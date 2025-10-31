Kulturális bakancslista: 5 program Budapesten, ami színt visz a novemberbe

Izgalmakkal teli, elgondolkodtató, szórakoztató vagy épp meghökkentő – a művészet nagyon sokféle tud lenni. Egy biztos: ha kipipáljátok novemberi bakancslistánk minden pontját, nem fog hiányérzet maradni bennetek a kulturális programok terén.

SZÍNHÁZ: Candide vagy a radikális optimizmus // Nemzeti Színház (2025. november 2., 3.)

Mikor volt utoljára, hogy megálltunk egy pillanatra, és őszintén örültünk egy apróságnak? Egy napsugárnak, egy jó kávénak vagy annak, hogy pont elértük a metrót? Ha nehezen jut eszünkbe ilyen pillanat, a Nemzeti Színház új előadása, a Candide vagy a radikális optimizmus éppen nekünk szól. Aleksandar Popovski rendezése látványosan és szívbemarkolóan ülteti át Voltaire klasszikusát a 21. századba. Bordás Roland Candide-ja nem naiv álmodozó, hanem makacsul életigenlő ember, aki még a legabszurdabb helyzetekben is hinni próbál a jóban. A grandiózus vizuális világ, a filozofikus humor és a mély emberi pillanatok együtt idézik fel, milyen felszabadító érzés újra örülni az életnek – minden hibájával együtt. Az előadást legközelebb november 2-án és 3-án játsszák.

Tovább a Nemzeti Színház weboldalára >>

FILM: Nemes László: Árva

Október 23-án debütált Magyarország Oscar-díjra nevezett filmje, a díjat korábban már elnyerő Nemes László legújabb rendezése, az Árva, amely várhatóan egész novemberben műsoron lesz mind a Cinema City, mind a művészmozikban. Az 1957-ben játszódó film a rendező családtörténetéből inspirálódott – a főszereplő Andor, akit édesanyja egyedül nevel, azzal a reménnyel nőtt fel, hogy a háborúban eltűnt édesapja egyszer majd visszatér. Ám egy napon megjelenik náluk egy férfi, aki azt állítja, hogy ő Andor igazi apja, a fiú pedig kénytelen lesz számot vetni illúzióival.

Tovább az Árva Facebook-oldalára >>

IRODALOM: PesText Fesztivál // Három Holló, Petőfi Irodalmi Múzeum (2025. november 6–8.)

Nagyszabású világirodalmi rendezvényt tartanak Budapesten ősszel – a november 6. és 8. között zajló PesText keretében többek között Silvia Avallone, Inkeri Markkula, Cara Hunter, Miljenko Jergović, Andris Kalnozols és Grzegorz Musiał is a magyar fővárosba, egész pontosan a Három Hollóba, illetve a Petőfi Irodalmi Múzeumba érkezik. Nem lesz hiány pódiumbeszélgetésekből és dedikálásokból – a fesztivál jó alkalom arra, hogy új kedvenceket fedezzünk fel, és felfrissítsük házi könyvtárunkat.

Tovább a PesText weboldalára >>

Egy tucatnál is több könyvújdonságot ajánlunk az idei őszre:

KIÁLLÍTÁS: Határtalan design // Kiscelli Múzeum (2025. november 16-ig)

A Kiscelli Múzeum szerteágazó témaköröket lefedő állandó kiállításai mellett érdemes figyelni az időszakos tárlatokra is. A november 16-ig megtekinthető Határtalan design például 18 ország 180 alkotójának munkáját gyűjti egybe, fókuszában a holland és lengyel művészekkel. A kiállítás kitér többek között a hajlítottfa-bútor történetére, a design és a kortárs zene metszetében létrejött textilalkotásokra, illetve felsorakoztatja a nemzetközi kortárs design- és ékszerválogatás darabjait is.

Tovább a Kiscelli Múzeum weboldalára >>

SZÍNHÁZ: Kárpáti Péter és barátai: Rühes kutya // Trafó (2025. november 20.)

Színházzal kezdtük, színházzal is zárjuk bakancslistánkat – ezúttal a független szcéna vizeire kalandozva, amely nem kevésbé fontos terepe a magyarországi előadóművészetnek. Kárpáti Péter drámaíró-rendező legújabb produkciója, a Rühes kutya a színlap szerint „látomásos bűnfolklór”, amit a darabot látva meglehetősen pontos műfajmegjelölésnek érzünk. Az egyszerre hihetetlenül eszköztelen és bizarr előadás a karcsai népmesék lápvilágából inspirálódva az erőszak mélylélektani aspektusait tárja fel.

Tovább a Trafó weboldalára >>

Ezt a táncszínházi produkciót is felvehetjük a bakancslistára: