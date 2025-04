10 szenzációs családi program Budapesten a tavaszi szünetre (2025. április 17-27.)

Idén 11 naposra nyúlik a tavaszi szünet az iskolákban, így biztosan sok szülőnek jól jön egy kis inspiráció a családi és gyerekprogramok megtervezéséhez. Húsvéti programkavalkádok, tűzoltófelvonulás, filmvetítés és zenés foglalkozás is várja a családokat Budapesten április 17-27. között!

Rejtett fények tavaszi kalandkertje // Csodák Palotája (2025. április 17-27.)

A tavaszi szünetben varázslatos programmal vár benneteket a Csodák Palotája, ahol a természet ébredését ünnepelhetitek. A húsvéti rendezvény izgalmas küldetéseket, felfedezendő rejtelmeket kínál a tavaszi kertben, a szorgos hangyák, zümmögő méhek és vidám katicák világában. Készüljetek egy felejthetetlen kalandra, ahol a természet ébredése és a húsvéti móka kéz a kézben jár.

Húsvéti Vidámpark // Budaörs (2025. április 18-21.)

Tavaszi kavalkád, izgalmas játékok és rengeteg szórakozás vár mindenkit április 18–21. között Budaörsön! A Hosszúréti-patak menti sétányon igazi vidámparki élményekkel készülnek kicsiknek és nagyoknak egyaránt! Április 20-án különleges húsvéti programra számíthatunk, pónilovaglással, állatsimogatóval, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal.

Budapest Feszt – Húsvéti Sokadalom // Városligeti Műjégpálya (2025. április 18-21.)

Ingyenes programkavalkád várja az egész családot a Városligeti Műjégpályán a húsvéti hosszú hétvége alatt! Gyerekkoncertek, mesejátékok, illúzióshow, táncműsor, finom falatok, esténként pedig hazai előadók koncertjei színesítik a programot!

Legkisebbek mozija: Lúdas Matyi // Puskin Kuckó (2025. április 19.)

Dargay Attila 1977-es filmje a Puskin Kuckóban! Örökifjú és szép mese szegényekről és gazdagokról, Fazekas Mihály klasszikusának alapján. Matyi, egy vidám parasztlegény legelésző libájával Döbrögi uraság erdejébe téved. A földesúr hajdúi üldözni kezdik a libát, mert fehér vadlibának nézik a ludat. Az uraság hajdúi elfogják mindkettőjüket és Döbrögi Dániel tulajdonának ítélik a ludat. Az uraság pedig huszonöt botütésre ítéli Matyit, aki a büntetés után megfogadja, hogy: háromszor veri majd vissza.

Újra robog a Nyuszivonat – Húsvét hétfő Nagytétényben (2025. április 21.)

Április 21-én újra robog a nyuszivonat Nagytétényben! A nap folyamán gumikerekes kisvonattal utazhatunk körbe-körbe, nyuszikalauzokkal, de lesz állatsimogató, kézműves foglalkozások, játszósarok, bábelőadás és tárlatvezetés a Cziffra György Nagytétényi Közösségi Színtér falai között. Sőt, a kisebbek mézeskalács-díszítés közben feleleveníthetik a húsvéti hagyományokat. A megannyi programnak köszönhetően biztosan nem fogtok unatkozni, a részvétel pedig ingyenes!

Tavaszi szünet a Kesztyűgyárban (2025. április 22-26.)

Délután 2 és 6 óra között minden nap más-más izgalmas programokkal várják az iskolásokat a Kesztyűgyárban! Lesz street art, kertészkedés, henna, videojátékok, barbershop és fotósnap!

Országos Rendőr- és Tűzoltónap // Városliget (2025. április 26.)

A XII. Országos Rendőr- és Tűzoltónapot az I. kerületi Szent György térről háromnegyed 9-kor induló rendőrségi konvoj és a III. kerületi Flórián térről induló tűzoltókonvoj Hősök terére tartó vonulása vezeti fel. Természetesen, idén is lesznek megnézhető, kipróbálható járművek, fegyverek, technikai eszközök, felszerelések, különleges bemutatók és kiállítások.

Nyílt nap az Angyalföld Kocsiszínben (2025. április 26.)

Április 26-án köszöntsétek a tavaszt az Angyalföldi Kocsiszín nyílt napján! Ezen az izgalmas és élményekkel teli napon várnak minden villamosrajongót, legyen szó kicsikről vagy nagyokról. Megismerhetitek a járműveket, bepillanthattok a kulisszák mögé, és számos további érdekes programmal készülnek nektek. A részletekért érdemes követni az Angyalföldi Kocsiszín Facebook-oldalát!

Szent György-napi sokadalom Óbudán (2025. április 26.)

Idén április 26-án kerül megrendezésre a Szent György-napi Sokadalom és Kézműves Vásár az Óbudai Waldorf Iskola szervezésében. A rendezvényen az ország számos Waldorf művészeti csoportja, intézménye képviselteti magát, hogy muzsikával, tánccal, kézműves kirakodóvásárral és az óriás sárkány legyőzésével köszönthessük a tavaszt.

Családi OrgonaExpedíció // Müpa Budapest (2025. április 27.)

Vajon egy szuperszonikus repülőgép pilótafülkéjében, vagy a Müpa szimbólumának számító grandiózus orgona játszóasztalán van több kapcsoló? Fassang László, a Müpa rezidens orgonistája, a párizsi Conservatoire tanára április 27-én erre a kérdésre is megadja a választ. A látványos vetítéssel, népszerű orgonaművekkel és virtuóz improvizációkkal kísért bemutatón a hangszer története és páratlan szerkezete is megelevenedik. Az interaktív program végén senkiben sem marad kétely afelől, hogy miért is nevezik az orgonát a hangszerek királynőjének.

