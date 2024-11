7 ünnepváró vezetett séta Budapesten, ami varázslatot csempész a téli mindennapokba

Az advent jegyében a legvarázslatosabb budapesti sétákra invitálunk benneteket ezúttal, melyekkel garantáltan ünnepi hangulatba kerülhettek.

Királyi karácsony – Népi és udvari szokások a budai Várban

Decemberi hétvégék alkalmával – amikor magára ölti legszebb ünnepi ruháját a Budai Vár -, érdemes lesz csatlakozni a Sétaműhely karácsonyi sétájához. Az egész családot megszólító programon a várnegyed mesebeli helyszíneit fedezhetitek fel, miközben régi történeteken keresztül elevenedik meg a múlt. Míg a gyerekek az elveszett karácsonyi manó nyomait kutatják, a felnőttek érdekes, eddig még nem hallott történetekkel hangolódhatnak az ünnepekre.

December 1-től több időpontban | Tovább az eseményre >>

Karácsonyi séta – Téli mesék a belvárosban

A téli hidegben nemcsak a testünknek van szüksége melegségre, de a lelkünknek is. Az Imagine testet és szívet egyaránt megmelengető 2,5 órás karácsonyi sétáján történetek elevenedek majd meg Budapest belvárosában a középkortól kezdve egészen napjainkig. Hallhattok meséket jótékonykodásról, a Duna jegén árult fenyőfákról és miközben süteményt, szaloncukrot és ünnepi babkát kóstolgattok, szó esik majd a Római Birodalom fűszeres borairól is.

December 7-től több időpontban | Tovább az eseményre >>

Sisi karácsonya

Decemberben több alkalommal is megelevenedik a régmúlt a Budai Várséták csapatának ünnepi programján. Az adventi hétvégéken Erzsébet királyné története kerül előtérbe, aki maga is december 24-én látta meg a napvilágot. A Várkert Bazárban tett adventi séta alkalmával felderengenek a gyertyafényes esték és Sisi gyermekként, majd királynéként megélt karácsonyai. A séta résztvevői Sisi kedvenc, eredeti recept alapján készülő süteményét, a florentint is megkóstolhatják.

December 8-tól több időpontban | Tovább az eseményre >>

Adventi séta a Fiumei úti sírkertben

December 14-én, 11 órakor adventi séta keretében eredhettek az ünnepi hangulat nyomába a Fiumei úti sírkertben. A másfél órát felölelő sétán angyalszobrok és Mária-ábrázolások szegélyezik majd utatokat, de szó lesz költőkről és zeneszerzőkről, híres-neves mézeskalács-készítőkről és cukrászdinasztiákról is. Meglátogathatjátok többek között Jókai Mór, Ady Endre, Stühmer Frigyes és Gerbeaud Emil sírjait. A séta ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

A séta időpontja: 2024. december 14. | További tudnivalók >>

Advent a régi Pesten

December 14-én és 21-én adventváró sétával hangolódhattok az ünnepekre. A Korzózz Velünk! ünnepi sétáján elmerülhettek a régi Pest adventi szokásaiban, és egészen az 1820-as évekig utazhattok vissza az időben. A Vörösmarty tértől a Belvárosi Plébániatemplomig tartó múltidéző út során megtudhatjátok, hol árulták egykor az ünneptől ma már elválaszthatatlan örökzöldeket, és hallhattok azokról a szerencsésekről is, akik mézeskaláccsal lephették meg szeretteiket.

A séta időpontjai: 2024. december 14., 21. | Tovább az eseményre >>

Adventi családi séta a belvárosban

December 15-én családi séta keretében fedezhetitek fel az adventi fényekbe és karácsonyi díszekbe öltözött belvárost. A család apraja-nagyjának nagyszerű kikapcsolódást biztosító sétán a karácsonyi hagyományok és a főváros izgalmas, ünnepi történetei kerülnek terítékre. A gyerekek számára is izgalmakat tartogató, feladatokkal és rejtvényekkel megfűszerezett séta a Vigadó elől indul és a Ferenciek terén, a ferences templom gyönyörű betleheme mellett ér véget.

A séta időpontja: 2024. december 15. | Tovább az eseményre >>

Csillagszó – Sétakoncert a Magyar Zene Háza tereiben

December 20-án, egy igazán különleges este alkalmával új megvilágításba kerülnek a Magyar Zene Háza nem mindennapi terei. A zárást követően 19 órától, egész estés sétakoncerten, egy hangvilágban tett mesebeli utazás során fedezhetitek fel ugyanis a zenei intézményt. A MIKAMO Közép-Európai Kamarazenekar tolmácsolásában csillagképek elevenednek majd meg, a hangok pedig átjárják a Magyar Zene Háza különböző szintjeit, termeit és tereit.

A séta időpontja: 2024. december 20. | Tovább az eseményre >>

