12 szívhez szóló idézet és versrészlet, ami megidézi az ünnep és a karácsony varázsát

Karácsonyi képeslapokra kívánkozó idézeteket, ajándékok mellé tökéletes verseket és versrészleteket gyűjtöttünk egy csokorba, melyek megidézik az ünnep és a karácsony varázslatos hangulatát.

#1

Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni.

(Márai Sándor)

#2

Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony!

(Szilágyi Domokos)

#3

Kik messze voltak, most mind összejönnek

a percet édes szóval ütni el,

amíg a tél a megfagyott mezőket

karcolja éles, kék jégkörmivel.

(Kosztolányi Dezső: Karácsony részlet)

#4

Álmodik a fenyőfácska

odakinn az erdőn.

Ragyogó lesz a ruhája,

ha az ünnep eljön.

Csillag röppen a hegyére,

gyertya lángja lobban,

dallal várják és örömmel

boldog otthonokban.

Legszebb álma mégis az, hogy

mindenki szívébe

költözzék be szent karácsony

ünnepén a béke.

(Fésűs Éva: Álmodik a fenyőfácska)

#5

Nincs szebb ünnep

Karácsony napjánál.

Karácsonynak

Szép est hajnalánál.

Tele fénylő,

Csodás költészettel,

Mennyei nagy

Édes szeretettel.

(Szabolcska Mihály: Karácsony este részlet)

#6

Betlehemi csillag

Szelíd fénye mellett

Ma az égen és a földön

Angyalok lebegnek.

Isten hírvivői

Könnyezve dalolnak

Békességet, boldogságot

Földi vándoroknak.

(Juhász Gyula: Karácsonyi köszöntés részlet)

#7

Nagykarácsony immár eljő,

érkezik az újesztendő.

Míg a mező dermed, fázik,

a zöld fenyves csak pompázik.

(Weöres Sándor: Szép a fenyő részlet)

#8

Alszik a csillag a csöndben:

alszik a lent is a föntben.

Hold vacog, alszik a tóban.

Őz nyoma távolodóban

halkan elalszik a hóban.

(Kovács András Ferenc: Téli éjszakák)

#9

Szelek szárnyán,

fenyőágon megérkezett a karácsony.

Fogadjuk meleg szobával,

friss sültekből vacsorával,

ünnepeljük, marasztaljuk,

énekszóval magasztaljuk.

(Bornemissza Endre: Karácsony részlet)

#10

Itt marad most a fenyő.

Itt marad minálunk.

S amíg itt lesz, mindnyájan

ünneplőben járunk.

(Gazdag Erzsi: Karácsony részlet)

#11

Karácsony-táji álmaink

– cifrábbakat nem lát a lélek.

Fenyőfák díszes ágain

angyalhaj, csengő, gyertyafények.

(Csorba Győző: December részlet)

#12

Megmaradjon bennünk

karácsonynak fénye,

szent örömben éljen

világ minden népe!

(Devecsery László)

Ha még több verssel és idézettel hangolódnátok: