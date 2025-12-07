6 vadonatúj gasztro- és receptkönyv karácsonyra, ami felejthetetlen kulináris utazást ígér

Gasztrokönyvek terén is elképesztő a felhozatal idén decemberben, hiszen nem pusztán recepteket, de új látásmódot és inspirációt is meríthetünk a legtöbb gyűjteményből. Elhoztunk nektek 6 könyvújdonságot, ami valóságos gasztronómiai utazásra csábít!

Janits-Szabó Virág: A zsálya illata

Ez a különleges szakácskönyv sok kincset rejt magában: izgalmasan friss recepteket, egyszerű meditációkat hanganyaggal, elmélyedést segítő képeket. Akár főzünk belőle, akár csak lapozgatjuk, tiszta és mély belső élményt nyújt, minden egyes oldal. Virág negyedik szakácskönyve a tőle megszokott különleges és vad hozzávalókat, egyszerű, de formabontó praktikákat, valamint a szív nyugalmát hordozza. Tanulni, táplálni és a belső szentélyünkbe megérkezni – mindezt lehetővé teheti a könyv tanulményozása. És bár minden a zsálya illatával kezdődött, a receptek sokfélék: ehető virágok, fermentált zöldségek és ázsiai reggelik várnak a szerző izgalmas képeivel illusztrálva.

Náray Tamás: Az én mediterrán konyhám

Az Utolsó reggeli Párizsban, a Viva Espana! és a Trilógia ízei süteményes szakácskönyvek után Náray Tamás ismét Spanyolországba, sőt egyenesen a saját otthonába kalauzolja olvasóit, ahol kedvenc spanyol ételeit mutatja meg. Friss gyümölcsök, roppanós zöldségek, ízletes halakételek, szaftos húsok sorakoznak a tányérokon. Az édes ízek kedvelőinek pedig hűsítő pohárkrémekkel és citrusos süteményekkel kedveskedik a szerző. A kötetben 58 ízletes, autentikus recepten keresztül élvezhetjük a hamisítatlan spanyol életérzést, mintha csak ott állnánk az író mellett a friss tenger vagy a déligyümölcsök illatát belélegezve. A könnyen elkészíthető fogások mellett Náray Tamás kedvenc szállóigéi adnak néhány önfeledt, mégis elgondolkodtató pillanatot, melyek valóban bizonyítják, hogy az élet nem csak habos torta.

Sarah Baxter: Gasztroutazások

Fedezzétek fel a világ legínycsiklandóbb gasztronómiai csodáit! Tudd meg, miért épp Koppenhága lett a modern északi konyha fővárosa; ismerjétek meg az igazi indiai vegán curryket; hagyjátok, hogy elkápráztasson a cicchetti, a velencei kereskedők kedvence; na és persze engedjetek az utánozhatatlan japán ízek csábításának, amelyeket az autentikus élmény érdekében Oszaka neonfényben úszó utcáin érdemes kipróbálni. Utazzátok be a világ 25 kulináris fővárosát, melyek között vannak régi klasszikusok és ifjú titánok is, ám az ételek mindenhol kifogástalanok. A színes illusztrációk segítenek életre kelteni a különleges ízvilágokat és egyedi hangulatokat – San Sebastián lágy tengeri szellőjétől a Buenos Aires grillrácsai alatt táncoló lángokig. Gasztroutazásra fel!

Nagy Zita: Lunchbox

Nektek is gondot okoz, hogy mit csomagoljatok a családnak ebédre? Akár irodában vagy az iskolában, akár útközben kell elfogyasztanotok, ebben a könyvben jobbnál jobb ötletekkel szolgálnak a tartalmas, tápláló és ízletes ebédek elkészítéséhez. Nagy Zita salátákat, leveseket, egytálételeket és szendvicseket alkotott meg úgy, hogy azok könnyen csomagolhatók és napközben egyszerűen elfogyaszthatók legyenek. A receptek felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt szólnak, emellett külön ajánlás található vegetáriánusok, vegánok, laktóz- és gluténérzékenyek részére. Az ínycsiklandó fogások mellett Zita összegyűjtött néhány alapreceptet és alapanyagot, amelyekből mindig jó, ha van otthon, és azt is bemutatja, melyek a legjobb dobozok a csomagoláshoz.

Illés Andrea – Repka Noémi: Olasz szakácskönyv Toscanától Szicíliáig

Az itáliai konyha hagyományos receptjeit és különlegességeit ismertető kulturális szakácskönyv régióról régióra, a tradicionális helyi menüsort követve vezet be Olaszország konyhaművészetébe, a hazaitól eltérő étkezési szokásaiba, és megadja a magyar szokásokhoz való alkalmazkodás tippjeit is. Az olasz konyha nem csak pizzából és tésztából áll: a könyvben számos leves, hús- és zöldségétel, desszert, ital, sőt lekvár receptje is olvasható. Megtudhatjátok belőle, milyen is az a genovai bazsalikom, mi a titka a modenai balzsamecetnek és a pármai sonkának, hogy készül az igazi olasz kuglóf, a panettone, ehetünk-e padlizsánt csokoládéval vagy borjúhúst tonhallal és még azt is hogyan készítsünk házi limoncellót. Az izgalmas gasztroutazást gyönyörű fotók teszik még átélhetőbbé.

Balogh Rita: Vegetáriánus és fitt

Balogh Rita fitneszedző immár 14 éve segít a hölgyeknek alakjuk formálásában és a megfelelő étrend kialakításában. Eddig megjelent szakácskönyveiben gyorsan és egyszerűen elkészíthető fitt receptekkel kedveskedett az olvasóknak, és nincs ezzel másként legújabb kötetében sem. Ám ételei ezúttal húsmentesen készültek el, ízletes és változatos zöldségekkel, gyümölcsökkel, tápláló gabonákkal és olajos magvakkal. A könyv szól mindazoknak, akik vegetáriánus módon táplálkoznak, vagy időnként húsmentes fogásokat szeretnének a családi asztalra tenni. Az egyes ételek mellett tápértékadatok, valamint különféle ételintoleranciára vonatkozó információk is szerepelnek.

