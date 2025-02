5 különlegesen kreatív workshop Budapesten februárban, ha belevágnál valami újba

Ha idén valami újat próbálnátok ki, februárban izgalmas kreatív workshopok várnak a fővárosban! Legyen szó festészetről vagy kézműveskedésről, ezek a programok inspirálnak és feltöltenek. Fedezzétek fel a kreativitásotokat és tanuljatok új technikákat!

Akril élményfestés cicákkal // Macska Múzeum (több alkalommal)

Februárban több alkalommal is csatlakozhattok a Macska Múzeum egyedülálló workshopjaihoz, amiket elsősorban macska-rajongóknak ajánlunk. A 2 órás kreatív foglalkozás során akrilkartonra vagy vászonra dolgoztok majd, a workshop végén pedig haza is vihetitek a kész alkotást, hiszen az akril nagyon hamar megszárad. Előképzettségre nincs szükség, a foglalkozás vezetői mindent elmondanak és megmutatnak majd nektek. Arról nem is beszélve, hogy alkotás közben a múzeum barátságos cicái ott lesznek körülöttetek, így még szórakoztatóbbá téve az élményt. Az élményfestés alkalmairól a Macska Múzeum honlapján tájékozódhattok részletesebben!

1054 Budapest, Vadász utca 26. | Weboldal

Élményfestő workshop // Kaméleon Art Studio (2025. február 16., 23.)

A Kameleon Art Studio február 16-ai és 23-ai workshopjain akkor is egy csodás élménnyel és festménnyel lehettek gazdagabb, ha még sosem festettetek és azt gondoljátok, hogy nincs kézügyességetek. Akár egyedül, akár együtt érkeztek, biztosan egy életre szóló élményben lesz részetek. A foglalkozás körülbelül 3 órán át tart, az elsajátított technikát pedig lényegében lehetetlen elrontani, bármikor módosítható és minden korosztály számára élvezetes időtöltést nyújt!

1015 Budapest, Széna tér 1/B | Weboldal

Üvegékszer készítés workshop // MadeByYou (2025. február 19.)

Béndek Orsi, a MadeByYou üvegékszer készítés workshopjának vezetője mindenben a segítségetekre lesz február 19-én, hogy csodás színekben pompázó, egyedi ékszereket készítsetek a saját ízléseteknek megfelelően! Ezen a 2,5 órás üvegékszer workshopon a választott csomagtól függően, akár 7 db ékszert is el tudtok majd készíteni közösen, kellemes hangulatban. Alkossatok gyűrűket fülbevalókat, medálokat, kitűzőket, karkötőket és találjátok meg a hozzád illő színeket és technikákat!

1053 Budapest, Királyi Pál utca 11. | Weboldal

Makramé virágtartó workshop // ZUG Műhely (2025. február 22.)

Kezdjétek a tavaszt egy új hobbival! Február 22-én a ZUG Műhelyben stílusos és környezetbarát virágtartót készíthettek szeretett növényeiteknek. A workshop során elsajátíthatjátok az elsőre nehéznek tűnő makramézás művészetét, de higgyétek el, menni fog! Sőt, a technika elsajátítását követően akár otthon is készíthettek magatoknak majd még több tartót, csak egy kis kreativitás kell hozzá. A részvételi díj tartalmazza a max. 3 órás workshopot, kiváló minőségű, oeko-tex minősítésű pamut zsinórfonalak és újrahasznosított pamut fonalak használatát, valamint inni- és nassolni valókat. Jelentkezni az alábbi e-mail címen tudtok: macramebyzo@gmail.com.

1111 Budapest, Budafoki út 27. | Facebook-esemény

Kurinuki kerámiakészítő workshop // Keiko Harc- és Mozgásművészeti Akadémia (2025. február 22.)

Készítsetek el teljesen egyedi csészéket és tálkákat egy hagyományos, japán technikával! A Keiko Harc- és Mozgáművészeti Akadémia két órás workshopján magunk készíthetjük el a konyhánk használati tárgyainak legújabb ékét. A workshopon kézzel dolgoztok majd, a tárgyakat egy agyagtömb megmunkálásával formáljátok, és végül egy aszimmetrikus formát hoztok létre. A kurinuki technikának fontos része a meditatív hozzáállás, ezért relaxációnak is tekinthető maga a tevékenység.

1138 Budapest, Tomori köz 6. | Weboldal

