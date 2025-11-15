5 hangulatos budapesti antikvárium, ahol csodás könyvkincseket szerezhetünk be

Ha egy pillanatra kiszakadnánk a rohanásból, a főváros antikváriumai igazi menedéket kínálnak. Összegyűjtöttük kedvenc üzleteinket, ahol az irodalom szerelmesei régi kiadások, elfeledett kincsek és újra felfedezésre váró kedvencek közül válogathatnak.

Óbuda Antikvárium

Több mint harminc éve várja a Kolosy tér forgatagában a könyvimádókat az Óbuda Antikvárium. A generációkon át öröklődő üzlet az elmúlt évtizedekben is megőrizte különleges báját: a polcokon ma is igényesen válogatott kínálat, a pult mögött pedig gyors, barátságos segítség fogadja a látogatókat. A hangulatos kis ékszerdobozban a kortárs igényekhez illő kiadványok – a filozófiai művektől a mesekönyveken át a szórakoztató és a szépirodalomig – ugyanúgy helyet kapnak, mint azok a régi, ritka kötetek, amelyek új otthont keresnek egy gondos gyűjtő vagy egy kíváncsi olvasó polcain.

1036 Budapest, Lajos u. 49/b | Facebook

Buda Collection

A Margit körút egyik legizgalmasabb gyűjtőhelye a Buda Collection, amely tulajdonképpen a vintage kategóriát képviseli az antikváriumok között: könyvek, lemezek és régiségek találkoznak itt egy modern, kávézós hangulatú térben. A gondosan rendezett polcokon ritkaságok, dedikált kiadványok és különleges tárgyak sorakoznak, a borítóval kifelé fordított könyvek pedig galériaszerű hangulatot adnak. A boltban le is lehet telepedni olvasni vagy beszélgetni, gyereksarok is várja a családokat, sőt a helyszínen található szinte összes bútor megvásárolható.

1027 Budapest, Margit körút 36. | Facebook

A Hely

A II. kerület egyik legizgalmasabb könyves rejtekhelye az Erőd utcában bújik meg, ahol A Hely nevű antikvárium különös atmoszférája fogadja a látogatót. A polcok hosszú sorain a régi, ritkaságszámba menő kötetek éppúgy felbukkannak, mint modernebb kiadások. Aki szeretne, letelepedhet egy puha fotelba, és máris belefeledkezhet a frissen kiválasztott könyv világába. Ha pedig tanácsra vagy útbaigazításra lenne szükség, az olvasás iránt lelkesedő munkatársak örömmel segítenek eligazodni ebben a barátságos, eldugott kis könyvbirodalomban.

1027 Budapest, Erőd utca 17. | Facebook

Ráday Antikvárium

A XIII. kerületben, a Tüzér utca egyik csendes szakaszán működik a könyvbarátok körében kimondottan nagyra tartott Ráday Antikvárium. Az üzletben mindenkit szívesen látnak – gyűjtőket, rendszeres olvasókat és kíváncsi nézelődőket egyaránt –, akik örömmel kutakodnak a polcokon sorakozó kötetek között. A választékban régi ritkaságok éppúgy szerepelnek, mint bibliofil darabok vagy gondosan megőrzött, használt könyvek, amelyek új gazdára várnak, ráadásul kifejezetten kedvező árakon. Zenerajongóknak is érdemes betérni, hiszen lemezek is kaphatók.

1134 Budapest, Tüzér u. 1. | Facebook

Róka úr és Kompánia

Budapest első és egyetlen kizárólag gyerek- és ifjúsági könyvekre specializálódott antikváriuma igazi kincsesláda mindenkinek, aki szereti a meséket és a (nem csak) fiataloknak szóló történeteket. A polcokon szép állapotú mesekönyvek, ifjúsági regények, régi sorozatok és nehezen beszerezhető különlegességek sorakoznak – mindegyik szeretettel őrzött darab, amely újra gyerekkezekbe kívánkozik. A Róka úr és Kompánia egyébként nem csupán antikváriumként működik, hiszen a legfrissebb kiadások is megtalálhatók a polcokon.

1114 Budapest, Szabolcska Mihály utca 5. | Facebook

Gyerekkönyv-újdonságok terén nekünk is van pár izgalmas tippünk: