való kiteljesedésen túl meg akarja találni a szerelmet, ugyanakkor függetlenséget szeretne, önállóságot és szabadságot – ezek a vágyak 1957-ben egy nő számára szinte elérhetetlennek tűnnek. Janka azonban maga mögött hagyja a múltat, és egy szál bőrönddel felszáll a vonatra: azt reméli, Budapesten vár rá az a jövő, amit élni akar.

Melissa Wiesner: Boldog előző évet!

Egy öntudatos, különc, de esendő hősnő, sok szerethető mellékszereplő, és egy románc, amelyben ismét bebizonyosodik, hogy az ellentétek vonzzák egymást. A harmincas évei elején járó temperamentumos és szókimondó Sadie élete látványosan darabokra hullott. Egyetlen év leforgása alatt elvesztette az állását, a lakását és a barátját is. Így amikor a szilveszteri buliban egy jósnő azt ígéri neki, hogy teljesíti egy kívánságát, Sadie lecsap a lehetőségre. Azt kívánja, bárcsak visszaugorhatna az időben, és megismételhetné ezt a szörnyű évet, hogy kijavíthassa az elkövetett hibáit. A kívánság elhangzása után kinyitja a szemét, és azt látja, hogy az égvilágon semmi sem változott! Csüggedten és fájó szívvel hazabaktat ideiglenes albérletébe, ahol élete talán legbutább húzásaként megcsókolja öccse legjobb barátját, Jacobot. Ám amikor másnap reggel felébred, a korábbi lakásában van az exével, és a volt főnöke várja a munkahelyén.

Ljudmila Petrusevszkaja: Ellopott életek, bűntények története

Egy moszkvai szülészet a 80-as években. Az egyetemista Alina itt hozza világra nem kívánt gyermekét, akit állami gondozásba kénytelen adni, amikor a szobatársnője váratlanul meghal, és a diplomata férj elképesztő ajánlatot tesz a lánynak: cseréljen személyazonosságot halott feleségével, és pótanyaként utazzon vele kiküldetésbe egy dél-ázsiai országba. Nem sejti, hogy Alina korábban már titokban kicserélte a két babát, így próbálva jobb jövőt biztosítani a saját gyermekének. A világhírű orosz írónő pályájának új csúcsa a késő szovjet rothadás és a brutális vadkapitalizmus szatirikus „nagyregénye”, földrészek és évtizedek közt ugráló szövevényes, burleszk mese.

Palágyi Eszter – Gastro Gaga: A csillagok ára

Egy Michelin-csillagos séf története

A világ kulináris elitjében Palágyi Eszter neve egyet jelent a kifinomult ízekkel, a mérnöki precizitással és a végtelen elszántsággal. Magyarország első olyan séfjeként, aki a fine dining nemzetközi színpadán vált valódi világsztárrá, ebben a könyvben először enged bepillantást életébe; feltárja, miként lett belőle Gastro Gaga, a Michelin-csillagos éttermek ünnepelt és keresett séfje. Húszévesen már a világ leghíresebb éttermeiben tanulta a szakmát, tudását London, Párizs, Dubaj csúcskonyhái formálták. Harmincéves sem volt, amikor fiatal séfként megtartotta hazánk első Michelin-csillagát; a másodikat Dubajban szerezte. Ötször nyerte el az Év Séfje-díjat, neve a világ 25 legjobb női séfje közé is felkerült. Rendhagyó sorsrajzában a szerző feltárja azt az árat, melyet a tökéletességért fizetett. Olyan őszintén beszél a magányról, a szeretethiányról, a családi drámákról és arról a világról, ahol a Michelin-csillag egyaránt jelent ünneplést és terhet, ahogyan csak kevesen mernek vagy képesek.

Erich Kästner: Interjú a Mikulással

A Mikulás pénztárcát lop, az ajándék botrányt kavar, az álmikulás felsül, és a nagy igyekezet romba dönti a karácsonyt. Az olvasó pedig hol kacag, hol elérzékenyül a fanyar humorral megírt, gyakran társadalomkritikus szövegeken. A nagy német író, Erich Kästner karácsonyról szóló történeteit, újságcikkeit és verseit gyűjti egybe ez a páratlanul szórakoztató és elgondolkodtató kötet.

Selma Lagerlöf: Karácsonyi történetek

Tél közepén virágba borul az erdő, egy kislány kincset érő ajándékot kap, az egykor szebb napokat látott iszákos zenész karácsonykor otthonra és új hivatásra lel, az öreg orgonistának pedig rosszkedve van szenteste. Selma Lagerlöf történeteiben sem születik meg magától az ünnepi varázs és meghittség a számtalan elvárás és teendő közepette. A kalandvágyó Nils Holgersson megteremtője, az első Nobel-díjas írónő kötetünkbe válogatott legszebb karácsonyi elbeszéléseiben azonban mindig felragyog az igazi ünnep mélyén rejlő csoda, az a varázslat, amelyet az együttérzés és a szeretet tesz lehetővé. Nyolc felemelő történet a karácsony igazi ajándékáról, az emberi jóságról.

