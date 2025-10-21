13+1 elbűvölő gyerekkönyv, ami varázslattal tölti meg az őszi hétköznapokat

Egy tucatnyi fantasztikus könyvújdonság várja a kicsiket és nagyokat idén ősszel is a könyvesboltok polcain. Ennek apropóján csokorba gyűjtöttük a szezon szívet melengető olvasmányait, melyek kivétel nélkül mosolyt csalnak majd a legkisebbek és a kiskamaszok arcára is egyaránt.

Könyvújdonságok őszre a legkisebbeknek

Győri Hanna–Győri Bori: Cicus elalszik

Cicus sehogy sem tud elaludni. Forgolódik, fejen áll, de semmi nem használ. Pedig nagyon fáradt. Ezúttal is a picik segítségére van szükség, hogy hamar jöjjön álom a kis cirmos szemére. De azt tudtátok, hogy Győri Hanna szerző és Győri Bori illusztrátor testvérek? Közös projektjük eredménye ez az újabb interaktív mesekönyv. (3 éves korig ajánlott)

Mészöly Ágnes: Minna és Róka – Alvós mesék

Minna kétéves, és mindent szeretne tudni a világról. Nemcsak a szülei, hanem a legjobb barátja, Róka is segít neki ebben. Mindennap történik valami izgalmas, akad valami új felfedeznivaló! A kötet két meséjéből kiderül, ki mozgatja a titokzatos levélkupacot, és hogy mitől rosszkedvűek a plüssrókák. (3 éves korig ajánlott)

Iván Zsuzsanna: Jaj!

„Sok mindentől félek, ami mások szerint nem félelmetes. De ma elhatároztam: ebből elég! Mától rendkívül bátor leszek!” A gyerekek egészen különleges dolgoktól tudnak félni. Képzeletük a legváratlanabb helyzetekben talál valami ijesztőt egy formában, egy hangban, színben, méretben, vagy csak egy gondolatban. Ha a te gyereked is fél a sötéttől, kutyáktól, wc-tartálytól, bogaraktól vagy egy ártalmatlan portörlőtől – a sor egyénileg folytatható –, akkor Iván Zsuzsanna Jaj! című csodaszép képeskönyve segíthet ennek leküzdésében, vagy csak elfogadásában. (3-6 éves kor között ajánlott)

Alex Donovici: Csudi, a pacsirta – Hol bújkálsz, Remény?

A kis szárny nélküli pacsirta és a barátai már iskolások. Villámgyors csiga immár tanárként magyarázza a tanulóknak, hogy miért van veszélyben a Föld, György pulykától pedig megtanulhatjuk, hogyan lehet küzdeni a zaklatás ellen. A szeretetreméltó Erdei Buhu, Ség holló, Szöcske Boss és Hófehér, a varjúfióka mellett új szereplőkkel is találkozhattok: Reménnyel, a jegesmedveboccsal és Magasztos Magnus sassal. És mi történik Csudival? Csudi valóra váltja az álmát! Rájön, hogy a repüléshez nincs feltétlenül szüksége szárnyakra, és felidézi, hogy a lehetetlen csak egy szó… (3-6 éves kor között ajánlott)

Mrena Julianna–Szert–Szabó Dorottya: Lajos, a tündérbogár

Ismerjétek meg Mrena Julianna legújabb verses meséjét és szokatlan szereplőit, járjatok utána, mi történik Lajossal, a tündérbogárral! Lajosnak ugyanis elege lesz a nyakára járó emberekből meg a lehetetlen kívánságokból, és úgy dönt, hogy inkább bogárként éli tovább az életét. Csakhogy aki tündér, az akkor is tündér, ha utálatos! Amikor Lajos egy síró kisfiúval találkozik az erdőben, megesik rajta a szíve… A kötetet ezúttal is Szert-Szabó Dorottya hol bájos, hol vicces, részletgazdag képei kísérik. (3-6 éves kor között ajánlott)

Marék Veronika–Pásztohy Panka: Harcsabajusz kapitány

Marék Veronika diafilmről vagy antológiákból ismert klasszikus meséje ezúttal önálló képeskönyvben, Pásztohy Panka illusztrációival jelenik meg. Harcsabajusz, a híres hajóskapitány Száguldó Kacsa nevű hajóján elindul, és kiköt egy lakatlan szigeten. De a szigeten valaki keservesen sír… ki lehet az? Egy bánatos elefánt. Vajon hogyan lehetne megvigasztalni? (3-6 éves kor között ajánlott)

Kiss Judit Ágnes–Egri Mónika: Babaróka iskolája

Babarókát az utóbbi időben minden felnőtt az iskoláról faggatta: „Iskolás vagy már?” „Mikor mész iskolába?” „Várod már az iskolát?” De melyik iskolát válasszák? A Nebuló Tanodát? Az Agyfényező Sulit? Az erdő közepi iskolát? A szülők lázas iskola­keresésének közepette Babaróka úgy érzi, legszívesebben nem is menne iskolába. De aztán megtalálják a Sziget-­ligetet… A Sziget-liget kívül-belül elvarázsolt kastélynak tűnik. A falu szélén, egy szigeten, egy picike épületben talál­ható, nagy-nagy kerttel. Ebben az iskolában az őzek, a rókák, a mókusok kártyáznak matekórán, együtt főznek, barkácsolnak, és minden reggel maguk döntik el, hogy mivel szeretnének foglalkozni. Ha pedig valaki elfárad, megpihenhet egy függőágyban. (3-6 éves kor között ajánlott)

