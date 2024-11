13 csillagfényes adventi, karácsonyi és újévi koncert Budapesten 2024-ben

Hangversenyek, Diótörő és karácsonyi pop is várja idén adventkor az ünnepre összegyűlő családokat, kisgyerekektől a dédnagyszülőkig. Szerezzetek közös emlékeket ezekkel a különleges adventi, karácsonyi és újévi programokkal!

Winter Songs // Lóvasút (2024. november 29., december 7., 22.)

Ola Gjeilo norvég-amerikai szerző kórusra, vonósötösre és zongorára írt, meghitt hangulatú, ünnepi zenéjét hallgathatják meg az érdeklődők advent három hétvégéjén a Lóvasút barátságos termében. A november 29-én, illetve december 7-én és 22-én látható műsort a Filmhatás Projekt hozza el a közönségnek, így garantált, hogy egy izgalmas összművészeti élménykoncertben lehet részünk! Az előadás művészeti vezetője Halász Károly.

Magyar karácsony // Magyar Állami Operaház (2024. december 5., 12., 13.)

Új, gyerekeknek szóló ünnepi műsorral készül az adventi időszakra a Magyar Állami Operaház. Az Ádám Jenő azonos című műve alapján készült Magyar karácsony az 1931-es karácsonyi egyfelvonásos további népdalokkal kiegészített változata. Az előadásban felvonulnak az ünnepkör jellegzetes népi figurái az angyaloktól a pásztorokig, és persze felcsendülnek olyan jól ismert magyar népdalok feldolgozásai is, mint a „Karácsonynak éjszakáján”. A produkciót december 5-én, 12-én és 13-án láthatják az érdeklődők.

Ünnepi koncertek a Mátyás-templomban (2024. december 14., 21., 29.)

Karácsonyi hangverseny teremt meghitt ünnepi hangulatot a csodaszép Mátyás-templomban december három estéjén. December 14-én és 29-én a Magyar Virtuózok Kamarazenekar csatlakozik Szenthelyi Miklós hegedűművészhez egy varázslatos komolyzenei est erejéig, míg december 21-én Szenthelyi Krisztián énekművész kivételes szólózenészek közreműködésével ad emlékezetes adventi műsort. A koncertek este 8 órakor kezdődnek.

Advent Máramarosban // Magyar Zene Háza (2024. december 15.)

A Magyar Zene Háza színpadán Máramaros zenéjét az egyik legismertebb idevalósi lakodalmi együttes, a Grupul Iza eleveníti meg december 15-én, olyan ismert magyar előadók közreműködésével, mint a kárpátaljai származású Pál István Szalonna és Bandája, valamint a Fitos Dezső Társulat.

Várjuk, zengjen az ünnep dallama // MOMkult (2024. december 18.)

A kortárs költészet és a népzene legkiválóbbjainak ünnepi műsorával vár minden érdeklődőt a MOMkult december 18-án. Lackfi János karácsonyi csodavárásról szóló versekkel, Gryllus Dániel és Major Gábor pedig megzenésített versekkel teszik szebbé az ünnepi időszakot a nézők számára.

Diótörő & Karácsonyi dallamok // Zeneakadémia (2024. december 19.)

A MÁV Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenyén kórusra és zenekarra írt népszerű karácsonyi dalok és népdalok, a „Hull a pelyhes…” melódiájára írt variációk és Csajkovszkij Diótörő-szvitje is felcsendül a közönség örömére december 19-én, a Zeneakadémia impozáns nagytermében. Vezényel Szabó Dénes karigazgató és Farkas Róbert, a MÁV Szimfonikus Zenekar vezető karmestere. Közreműködik a Nyíregyházi Cantemus Kórus Pro Musica Leánykara.

Soulful Christmas (with a Funky Twist) // Vortex (2024. december 20.)

Karácsonyi klasszikusok New Orleans-i köntösben! December 20-án a Vortexben Raphael Wressnig és Alex Schultz ünnepi zenével hozza meg a karácsonyi hangulatot, Gisele Jackson soul énekével megspékelve. Felcsendül majd az O Tannenbaum déli funk verziója és a Jingle Bells lábdobogtató feldolgozása is.

Karácsonyi Kaláka // Marczibányi Téri Művelődési Központ (2024. december 25.)

Karácsony napján ad akusztikus koncertet a Marczibányi Téri Művelődési Központban a Kaláka. A kifejezetten felnőtteknek szóló koncertre csatlakozik a zenekarhoz Palya Bea énekesnő is, így biztosan meghitt pillanatokban lesz része a közönségnek. Írjátok fel a naptárakba: december 25., este 7 óra.

Nyári Károly Budapesti Karácsonyi Koncertje // Budapest Kongresszusi Központ (2024. december 27.)

Nyári Károly ebben az évben már 17. alkalommal varázsolja el a közönséget hagyományos Budapesti Karácsonyi Koncertjével. Az ünnepi koncertre 2024. december 27-én, 19 órai kezdettel kerül sor, a Budapest Kongresszusi Központban. Az esten felcsendülnek a művész pályáját meghatározó legszebb slágerek és a meghitt karácsonyi dallamok a saját alapítású Budapesti Jazz Szimfonikus Zenekara közreműködésével.

Igazából karácsony // MVM Dome (2024. december 28.)

Látványos karácsonyi koncertshow színesíti az év végi programkavalkádot a Budafoki Dohnányi Zenekar jóvoltából. A család apraja-nagyja élvezni fogja ezt a rendhagyó ünnepi műsort az MVM Dome-ban, ahol a legnépszerűbb karácsonyi dallamok mellett légtornászok és harangjáték aranyozzák be december 28-a estéjét.

Az álomgyár bűvöletében // Budapest Kongresszusi Központ (2024. december 29.)

December 29-én, este 7 órakor felejthetetlen filmzenekoncertre invitálja az egész családot a Szent István Filharmonikusok. Ikonikus filmzenék csendülnek fel ezen a különleges estén a Budapest Kongresszusi Központban, többek között a Hairből, a Pocahontasból és a Jégvarázsból.

A KFT újévi koncertje // Erkel Színház (2025. január 5.)

Az Erkel Színház ad otthont a KFT Zenekar újévi koncertjének január 5-én, vasárnap. Ezen a különleges januári estén felcsendülnek az együttes új lemezének dalai, valamint a régi kedvencek közül is meghallgathatunk néhány slágert. A koncert 7 órakor kezdődik, a jegyvásárlás már elindult!

The Magical Music of Harry Potter // Erkel Színház (2025. január 14.)

Harry Potter-rajongóknak kihagyhatatlan programnak ígérkezik a The Magical Music of Harry Potter koncertshow január 14-én az Erkel Színházban. Az est során a Magical Film Orchestra tolmácsolásában csendülnek fel a filmsorozat ikonikussá vált zenéi. Karácsonyi ajándéknak is tökéletes!

