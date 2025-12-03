15 bájos gyerekkönyv 2025-ben, ami varázslatot csempész az ünnepi várakozásba

Az adventi időszak számos könyvújdonságot tartogat a legapróbbak és a nagyobbacskák számára is, varázslatos történetekkel, karácsonyi dalokkal és ünnepi mesék gyűjteményével hangolódhattok idén is a karácsonyra. Csokorba szedtük nektek a legújabb mesekönyveket és regényeket, amelyeket az egész család imádni fog!

Ünnepi könyvújdonságok a legkisebbeknek:

Sorakozó! – A Mikulás szánja

Csatlakozz a Mikuláshoz és barátaikhoz nagy utazásukon, és keltsd életre a történetet a kivehető figurákkal! (3 éves korig ajánlott)

Sandra Grimm: Hurrá, mindjárt itt a karácsony!

Mindenki várja a karácsonyi ünnepeket: Maja hóembert épít, Szabi szánkózik. Marci karácsonyi kívánságlistát készít. Beni segít a karácsonyfa-díszítésben. A könyvben rövid ünnepváró történetek és kottával ellátott dalok találhatók. (2 éves kortól ajánlott)

Karácsony: Ecset, víz, varázslat

Tél van, fehér a táj, de a karácsonyfa alá színesebbnél színesebb ajándékok kerülnek. Vizezd be a könyvben található ecsetet, és húzd végig a sörtéit a lapok világos részein! A színek mintegy varázsütésre megjelennek. Miután a papír megszáradt, ismét eltűnnek, és már kezdheted is újra a színezést! (3 éves kortól ajánlott)

Squishmallows – Karácsonyi matricák

Indul a havas móka! Több mint 100 pufi matricával, kipattintós oldalakkal és cuki feladatokkal! Ebben a könyvben mindent megtalálsz, amire szükséged lehet, hogy csatlakozhass a Squishmallows-csapathoz. Készíts Squishmallows dekorációt, üdvözlőlapokat, ajándékkártyákat és még sok minden mást! Merülj el ebben a mókás karácsonyi foglalkoztatókönyvben! (3 éves kortól ajánlott)

Szilaj: Karácsony – Ünnepi színezőkönyv

Csatlakozz Prúhoz, Abigailhez, Luckyhoz, és vedd ki te is a részed a karácsonyi készülődésből! Tarts a három lánnyal és legjobb barátaikkal: Szilajjal, Bumeránggal és Csini Lindával, és száguldjatok együtt a hóban, csomagoljatok karácsonyi ajándékokat! Készüljetek együtt az ünnepekre Miraderóban! (3 éves kortól ajánlott)

Illés Andrea: Karácsonyi énekes mesekönyv

Hogyan készül Noel és kisöccse, Olivér a karácsonyra? Mit is ünneplünk karácsonykor? Mikor érkezik a mikulás? Ki segít a karácsonyfadíszítésben? És a mézeskalácssütésben? Kik díszítik a karácsonyfát? Mit készítünk szentestére? Mi történik Noelék családjában karácsony első és második napján? Az adventi ünnepkört, a tél örömeit, a mikulásvárást, az adventi koszorú készítését, a karácsonyi vásár meglátogatását, a szenteste családi szokásait és az ajándékozást egyaránt megidézik a kedves kis történetek és a hagyományos karácsonyi dalok, melyeket Buza Krisztina bájos képi világa tesz teljessé. (3 éves kortól ajánlott)

Pásztohy Panka: Pitypang és a mézeskalács

Az ünnepre készülve anya a lányokkal mézeskalácsot süt, amiből Lili nagyon szeretne adni Pitypangnak is. A kutyák azonban nem ehetnek mézeskalácsot, úgyhogy Pitypang számára külön kutyakeksz készül. És hogy ne csak Pitypang legyen boldog, anya, Lili és Lotti sok-sok kutyakekszet sütnek, és mindet elviszik a kutyamenhelyre, ahonnan Pitypang is származik. (2-5 évesek számára ajánlott)

Vadadi Adrienn: Barkamesék – Karácsony az erdőben

A barkák visszahúzódtak az odúikba, az egér megtömte a kamráját finomságokkal és elbújt a házában, a vakond a legkisebb szobájába kucorodva készül a télre. Egyre hidegebb van, az ablakban megfagy a hűlni kitett tea, lassan zúzmara lepi be az erdőt. A barkák dércsípte csipkebogyót gyűjtenek, pattogatott kukoricát lakmároznak, és szép lassan felkészülnek a karácsonyra, amire minden barátjuk eljön, hogy körbetáncolják a gyönyörűen feldíszített fenyőfát. Vadadi Adrienn kedves meséi és Monszport Vivien harmonikus rajzai a természet megnyugtató világába kalauzolnak. (3-6 éves kor között ajánlott)

