Kikapcs az egész családnak: 8 izgalmas program, amivel beindíthatjátok a nyarat

Fedezzétek fel Budapest programkínálatát, ahol a család minden tagja megtalálhatja a kedvencét! Kulturális élmények, szabadtéri kalandok és közös kikapcsolódás vár rátok májusban és júniusban – pénztárcabarát módon. Íme néhány szuper tipp, amit érdemes kipróbálni!

Jazz Matiné // Hunyadi tér (2025. május 10.)

Május 10-én ingyenes Jazz Matinéra invitálják a család apraját-nagyját! 15 órától ütőhangszeres zenei foglalkozáson vehettek részt az egész családdal, Mogyoró Kornél, többszörösen díjazott muzsikussal. 17 órától a Budapest Jazz Orchestra koncertjével folytatódik a nap. A zenekar nem titkolt célkitűzése a jazz-zene megismertetése és megszerettetése, különös tekintettel az ifjúságra. Koncertjükön az élő zene áll a középpontban, a résztvevők megtapasztalhatják a műfaj sajátosságait, sokszínű dallam- és ritmusvilágát, jellegzetes hangszereit, melyeket a professzionális zenészek improvizatív módon szólaltatnak meg. A helyszín a Hunyadi tér 10., a részvétel pedig ingyenes!

Kürtőskalács Vigalom // Fővárosi Állat- és Növénykert (2025. május 16-18.)

A Kürtőskalács Fesztivál kistestvérének tavaszi ünnepe immáron 5. alkalommal kerül megrendezésre a Fővárosi Állat- és Növénykertben, a Biodóm melletti területen. Május 16-18. között kössétek össze az állatkerti sétát kürtőskalácsozással és ünnepeljétek meg az Édes Mackó Kürtőskalács-cukrászda hetedik, és az állatkerti Vitéz Kürtős Kuckó 16. szülinapját! A mennyei falatok mellett családi és gyermekprogramok, állatos programok, kézműves foglalkozások, kvízjáték, fotósarok, óriás malomjáték és koncertek is várják a látogatókat.

Nagy Sportágválasztó és Nagy Hangszerválasztó // Merkapt Sportközpont (2025. május 23., 24.)

Május 23-án és 24-én, 9 és 17 óra között, Kőbányán, a Merkapt Sportközpontban kerül megrendezésre az ingyenes Nagy Sportágválasztó és Nagy Hangszerválasztó. Az esemény széles sportági és zenei palettát kínál a látogatóknak, a sportágakat szakképzett edzők, a hangszereket zenei oktatók segítségével lehet megismerni és kipróbálni. A színpadokon izgalmas sportági bemutatókra, színvonalas zenei koncertekre is sor kerül. Hazánk bajnokai évről évre tiszteletüket teszik a Nagy Sportágválasztón, lehetőséget teremtve így a kicsiknek és nagyoknak, hogy a példaképekkel való találkozás egy életre szóló élmény lehessen. A részvétel regisztrációhoz kötött, amit online előzetesen, személyesen pedig az esemény bármely napján megtehetünk. A rendezvény pénteki és szombati napja is ingyenesen látogatható, várják az óvodás, iskolás csoportokat (pénteken), az egyéni látogatókat, kis- és nagygyermekes családokat (szombaton).

Müpa Gyermeknap (2025. május 25.)

A Müpa vasárnaponként megrendezésre kerülő Cifra Palotája hatalmasra nő gyermeknap alkalmából, május 25-én. Egész nap ingyenes zenés és meseelőadásokkal készülnek nektek egyszerre három színpadon. Bent a Müpában és kint szabadtéren is rengeteg kreatív és zenés foglalkozás vár minden gyermeket és gyermeklelkű felnőttet, akik aktívan, tartalmas programokkal szeretnék eltölteni ezt a különleges napot. A gyereknap részletes programbontásáról a Müpa honlapján tájékozódhattok. A belépés a család összes tagjának ingyenes, ne maradjatok le róla!

Gyereknap a Budaörsi Repülőtéren (2025. május 25.)

A repülés rajongói gyermeknapon sem maradnak programok nélkül, hiszen május 25-én, vasárnap egész napos ingyenes sétarepülés, különböző élmények várnak kicsikre várnak kicsikre és nagyokra egyaránt a Budaörsi Repülőtéren. A rendezvényen számos izgalmas program várja a családokat: lesz ugráló és mobil kalandpark, jelmezes animátorokkal találkozhatnak a gyerekek, de a legkisebbekről sem feledkeztek el a szervezők, hiszen babajátszóval is készülnek. Idén is megtalálható lesz az Utazó Planetárium a helyszínen, így a nap folyamán folyamatos csillagászati előadásokon vehetnek részt az érdeklődők. És ami a legjobb az egészben: a belépés ingyenes!

Óperencián túl – Mese Zene Fesztivál // Millenáris Park (2025. június 7.)

Június 7-én a Millenáris Park ad otthont Magyarország első gyermekeknek szóló kulturális és szórakoztató rendezvényének, az Óperencián túl – Mese Zene Fesztiválnak, melyen cirkuszi és koncertshow-produkciók, valamint egyedülálló kulturális kalandok várják a mese, a színház és a zeneszerető nézőket. A fesztiválon gasztronómiai élményekből sem lesz hiány, hiszen a szervezők igazi piknikhangulatot varázsolnak a Millenáris Parkba: a programok alatt és közben elérhető gasztrotér teszi teljessé a fesztiválélményt az egész családnak. Ne maradjatok le erről a különleges élményről!

Gyereksziget // Hajógyári-sziget (2025. június 20–22.)

Június 20–22. között újra megtelik élettel a Hajógyári-sziget: idén is érkezik az ingyenes Gyereksziget, a nyár egyik legszínesebb és legvidámabb családi rendezvénye! A belépés idén is ingyenes, a programok pedig garantáltan lekötik a legkisebbeket és a nagyobbakat is. Lesznek koncertek, kreatív foglalkozások, sportprogramok, állatsimogató, kalandpark és sok-sok játék, ami élménnyé varázsolja a vakáció első hétvégéjét. A természetközeli helyszín, a fergeteges programok, a barátságos hangulat és a gyerekbarát környezet igazi kikapcsolódást kínál az egész családnak, ezért kár lenne kihagyni!

Városi Tömegközlekedési Múzeum // Szentendre (2025. október 31-ig)

Április 1-jén nyitotta újra kapuit a szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeum. A látogatók számos fényképfelvétel és korabeli tárgyi emlék segítségével kaphatnak képet a magyar főváros közösségi közlekedésének kialakulásáról és fejlődéséről. Megismerhetitek a mai BKV Zrt. jogelődjeit, továbbá az egykori és mai Magyarország nagyvárosainak közlekedését, villamoshálózatát, járműveit. Mindezek mellett a múzeum mintegy 60 felújított járművel várja a régi korok szerelmeseit. Sőt, a kiállított járművek egy részére akár fel is szállhattok! A közlekedési múzeum minden évben április 1-jén nyitja meg kapuit és egészen október 31-ig várja látogatóit.

