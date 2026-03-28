Húsvéti mesekalendárium: 15 elbűvölő gyerekkönyv és nyuszis történet tavaszra

Összegyűjtöttük a legizgalmasabb ünnepváró kalandok történeteit a legújabbaktól a bájos klasszikusokig.

Kelényi Gabriella: Bojtorján, a bátor nyúl – Húsvéti alkotófüzet

Bojtorján egy nap békésen sétálgat, amikor levelet fúj a lába elé a tavaszi szél: barátját, Tavaszt fogva tartja Cidri herceg! Még szép, hogy ki akarja szabadítani! Csakhogy ehhez ki kell találnia az útvesztőből, szereznie kell egy hímes tojást, át kell kelnie a fejtörő hídon… Segíts neki! Tarts Bojtorjánnal, és rajzolj, vágj, ragassz sok-sok vidám húsvéti apróságot! Készíts tojástartót, kiabáló nyuszit, rajzolj vicces állatkákat és lényeket, hajtogass ölelő képeslapot! (2-5 éves kor között ajánlott)

Marék Veronika: Boribon tojást fest

Húsvétozzunk együtt Boribonnal! Vajon ki festi a legszebb tojást?

(2-5 éves kor között ajánlott)

Bernd Penners: Ébredj, kedves húsvéti nyuszi – Az én húsvéti könyvecském – ÚJ

A kisállatok huhognak, cincognak, vonyítanak, röfögnek, de Nyulam-bulam csak nem bír felébredni mély álmából. Így ki fogja elrejteni a hímes tojásokat? Szerencsére az egérkének támad egy jó ötlete! Aranyos történet a húsvéti nyusziról és a barátairól a gyerekeket hangutánzásra biztató instrukciókkal. Segítesz felébreszteni a húsvéti nyuszit? (2 éves kortól ajánlott)

Maria Höck: Húsvéti kalamajka

Ó, ne! Ugye, nem marad el idén a húsvét…? Mert hogy Kelemen, a húsvéti nyúl kókadozik, fáj a torka, folyik az orra… Ki festi meg így az idei hímes tojásokat? Izgulnak baromfiudvar lakói: de jön Annabell, a kispipi, aki Kakas Janival és egér Enivel megmenti a húsvétot! A rímes versike önfeledt ünnepvárást és húsvétolást ígér. (2 éves kortól ajánlott)

Takács Viktória: Húsvéti mese

Virágvasárnap reggelén Dóri izgatottan várja unokatestvérét, Annát, aki náluk fogja tölteni a teljes tavaszi szünetet. A két kislány boldogan kapcsolódik be a húsvéti ünnepeket megelőző nagyhét és a húsvét hagyományos eseményeibe: a kiszehajtásba, a villőzésbe, a zöldágazásba, a nyuszifészek-építésbe, a tojásfestésbe, miközben azt is megtudják, miért tartanak sokan böjtöt a húsvét előtti negyven napban, mit jelent az, hogy „a harangok Rómába mennek”, és mi is az az Emmausz-járás… A kedves történet megismerteti a gyerekeket a magyar húsvéti népszokások és vallási tradíciók sokaságával. (3 éves kortól ajánlott)

Lackfi János: Igaz mese a húsvétról

Hogyan élt, mivel foglalkozott Isten fia az emberek között – és mi történt vele húsvétkor? Lackfi János szívmelengető meséje a szeretet erejéről és a reményről szól. Horváth Ildi meghitten kedves illusztrációival kiegészülve örök ismerős és egyidejűleg abszolút újszerű lesz a sokszor hallott rege, a legkisebbek és a legnagyobbak is örömet lelnek benne. (5-8 év között ajánlott)

Sandra Grimm: Mini Keress, találj, mesélj! Húsvét

A népszerű Keress, találj, mesélj! böngészősorozat „kistestvére”, a Mini Keress, találj, mesélj! még kisebbeknek készült, akár 1 éves kortól lapozgathatják. Ennek megfelelően e kötetek kisebb méretűek és terjedelműek, és kevésbé részletgazdag az illusztrációjuk, mint az eredeti Keress, találj, mesélj! böngészősorozat tagjainak. Ki segít a tojásfestésben? Szeretnél nyuszikat etetni? Megtalálod a húsvéti kosarat? A könyvben szereplő jelenetek arra ösztönzik a beszélni tanuló kisgyerekeket, hogy megkeressék az ismerős tárgyakat, és megnevezzék őket. (1 éves kortól ajánlott)