Bodor Panna: Széna Bogi és a pihenő karácsonyfa

Széna Bogiéknál természetesen a karácsony sem pont olyan, mint más családoknál! Mert sütnek mézes krémest, csak épp olyan lukacsosat, mint az ementáli sajt. Karácsony után vicces játékokat játszanak, például csimpánzkodást és maszatszínházat és a plafonig érő karácsonyfát pedig esténként finoman lefektetik pihenni, nehogy Kefír kutyus felborítsa megint. Tarts velük a különleges Széna Bogi-féle karácsonyra! (3-6 éves kor között ajánlott)

Ünnepváró családi mesekönyv – Lélekmelengető történetek

A Grimm testvérek, Andersen, Oscar Wilde, O. Henry, Benedek Elek, Kriza János, Jókai Mór, Móra Ferenc, Mikszáth Kálmán, Gárdonyi Géza, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond legszebb történeteit az egész családnak szánjuk: forgassák örömmel kicsiny és nagyobbacska gyermekek, anyukák, apukák, nagymamák, nagypapák. Meséljenek belőle egymásnak, maguknak – az ünnepekre készülve, de azok elmúltával is.

Gőbel Nonó: A varázslatos térkép

Mindannyian emlékszünk még arra, gyerekként milyen türelmetlenül vártuk a karácsonyt egész decemberben. Az ötéves Dinó és a nyolcéves Anni sincs ezzel másképp – és miután advent első napján egy varázslatos térképet találnak, izgatottan vetik bele magukat a hihetetlen kalandokba. A térkép minden nap egy-egy mesés helyszínre repíti el őket, mint a Mikulás manóműhelye vagy Törpefalva; ráadásul a segítségével felfedezik, hogy saját világunkat is átjárja a varázslat. Vágjátok fel óvatosan a soron következő fejezet oldalait, akár egy adventi naptárat, és kövessétek napról napra Anni és Dinó kalandos utazását! (5 éves kortól ajánlott)

Kisiskolások kedvenc ünnepi könyvei:

Keresztesi József: Az elveszett szaloncukor

Fordulatos, időnként verses karácsonyi mese! Mi történik, ha megesszük az összes, de tényleg az összes szaloncukrot a karácsonyfáról? Azt mondják, az aprónépek nagyon nem örülnek, ha egyetlen szemet sem hagyunk nekik… Samu és Trixi egy rettentően unalmasnak induló napja rejtélyes és kalandos nyomozásba vált át, mégpedig a karácsonyfa belsejében! Miközben a főszereplők megpróbálják előkeríteni az elveszett édességet, különösebbnél különösebb alakokkal találkoznak, és arra is rájönnek, hogy néha a legapróbb dolgokban rejlenek a legnagyobb csodák. (6 éves kortól ajánlott)

Mészöly Ágnes: A macska karácsonyi varázslata

Levendula és Majdnem a nagypapával együtt boldogan várja a karácsonyt, amikor a nagypapa sóhajtva felidézi, hogy milyen szépek voltak is a régi, fehér karácsonyok. Levendula nagyon szeretné meglepni a nagypapát, de Majdnem még soha nem látott havat, olyat pedig nem tud varázsolni, amit nem ismer! Levendula a barátait is segítségül hívja, Majdnem pedig ismét mindenkit elkápráztat a varázstudományával. Karácsonykor pedig végre megint minden csupa hó! (6-12 éves kor között ajánlott)

Különleges ünnepváró könyvek kiskamaszoknak:

Sophie Jomain: Egy szív karácsonyra – Adventi naptárregény

A nevem Avril, 18 éves vagyok. Egy szívrendellenességgel születtem, amibe akár bele is halhattam volna. Három évvel ezelőtt volt egy szívtranszplantációm. Azóta megváltozott az életem. Idén apukámnál töltöm a karácsonyt, egy alpesi síparadicsomban, ami az adventi időszakban mindig különösen varázslatos. Vajon mit szól az új szívem a régen látott helyekhez és a régen látott ismerősökhöz? Amikor Augustint megpillantom, rádöbbenek, hogy az új szívemben új érzések ébredhetnek. (15 éves kortól ajánlott)

ZsebPotterek – Kis útmutatók J.K. Rowling Harry Potter-történeteihez

Megérkeztek a vadonatúj ZsebPotterek – Kis útmutatók J.K. Rowling Harry Potter-történeteihez! Tökéletesek a fiatalabb olvasóknak, de a felnőttek számára is élvezetes olvasmányt nyújtanak. A sorozatban most először Harryt, Hermionét és Ront ismerhetitek meg közelebbről – a további szereplők 2026-ban csatlakoznak. Tóth Tamás Boldizsár jól ismert fordításában minden könyv bemutatja a szereplők személyiségét, hobbijaikat, kisállataikat, tehetségüket és emlékezetes kalandjaikat. Illusztrációkkal, érdekességekkel és egyedi részletekkel teli kötetek, ideálisak fiatal olvasóknak és azoknak a családoknak, akik szeretnék bevezetni gyermekeiket a Harry Potter-történetekbe. A sorozat lehetőséget kínál az olvasóknak arra, hogy közelebb kerüljenek a szereplőkhöz, és felfedezzék, melyikük áll hozzájuk legközelebb.

A régi könyvek szerelmeseinek is készültünk egy válogatással: