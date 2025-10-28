Különleges tájegység táncai kápráztatják el novemberben a budapestieket

Magyar, román, cigány, szlovák, bolgár, szerb és a horvát kultúra találkozása a színpadon: különleges műsorral készül a Duna Művészegyüttes 2025 novemberében.

A Partium különleges táncait és énekeit, valamint híres költőinek gondolatait, verseit idézi meg legújabb produkciójában a Duna Művészegyüttes, mely 2025. november 28-án, 19 órától lesz látható a Nemzeti Táncszínházban.

A Partium – Az Értől az Óceánig című produkció alkotói számára fontos volt, hogy nagyjából hasonló arányban legyenek bemutatva a különböző nemzetiségek, a magyar, a román, a cigány, a bolgár, a szlovák és a hucul táncok.

Különleges Partium

A Partium a mai Magyarország és Erdély között elhelyezkedő csodás, kultúrájában és nemzetiségi összetételében színes és gazdag vidék. A történelem viharai során földrajzi kiterjedése sűrűn változott – a jelenlegi értelemben vett tájegység a romániai Máramaros, Szilágy, Szatmár, Bihar és Arad megyét foglalja magába.

A Partium bővelkedik a híres szülöttekben is, többek között neves költőink származnak erről a vidékről. Az előadásban Ady Endre, Arany János, Dsida Jenő, Tóth Árpád, Kazinczy Ferenc és Szilágyi Domokos versei is helyet kapnak, méghozzá Rubold Ödön színművész tolmácsolásában.

Sokszínű alkotócsapat

Juhász Zsolt, érdemes művész, a Duna Művészegyüttes művészeti vezetője gyerekkorában lépte át elsőként a magyar–román határt, és saját visszaemlékezése szerint az első pillanatban azt gondolta, hogy azonnal Erdélybe érkezett – valójában viszont a Partium festői és kultúrtörténetében gazdag vidéke tárult a szeme elé.

Juhász munkásságában most érkezett el a pillanat, hogy rendező-koreográfusként megalkossa az erre a tájegységre koncentráló táncelőadást – ebben a törekvésben pedig nagyszerű alkotótársak segítik a munkáját.

A produkció ötletgazdája és egyik koreográfusa Farkas Tamás, a Népművészet Ifjú Mestere, a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa azon kevesek közé tartozik, akik rendszeresen gyűjtöttek táncokat ezen a vidéken, hogy azok fennmaradjanak az utókor számára és a színpadon használva örök érvényűek lehessenek.

Csasztvan Zsuzsanna, a Népművészet Ifjú Mestere előadásában Nagylak és Arad környéki szlovák énekek elevenednek meg, Sikentáncz Szilveszter, örökös aranysarkantyús táncos, táncpedagógus, koreográfus pedig a szilágysági táncok tanításában segédkezett.

A műsorra – melynek egyik különlegessége, hogy a bemutatott táncok többsége még sosem szerepelt a Duna Művészegyüttes repertoárjában –

