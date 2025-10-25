15 szédületes könyvújdonság, amit nem fogsz tudni letenni 2025 őszén

Hihetetlenül izgalmas könyvek kerültek a piacra 2025 második felében is – szépirodalom, memoár, sci-fi, interjúkötet és ismeretterjesztő kiadvány is szerepel a válogatásunkban.

Anthony Hopkins: Jól csináltuk, kölyök!

A régóta várt, megindítóan őszinte – személyes fotókat is tartalmazó – önéletírásban megelevenedik a világhírű, kétszeres Oscar-díjas színész, Sir Anthony Hopkins gyerekkora, színészi pályája, az eszméléstől a bölcsességig ívelő életútja. A művészt az évek előrehaladtával egyre jobban foglalkoztatja a mulandóság gondolata, ennek következtében pedig bátran szembenéz saját gyengeségeivel, és kíméletlen őszinteséggel tárja fel az olvasó előtt magénéleti válságait is.

Szabó Magda: Alvók futása

Új kötetekkel folytatódik a Szabó Magda-életmű újrakiadása a Jaffa Kiadónál – köztük az Alvók futásával. A könyv szereplői gyerekek és idősek: emberek útjuk kezdetén és végén. Emberek, akikről az út közepén járók, a szüntelenül dolguk után futók gyakran alig vesznek tudomást. Akik szeretetre és törődésre vágynak, de nemegyszer hiába. Akik olyan szerényen élnek, akiknek még az elmúlása is olyan tapintatos, hogy csak a hiányukból derül ki: nélkülük az élet kizökken medréből, sőt megáll. Akik még nem bizonyíthattak, és nincs is módjuk bizonyítani. És a többiek, akik mindezt csak akkor veszik észre, amikor már késő.

Vámos Miklós: Tollseprű

Éreznek-e a takarítónők bármiféle vonzódást a munkaadóikhoz? Vagy csak a fizetség iránt? Tény, hogy legalább kültaggá válnak a famíliában. Nellike, Mártás, Ágica, Rozika és Lilike próbálja rendben tartani férfi főhősünk otthonait egy életen át. Akarnak-e, képesek-e segíteni rajta? Kérdés, miként hat a külső rend a belsőre, és viszont. Vámos Miklós Karcsú Könyvek-sorozatának nyolcadik kötetében a tollseprű művészei az alhősök.

David McWilliams: Money – A pénz története

Ha szeretnél a pénzről szóló érdekes történeteket olvasni, középpontban olyan híres történelmi figurákkal, mint Tiberius római császár, Gutenberg, Darwin vagy James Joyce; ha szeretnéd tudni, hogyan befolyásolta a pénz a világbirodalmak, a vallások és modern politikai mozgalmak megszületését; ha szerinted mindent a pénz mozgat, de szeretnéd megérteni, hogyan – akkor ez a könyv életed befektetése lesz.

Zsoldos Péter: A Viking visszatér

A Gregor Man trilógia első kötete, A Viking visszatér 1963-ban jelent meg először, és azóta számos kiadást élt meg – itt a legújabb! Az űrhajósból lett istenkirály és civilizátor története mára klasszikussá vált a sci-fi-rajongók körében. A történet szerint a 25. század emberiségének legnagyobb kalandja, az első csillagközi expedíció a végéhez közeledik a Tau Ceti rendszerében, amikor egy váratlan katasztrófa idő előtt leszállásra kényszeríti a lakható bolygók után kutató űrhajósokat.

Károly Csaba: Mondatokon múlik minden

Válogatás a jeles irodalomkritikus interjúiból, amelyeket az Élet és Irodalom számára készített 2014 és 2024 között. A könyvet olvasva rálátást nyerünk a magyar szépirodalmi paletta egy jelentős szeletére. „Szeretek beszélgetni szerzőkkel a mű és az élet dolgairól. Úgy tűnik, van értelme az írót megkérdezni a könyvéről, habár ő is csak egy olvasó. A kérdező meg egy másik olvasó. Akkor már ketten vannak. Habár minden szöveg párbeszédet folytat, a tényleges beszélgetés valódi esemény. Mondatokon múlik minden. Jó, persze, kérdés, mi az a minden” – vallja Károlyi.

Szilasi László: [18:48: telefon]

Szilasi László gyászkönyve az édesanya halála után kezd íródni: a szerző minden este 18:48-kor hívta fel őt, és miután meghalt, írásban folytatta vele az immár egyirányú beszélgetést. Vajon tud-e vigaszt nyújtani az írás? Vagy a vigasz-e az egyáltalán, amire szükség van ilyenkor? Honnan lehet tudni, meddig tart a gyász? Hogyan kapcsolódhatnak egymásba a múltbeli emlékek és a jelen napjai? Naplószerű feljegyzések és esszéisztikus számvetések váltják egymást a kötet lapjain, amely az édesanya mély vallásosságától ihletetten minden eseményben a jelentést keresi.

Maczó Balázs: A Nyugati tér és környéke – Budapest legizgalmasabb csomópontja

Nyugati tér. Erről a helyről a budapestiek legtöbbjének a nyüzsgés, a rohanás, az „ússzuk meg valahogy” érzés jut az eszébe. Pedig a pesti városrész legizgalmasabb környékéről van szó, ami nemcsak sok szép látnivalót tartogat, de rengeteg izgalmas történetet is. A város e nyughatatlan pontján érdemes lelassítanunk, hogy meglássuk és meghalljuk, miről mesélnek az utcakövek, épületek. Keljünk útra Maczó Balázs muzeológus vezetésével, fedezzük fel Budapest legizgalmasabb csomópontját!