Simonfalvi Ancsa–Török Bianka: A csodálatos nagymamó

Jerkó alig várja, hogy elkezdődjön az őszi szünet, hiszen ő és a kutyája, Fufi végig Lapun lesznek a nagyszüleiknél! Nagymamóval és rozsdabarna üvegcséjével pedig a leghétköznapibb feladatok is varázslatos kalanddá változnak. Kíváncsi vagy, mi köze egy fonott kalácsnak a sárkányok Ősi dalához? Hogy lehet szétkergetni a megbokrosodott bárányfelhőket? Milyen rímmel lehet legyőzni az Óriást a rímpárbajban? Töltsd Jerkóékkal a szünetet, szívd magadba az ősz hangulatát, és fedezd fel a nagyszülői ház minden zegzugát átszövő varázslatot! (3-6 éves kor között ajánlott)

Kisiskolások kedvenc őszi könyvei

Czernák Eszter–Láng Anna: Vidrák, gólyák, denevérek – Családi barangoló

Oli, Kamilla és a szüleik télen-nyáron, reggel-este, esőben-napsütésben készen állnak egy jó kirándulásra! Hol bivalyokat lesnek a füves pusztán, hol vidrát kutatnak egy cseppkőbarlang réseiben, hol vadludakat várnak a tóparton. Bárhova indulnak, darvak, gólyák, bodorkák, lovak vagy szentjánosbogarak várják őket. Kedves családi történeteik helyszíne mindig valamelyik hazai, őshonos állatunkhoz kapcsolódik. Ismerd meg őket, és járd be a nyomukban Magyarországot! Akár képzeletben, akár igazából – Oli és Kamilla kincskereső térképe mindenben a segítségedre lesz! (8 éves korig ajánlott)

Iskola a táskámban – UNICEF-mesekönyv

Azt hihetnéd, nem létezik olyan gyerek, aki szeret iskolába járni. Pedig igen! Vannak, akik nagyon szeretnének iskolába járni, de nem tehetik meg. Szerte a világban sok olyan hely van, ahol a gyerekeknek mindennap kihívás elmenni az iskolába, vagy el sem jutnak odáig. Mert az iskola messze van. És több ezren élnek, szerte a világban gyerekek, akiknek legfőbb vágyuk, hogy tanulhassanak. (6 éves kortól ajánlott)

Rádai Andrea–Sipos Fanni: Rókazsolt és a csőposta

Rókazsolt épp tejbegrízt főz föld alatti lakásában a Palatinus strandon, amikor rettenetes hírt kap: golfpályává akarják alakítani otthonát, a Margitszigetet! Ezt meg kell akadályoznia! Még szerencse, hogy segítenek régi barátai, a két testvérpár, no meg a vakondok, akik az ügy érdekében bevetik rég nem használt csőpostarendszerüket, és karácsonyig még olvasni is megtanulnak! (7-10 éveseknek ajánlott

Kalas Györgyi–Horváth Ildi: Méz, dió, csicseri – őszi–téli főzőskönyv

Mitől lesz igazán nyúlós egy mac and cheese? Mi a tökéletes pesztó titka? Hány formát tud ölteni egy ünnepi gesztenyemassza? Hogy lehet ősszel és télen színes fogásokat készíteni szezonális alapanyagokból? Kulináris ismeretterjesztő sorozata legújabb részeként Kalas Györgyi izgalmas, a főzési folyamatokat az alapoktól segítő szakácskönyvvel jelentkezik! A benne található receptek sora régi kedvencekből és új finomságokból épül fel a legfiatalabb szakácsokra szabott, részletes leírással – és a szerzőtől megszokott gasztrotörténeti érdekességekkel. Horváth Ildi rajzai a recepteket nemcsak díszítik, de hasznos ábrákkal is kiegészítik, így ezzel a könyvvel a főzés az első pillanattól kezdve színes-illatos kaland lesz! (6-12 éveseknek ajánlott)

Michael Engler: Mi ketten – Mesék a szeretetről

Négy kedves erdei mese két jóbarátról: a sünről és a nyúlról. Érdemes összeveszni egy érdekes gyökér miatt? Mi lehet a fűben talált tojásban? És mi a teendő, ha a bokrok mélyén furcsa árnyékokat látnak? A nyúl és a sün mindig mindenben számíthatnak egymásra, sem a távolság, sem a veszekedés nem állhat útjába a barátságuknak. (6 éves kortól ajánlott)

+1 Különleges könyv kiskamaszoknak az őszi szünetre

Gunnar Helgason: Anya megkattant! (Izlandi ifjúsági regény)

A 12 éves Stella úgy érzi, anyja „megkattant”. (Való igaz, hogy anyja mindenről nyíltan beszél, szétszórt, kelekótya, de végtelenül szereti a gyerekeit.) Ezért azt tűzi ki célul, hogy megváltoztatja anyját. Erre három hete van a 13. születésnapjáig, ha el akarja kerülni, hogy „leégesse” őt a barátai előtt. A regényt abszurd, mulatságos helyzetek, sok fura, ellentmondásos – és ezért életszerű – szereplő, jókora adag humor, valamint laza, könnyed, egy mai tizenéveshez illő nyelvezet jellemzi. (12 éves kortól ajánlott)

Kiemelt kép: Shutterstock