Magyari Hajnalka: Sorozatgyilkos nők

Ha sorozatgyilkosokról hallunk, általában rossz arcú, agresszív férfiakat képzelünk magunk elé, pedig a gyilkos ösztön, a bosszú és a hatalomvágy női sorsokban is megjelenhet. Magyari Hajnalka könyve olyan nőket mutat be, akik átlépték a társadalom által kijelölt határokat – némelyek tudatosan, mások megbomlott elméjük miatt, esetleg a túlélés kényszerétől hajtva. Vannak köztük méregkeverők, bábák, feleségek, árvák és özvegyek, akiknek a történetei nemcsak a bűnügyi krónikák egy-egy fejezetét jelentik, hanem tükrei annak a világnak, amelyben a női lét korlátai olykor végzetes tettekhez vezettek.

Morcsányi Elza: Szaloncukor és angyalhaj

Budapesti karácsonyok a boldog békeidőkben

Karácsony. Mennyi kép, mennyi emlék, mennyi szín! Morcsányi Elza élvezetes stílusban, irodalmi példákkal fűszerezve ismertet meg bennünket különböző korok karácsonyainak szokásaival, amelyek közül a legtöbb példát, anekdotát, adomát a XIX. századi, békebeli ünnepek szolgáltatják. E képzeletbeli sétán a régi idők karácsonyait élhetjük újra. A Ruszwurm Cukrászda süteményillatától, a Mátyás templom karácsonyi miséjének orgonamuzsikájától kísérve járhatjuk be a Svábhegy hóborította ródlipályáit, a Budai Vár királyi karácsonyait, a Városház tér karácsonyi vásárait. Míg hintóval gördülünk végig az Andrássy úton, bekukkanthatunk a főúri palotákba és polgári otthonokba, megismerve a karácsonyfaállítás és ajándékozás szokásának eredetét, sétánk végén pedig a Városligetben korcsolyázunk a zenekar hangszereinek dallamára.

Papp Sándor Zsigmond: Szép karácsony – Magyar novellák

Karácsonykor mindig történik valami. Még akkor is, ha látszólag ugyanúgy zajlik minden: az apró vagy nagyobb csodák szinte észrevétlenül simulnak a megszokott események közé. A kötetben szereplő tizenhét novella az angyali titkok és az emberi pillanatok hol mulatságos, hol érzelmekkel teli, hol elgondolkodtató egymásra találásáról mesél. Arról, hogy minden külsőség és bonyodalom ellenére a varázslat bennünk zajlik: ez az igazi ajándék magunktól nekünk. A klasszikus és kortárs szerzők erre az időtlen adományra emlékeztetnek minket. A kötetben Ady Endre, Babits Mihály, Benedek Elek, Benedek Szabolcs, Gárdonyi Géza, Kaffka Margit, Király László, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Kuncz Aladár, Mikszáth Kálmán, Molnár Ferenc, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, Mózes Attila, R. Berde Mária és Tömörkény István novelláit olvashatjuk.

Czakó Zsófia: Távoli rokonok

Az előszobaajtó tárva-nyitva, a függönyök frissen mosva, a járólapon szétterül a napfény. Margit súrol. Vízbe mártja a rongyot, kicsavarja, majd erős mozdulatokkal dörzsöli a csillogó járólapot. Aztán valami történik. Valahol éppen most lesz piszkos valami. De mi? És hol? Margit vár, figyel. Mintha hallaná is, ahogyan a kosz a tiszta felületre rátelepszik. Megfordul. Kiönti a szennyes vizet. A cipőket elsodorja az ár, a bejárati ajtót becsapja a szél. Margit a koszos ronggyal törölgetni kezdi a tiszta ablakot. Minden egyre zavarosabb. Mi történik Margittal? Mit keres a lánya a tévében? De mégis, hogy hívják azt a lányt, és honnan olyan ismerős neki? A felejtéssel küzdő Margit egyre távolabb kerül a családjától. Egész életében takarított és spórolt. Janka, a lánya, folyton feleslegesen vásárol, az unokája önsegítő foglalkozásokra jár, és nem veszi fel a telefont, ha az anyja hívja. Egyáltalán, mennyit ért egymás életéből ez a három generáció?

Jaime Bayly: Zsenik

A két irodalmi géniusz, Mario Vargas Llosa és Gabriel García Márquez 1967-ben találkoztak először Caracasban. A perui író több remekművének köszönhetően ekkor már az olvasók és a kritikusok kedvence volt, kolumbiai pályatársa pedig ekkoriban aratott világraszóló sikert Száz év magánycímű regényével. Csodálattal olvasták egymás műveit, később szomszédok lettek Barcelonában. Életre szólónak tűnő barátságukat azonban először a politika mérgezte meg, majd egy rejtélyes éjszaka tette végleg tönkre. Jaime Bayly letehetetlen regénye szórakoztató, bizarr és megható történeteken keresztül mutatja be a két latin-amerikai író életét.