Bauer Barbara: A messziről jött fiú

Sándor története sem indul másként, mint sokaké a II. világháború idején. A szerelemben fogant kisfiút csupán egyszer tarthatta a kezében az édesapja, egyszer emelhette büszkén a magasba, mielőtt életét veszítette a fronton. A félárva fiú nemcsak az édesapját, de később az otthonát is elveszíti, és útra kel az édesanyjával és annak családjával egy új élet reményében. Bauer Barbara új regényének főhőse három generáció sorsán keresztül jut el a szegénység, a talajvesztettség, a kilátástalanság mélységéből a gazdagság és a végtelen lehetőségek határtalanságáig.

Roberto Bolaño: A romantikus kutyák

Mielőtt a prózaírás felé fordult, a kultikus chilei szerző, Roberto Bolaño költőként kezdte irodalmi pályafutását. Már ezekben a provokatív, vallomásos és asszociatív képekkel teli versekben egyértelmű, hogy az írás számára megalkuvást nem tűrő hivatás. Nagy sikerű, a teljes világirodalmat felforgató regényei – mint a Vad nyomozók vagy a 2666 – után A romantikus kutyák az első magyarul megjelenő verseskötete, amely egyben a Sonora Kiadó latin-amerikai költészetre fókuszáló sorozatának nyitó darabja is.

Pokorny Lia: A majdnem tökéletes boldogság receptje

És 99 kérdés függő játszmákról Rendi Marihoz

Pokorny Lia több mint másfél éve futó önálló estje elvarázsolja a nézőt. A darab kapcsán – amely a könyvben is helyet kapott – most olyan fontos és személyes kérdésekről beszélget Rendi Mari addiktológiai, család- és párterápiás konzultánssal, mint a társfüggőség, a nemet mondás képessége vagy az anya-gyerek kapcsolat nehézségei, bevonva az olvasót, aki saját felismerésein keresztül léphet a gyógyulás útjára. A könyv arra hív, hogy más nézőpontból tekintsünk önmagunkra, a kapcsolatainkra és mindarra, amit otthonról hoztunk. Arra, hogy felismerjük: a változás soha nem egyetlen ember feladata, és a szeretet soha nem járhat önfeladással.

Sarah Hornsley: Bűnös vér

Sarah Hornsley legújabb thrillerének főhőse, Justine Stone tizennyolc éve elhagyta szülővárosát, az essexi Maldont, és azóta sem nézett vissza. Férje, Noah oldalán él egy gyönyörű házban, és sikeres ügyvédként ragyogó karriert futott be. Volt barátjára, Jake-re alig-alig gondol már. Egészen addig, amíg meg nem kapja élete első emberölési ügyét – és a vádlott aktájából Jake arca néz vissza rá. Kettős gyilkosság brutális kegyetlenséggel, és Jake az első számú gyanúsított. Miközben a múlt és a jelen határai elmosódnak, Justine gondosan felépített élete darabjaira hullik.

Marc Márquez: Mindent vagy semmit

Marc Márquez neve nem ismeretlen a gyorsasági motorversenyzés világában jártas közönség számára: a fiatal, többszörös világbajnok versenyző kreatív versenyzési stílusával, megalkuvást nem ismerő hozzáállásával megreformálta a MotoGP világát. A lebilincselő életrajzot, amely bemutatja a motorsport legfényesebb csillagának történetét, elsöprő sikerének titkát, életének legfontosabb eseményeit, most a magyar olvasóközönség is megismerheti.

Ráday Zsófia: A Csendkirály győzelmi beszéde

Simon Márton független kiadója izgalmas, üde színfolt a magyar könyvpiacon. Az Okapi Press 2025-ben az első nyitott kötetpályázatát is meghirdette, melynek nyertes kézirata körülbelül 300 beküldött pályamunkából bizonyult a legjobbnak. Nem véletlenül. Ráday Zsófia pályakezdő szerző létére máris kiforrott költői világgal és saját hanggal rendelkezik, finom ízléssel kimunkált mondatai és mindig meglepő képei megkapó, emlékezetes versek egész sorával ajándékozzák meg az olvasót. Ráday kiemelkedő tehetsége kétségtelenül nagy ívű költői pályát ígér, amelynek méltó felütése ez a nagyszerű bemutatkozó kötet.

Ruth Shaw: Könyvesbolt a világ végén – Egy kalandozó könyvmoly igaz története

Új-Zéland délnyugati sarkában, a festői szépségű Manapouriban áll a Három Kicsiny Könyvesbolt. A környék mára híres látványosságát a legkülönfélébb emberek keresik fel, hogy választ kapjanak legkülönfélébb kérdéseikre, a tulajdonos, Ruth pedig páratlan érzékkel választja ki számukra a könyveket, és miközben meghallgatja élettörténeteiket, saját különleges életútja is feltárul. Ruth Shaw első könyve magával ragadó, szórakoztató, néha szívet tépő memoár; egy kalandos, nem szokványos élettörténet fordulatos elbeszélése: igaz történet útkeresésről és hazatalálásról.

A legkisebbeknek is bőven lesz mit olvasni:

Kiemelt kép: Unsplash / anotherxlife