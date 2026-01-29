Irodalmi alkotóházként újult meg Esterházy Péter egykori otthona

Esterházy Péter neve nemcsak az irodalommal, hanem a Rómaifürdővel is örökre összefonódott. Az író közel 40 éven keresztül élt és alkotott óbudai otthonában, ami a példátlan összefogásnak köszönhetően alkotóházként és irodalmi rendezvényhelyszínként született újjá.

A felújított épület megnyitásának napja is szimbolikus: a Villa Esterházyt a magyar kultúra napján, január 22-én avatták fel ünnepélyes megnyitó keretein belül.

A szerző halála óta az elhagyatott épület jelentősen lepusztult, míg végül az Esterházy család szorgalmazására Vámos Miklós, Dragomán György és Daniel Kehlmann kezdeményezték annak felújítását. Egy ideig úgy tűnhetett, a projekt nem valósul meg – az ingatlant ugyanis meghirdették eladásra –, ekkor lépett közbe a kerületi önkormányzat, ami megvásárolta az épületet.

A jelentős mennyiségű magánfelajánlás mellett egy építőipari cég is vállalta, hogy ingyen felújítja a házat eredeti koncepciójának megőrzésével. Az ingatlant a fent említett írók által alapított Magyar Irodalom Baráti Alkotóháza fogja kezelni.

A jövőbeli rendezvények napjain kisebb csoportoknak lesz lehetőség Esterházy dolgozószobáját, a benne található bútorokat és tárgyakat is megtekinteni.

A Villa Esterházyról további információt ide kattintva az alkotóműhely Facebook-oldalán találtok.

