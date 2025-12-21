12 szívhez szóló idézet és versrészlet, ami megidézi az ünnep és a karácsony varázsát

Karácsonyi képeslapokra kívánkozó idézeteket, ajándékok mellé tökéletes verseket és versrészleteket gyűjtöttünk egy csokorba, melyek megidézik az ünnep és a karácsony varázslatos hangulatát.

Fotó: Shutterstock

#1

Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni.

(Márai Sándor)

#2

Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony!

(Szilágyi Domokos)

#3

Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.

(Kosztolányi Dezső: Karácsony részlet)

#4

Álmodik a fenyőfácska
odakinn az erdőn.
Ragyogó lesz a ruhája,
ha az ünnep eljön.

Csillag röppen a hegyére,
gyertya lángja lobban,
dallal várják és örömmel
boldog otthonokban.

Legszebb álma mégis az, hogy
mindenki szívébe
költözzék be szent karácsony
ünnepén a béke.

(Fésűs Éva: Álmodik a fenyőfácska)

#5

Nincs szebb ünnep
Karácsony napjánál.
Karácsonynak
Szép est hajnalánál.
Tele fénylő,
Csodás költészettel,
Mennyei nagy
Édes szeretettel.

(Szabolcska Mihály: Karácsony este részlet)

#6

Betlehemi csillag
Szelíd fénye mellett
Ma az égen és a földön
Angyalok lebegnek.
Isten hírvivői
Könnyezve dalolnak
Békességet, boldogságot
Földi vándoroknak.

(Juhász Gyula: Karácsonyi köszöntés részlet)

#7

Nagykarácsony immár eljő,
érkezik az újesztendő.
Míg a mező dermed, fázik,
a zöld fenyves csak pompázik.

(Weöres Sándor: Szép a fenyő részlet)

#8

Alszik a csillag a csöndben:
alszik a lent is a föntben.
Hold vacog, alszik a tóban.
Őz nyoma távolodóban
halkan elalszik a hóban.

(Kovács András Ferenc: Téli éjszakák)

#9

Szelek szárnyán,
fenyőágon megérkezett a karácsony.
Fogadjuk meleg szobával,
friss sültekből vacsorával,
ünnepeljük, marasztaljuk,
énekszóval magasztaljuk.

(Bornemissza Endre: Karácsony részlet)

#10

Itt marad most a fenyő.
Itt marad minálunk.
S amíg itt lesz, mindnyájan
ünneplőben járunk.

(Gazdag Erzsi: Karácsony részlet)

#11

Karácsony-táji álmaink
– cifrábbakat nem lát a lélek.
Fenyőfák díszes ágain
angyalhaj, csengő, gyertyafények.

(Csorba Győző: December részlet)

#12

Megmaradjon bennünk
karácsonynak fénye,
szent örömben éljen
világ minden népe!

(Devecsery László)

10 szívmelengető idézet és versrészlet, ami tökéletesen megragadja a karácsony hangulatát
