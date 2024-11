5 káprázatos korcsolyapálya Budapesten a téli sportok szerelmeseinek 

A téli sportok, legfőképp a korcsolyázás szerelmeseinek ideje előkészíteni az eddig pihenésre ítélt lábbeliket, hiszen tárt ajtókkal várják őket a főváros káprázatos korcsolyapályái.

Városligeti Műjégpálya

November 15-én megnyitotta idei szezonját Európa egyik legszebb és egyúttal legnagyobb szabadtéri korcsolyapályája, a Városligeti Műjégpálya. A műemléki védelmet élvező műjégpálya már több mint 155 éve megkerülhetetlen találkozóhelye a téli sportok és a korcsolyázás szerelmeseinek. A jeges kalandokkal és festői környezettel kecsegtető helyszín a főváros téli mesevilága is egyben, ahol a tapasztalt korisoknak és a tanuló kicsiknek és nagyoknak egyaránt jut hely. A műjégpálya a néhány órás napközbeni szünetet leszámítva reggeltől estig várja a lábukon korcsolyával, kezükben forró teával kikapcsolódni vágyókat.

1146 Budapest, Olof Palme sétány 5. | Weboldal

Városháza Téli Élménypark

Csakugyan november 15-én tárta szélesre ajtajait a téli élményekben és karácsonyi hangulatban megmerítkezni vágyók előtt a Városháza Téli Élménypark. A Deák Ferenc tértől mindössze egy karnyújtásnyira lévő élményparkban, a fényfüzérekkel meséssé varázsolt korcsolyapályán szinte egész nap kedvükre csúszhatnak a kicsik és nagyok. A fényoroszlánokkal „őrzött” jégfolyosós korcsolyapálya mellett programokkal, finomságokkal, adventi gyertyagyújtással, a karácsonyi vásár pedig kézműves termékekkel várja a látogatókat. A korcsolyapálya február 2-ig, reggeltől estig nyitva áll a téli élmények szerelmesei előtt.

1052 Budapest, Károly körút | Weboldal

Csepeli Jégpark

Idén sem kell nélkülöznünk a felejthetetlen téli élményeket kínáló, körfolyosóval, zenei aláfestéssel és hangulatvilágítással megtoldott Csepeli Jégparkot. November 22-én megnyitotta ugyanis idei szezonját a nemcsak a csepeliek, de a fővárosiak és a messzebbről érkezők egyik kedvenc jégparkja. A Szent Imre téren, a HÉV-től mindössze egy karnyújtásnyira lévő jégpark minden nap 8 és 21 óra között várja a korcsolyázás és a téli sportok rajongóit, egészen február 28-ig bezárólag. A jégpark ezúttal is több jégpályát, forró italokat és korcsolyakölcsönzést is kínál a náluk kikapcsolódni vágyóknak.

1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 89-91. | Weboldal

Hello Buda Winterland

November 23-án hivatalosan is megnyitotta idei szezonját a Hello Buda korcsolyapályája. Buda téli-nyári törzshelyén az év bármely szakában jó egy kis időt eltölteni, hiszen kivétel nélkül mindenki megtalálhatja itt a számításait. Szerencsére a hidegebb idő beköszöntével sem kell lemondanunk a Hello Bar, a Buja Disznó-(k), a Cafat, a Tom Yum, a Salve és a VAJ kínálta finomságokról. Ha két csúszás között megpihennétek, akkor sem kell messzire mennetek, hiszen forró italok, koccintásra kész kortyolnivalók és mennyei street food ételek széles választéka vár itt rátok.

1025 Budapest, Törökvész út 93/A | Weboldal

Jégpálya a Bókay-kertben

A november 29-én ajtajait szélesre táró Bókay-kertben igazi téli mesevilág részesei lehettek. A fedett és ünnepi, karácsonyi fényekben fürdő, XVIII. kerületi jégpálya ugyancsak november 29-től várja a korcsolyázni vágyókat egészen január 5-ig bezárólag. Hétköznapokon délutántól estig, hétvégente azonban már délelőtt is lesz lehetőségetek aktívan, a pályán csúszva kikapcsolódni. A mozgásban megfáradtak forró italokat kínáló hüttében szusszanhatnak, a hétvégék alkalmával pedig temérdek programmal, többek között fényfával, szelfigömbbel és karácsonyi kisvonattal is hangolódhattok a várva várt ünnepekre. További információt a programokról ide kattintva találtok.

1181 Budapest, Szélmalom utca 33. | Weboldal

A jégkorcsolya pesti históriája Ha nemcsak a pályákon hódolnátok a korcsolyázás iránt szenvedélynek, a Korzózz Velünk! december 30-i sétáján épületlátogatással és forró teával egybekötött vezetett sétán merülhettek el a jégkorcsolyázás történetében. További információk a korzozzvelunk.hu oldalon!