Richard Scarry: Kisnyuszi könyve – ÚJ

Richard Scarry neve sokunknak ismerősen cseng: ő a Tesz-vesz város könyvcsalád írója és rajzolója. Ebben a könyvben két különleges meséje olvasható, sok-sok nyuszival a főszerepben. Kicsi és nagy nyuszik, bölcs és rosszcsont nyuszik – igazi gyerekvilág! (3 éves kortól ajánlott)

Czipri Andrea: A mesélő szeretet

Mi történik, ha az erdő lakói egy különleges kincs nyomában erednek? Egy kincs után, amit nem lehet megfogni, csak megérezni, megélni… Ez a mesekönyv Pál apostol szeretethimnuszának gondolatait kelti életre tizennégy szívet melengető történeteken keresztül. Az erdei állatok kalandjai játékos, mégis mély utazásra hívnak kicsiket és nagyokat egyaránt – a szeretet útján. A történetek egyszerre közvetítik a bibliai értékeket és az örök emberi igazságokat, miközben segítenek újra felfedezni, hogy: ,,A szeretet soha el nem múlik. (3 éves kortól ajánlott)

Wittkamp Franz: Milyenek a nyulak? – ÚJ

Irigylésre méltó a nyulak élete: hol bukfencet vetnek a virágos réten, hol napoznak egy jót fürdés után, hol tojást festenek – de mindig vidámak, és jó a kedvük. Ugrálj velük végig a mezőn a ritmusos, vicces versikékkel és Axel Scheffler kedves-ironikus rajzaival! (2-5 éves kor között ajánlott)

Nyúl Péter világa – Egy igazán ölelős mese – ÚJ

Nyúl Péter meg akarja mutatni a családjának, mennyire szereti őket. De fogalma sincs, milyen ajándéknak örülnének a legjobban… Emeld fel a kis füleket, és segíts Péternek megtalálni a tökéletes ajándékot ebben a szívmelengető kalandban. (1 éves kortól ajánlott)

Nemes Nagy Ágnes: Nyúlanyó húsvétja Lapozó

Klasszikusok lapozón. A verset Reich Károly illusztrálta. „Mondja Évi: „Jaj, a bárkán elment már a nyúl, a bárány, de a tojás, nagy halom, itt maradt az asztalon, kidíszítve teli tállal, tulipiros tulipánnal.” (3 éves korig ajánlott)

Lackfi János: Kitalálod? – Tavaszi mondókák – ÚJ

A legkisebbeknek szóló mondókás könyvekkel játszani is lehet! Játsszunk most versekkel! Minden mondóka egy-egy találós kérdés. Lapozz egyet a könyvben, és meglátod a választ! (3 éves kortól ajánlott)

Pásztohy Anna Borbála: Pitypang és a húsvéti nyúl – ÚJ

Lili és Lotti nagyiékhoz utazik a húsvéti ünnepekre. Igazi hímes tojást készítenek, megtalálják az elkóborolt húsvéti nyuszit (vajon tényleg ő az?), Jancsi, az unokatestvérük pedig kölnivel meglocsolja a lányokat. Nagymama elmeséli, mi az, hogy hagyomány — és azt is, hogy néha azért el lehet térni tőle. Ünnepeld a húsvétot te is Pitypanggal és Lilivel! (2-5 éves kor között ajánlott)

Sorakozó! – Húsvéti lapozó – ÚJ

Megtalálod a húsvéti tojásokat? Nézz csak körül alaposan, van köztük kicsi, van köztük nagy. A húsvéti sorakozó remek móka! Állítsd sorba az összes kis állatot az izgalmas puzzlekönyv lapjaiból. (3 éves korig ajánlott)

Christian Dreller – Cathy Ionescu: Ugri nyuszi húsvéti titka – ÚJ

Nemsokára itt a húsvét, a borzfutár már meg is érkezett Ugri nyuszihoz a sok színes festékkel. Ám a nyuszi nem rajong a tojásfestésért, meg úgy egyébként is a karácsony a kedvenc ünnepe. Még szerencse, hogy két jó barátjára mindig számíthat. Misi, a mackó nagyon ügyes, és szeret pingálni, Emma, a tyúk pedig mindig is arra vágyott, hogy elrejthesse a hímes tojásokat. Persze, ezt titokban kell tartani, hiszen mit szólnának a többiek, ha kiderülne, hogy a húsvéti nyuszi segítséget kapott? Vidám történet három barátról és a húsvéti sürgés-forgásról. (3 éves kortól ajánlott)

