Exkluzív zenei programokkal folytatódik az MVM Classic&Club koncertsorozat

Különleges klasszikus és könnyűzenei élményekkel várják az őszi-téli időszakban is a zeneművészet szerelmeseit az MVM Classic&Club koncertjei. A nagy sikerű eseménysorozat ezúttal is színes tematikát vonultat fel, kiváló művészek előadásában. (x)

Az évad első, októberi rendezvényétől kezdődően – ahol a „Csehország varázslatos dallamai” című koncerten a cseh zenei klasszikusok mellett a 20. századi cseh zene egyik legkülönlegesebb alakja is megelevenedik – egészen decemberig változatos helyszíneken és programokkal lépnek fel a zeneművészet kiemelkedő hazai, illetve nemzetközi tehetségei, emellett az év végi ünnepi koncert sem maradhat el.

Az MVM Classic&Club koncertsorozat, amely 2024 óta töretlen sikerrel működik, idei őszi-téli évadában is elsőrangú hazai művészeket, izgalmas zenei produkciókat és kiváló nemzetközi fellépőket mutat be a közönségnek. A klasszikus zene és a könnyűzene rajongói ezúttal is változatos műsorok közül válogathatnak, a két kiemelt koncert mellett hagyományosan Junior Prima díjas fiatalok bemutatkozása, valamint egy meghitt karácsonyi koncert zárja majd az évadot.

Cseh dallamoktól az ifjú tehetségekig

A megújult Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében október 14-én a cseh klasszikus zene kerül a középpontba. A „Csehország varázslatos dallamai” című koncerten a Korossy Kvartett mellett Fürjes Anna Csenge Junior Prima díjas operaénekes és a nemzetközi hírű zongoraművész, Ivo Kahánek lép színpadra.

A műsorban Dvořák, Smetana és Janáček legnépszerűbb darabjai csendülnek fel, amelyek egyszerre idézik meg a romantikus dallamvilágot és a közép-európai zenei gyökereket.

Az őszi-téli évad második koncertjére november 19-én kerül sor, az Ötpacsirta Szalonban. A rendezvényen Nagy Emma Junior Prima díjas jazzénekes és Egri János Jr. Junior Prima díjas jazz-zongoraművész műsorát hallhatják az érdeklődők.

Balkáni örömzene és ünnepi muzsika

November 25-én a MOMkult Színháztermében Európa egyik legnépszerűbb fúvószenekara, a Boban Marković Orkestar lép fel. A szerb trombitás és zenekara évtizedek óta a balkáni zene ikonikus képviselője, bárhol járnak, rajongók tízezreit vonzzák.

A budapesti koncerthez ezúttal Oláh Kálmán Jr., Junior Prima díjas jazz-szaxofonművész is csatlakozik, tovább gazdagítva a balkáni és európai hagyományokból táplálkozó örömzenét.

December 10-én ismét Junior Prima díjas fiatal tehetségek lépnek fel az Ötpacsirta Szalonban, ahol a közönség Friderikusz Péter gordonkaművész és Horváth Áron cimbalomművész előadását hallgathatja meg.

Az évadot december 15-én a Zenélő karácsony zárja az Eiffel Műhelyházban, ahol Balázs János Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész, Kelemen Barnabás Liszt- és Kossuth-díjas hegedűművész és Gubik Petra Junior Prima és Petőfi Zenei Díjas előadóművész mellett Gudics Marcell és Kéri Sámuel Junior Prima díjas művészek is közreműködnek, igazi ünnepi hangulatot teremtve az év utolsó MVM Classic&Club koncertjén.

További információt az eseményekről ezen a linken az MVM Classic&Club oldalán találtok, ugyanitt tudtok jegyet vásárolni is a koncertekre.

