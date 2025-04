30+ mesés húsvéti program Budapesten a hosszú hétvégén – 2025. április 16-21.

Megannyi izgalmas hétvégi, húsvéti program vár ránk Budapesten és környékén, legyen szó sétáról, moziról, színházról vagy fesztiválról. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos programok Budapesten a 2025-ös húsvéti hosszú hétvégén

Filmzene koncert a legnagyobb Hollywood-i filmekből (2025. április 16-17.)

Április 16-án és 17-én egy igazán különleges szimfonikus koncert érkezik a budapesti Erkel Színházba, ugyanis minden idők legikonikusabb filmzenéi kelnek életre a színpadon a Filmzene Koncert keretein belül. Hans Zimmer, John Williams, Danny Elfman és a legnagyobb filmzeneírók lélegzetelállító műveit hallhatják az érdeklődők a Duna Szimfonikus Zenekar előadásában. Az immáron 1 éve futó eseménysorozat töretlen sikerrel hódította meg több ezer ember szívét, hiszen olyan örökzöld zenéket láthatunk és hallhatunk, mint például John Williams: Star Wars – Across the Stars, Hans Zimmer: A Karib-tenger kalózai – Holtak kincse-szvit, vagy Horner és Mortimer Zorro álarca alkotását! A Filmzene Koncert minden korosztálynak garantált szórakozást nyújt, hiszen a meséktől kezdve a sci-fi filmeken át egészen a Schindler listájáig számos filmadaptáció ikonikus dallamát élhetjük újra át vadonatúj köntösben.

Jegyvásárlás >>

Rejtett fények tavaszi kalandkertje // Csodák Palotája (2025. április 17-27.)

A tavaszi szünetben varázslatos programmal vár benneteket a Csodák Palotája, ahol a természet ébredését ünnepelhetitek. A húsvéti rendezvény izgalmas küldetéseket, felfedezendő rejtelmeket kínál a tavaszi kertben, a szorgos hangyák, zümmögő méhek és vidám katicák világában. Készüljetek egy felejthetetlen kalandra, ahol a természet ébredése és a húsvéti móka kéz a kézben jár.

Részletek >>

Húsvéti Vidámpark // Budaörs (2025. április 18-21.)

Tavaszi kavalkád, izgalmas játékok és rengeteg szórakozás vár mindenkit április 18–21. között Budaörsön! A Hosszúréti-patak menti sétányon igazi vidámparki élményekkel készülnek kicsiknek és nagyoknak egyaránt! Április 20-án különleges húsvéti programra számíthatunk, pónilovaglással, állatsimogatóval, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal.

Facebook-esemény >>

Húsvét az Állatketben (2025. április 18-21.)

Állatos élményprogramokkal, tojásvadászattal, játékos labirintussal, kézműveskedéssel és számtalan látnivalóval várnak titeket a Fővárosi Állat- és Növénykertben nagypéntektől húsvét hétfőig.

Facebook-esemény >>

További családi programok a tavaszi szünetre:

Budapest Feszt – Húsvéti Sokadalom // Városligeti Műjégpálya (2025. április 18-21.)

Ingyenes programkavalkád várja az egész családot a Városligeti Műjégpályán a húsvéti hosszú hétvége alatt! Gyerekkoncertek, mesejátékok, illúzióshow, táncműsor, finom falatok, esténként pedig hazai előadók koncertjei színesítik a programot!

Facebook-esemény >>

Családi húsvéti napok a Vajdahunyad várában (2025. április 18-21.)

Tojás- és arcfestés, népi játszótér, ünnepi ételek és vidám dallamok várják a családokat a Vajdahunyad váránál.

Facebook-esemény >>

Ibolya-nap és Húsvét a kastélyban – Tavaszköszöntő Fesztivál, Gödöllő (2025. április 20-21.)

Szeretnétek méltó módon köszönteni a tavaszt? Akkor irány a Gödöllői Királyi Kastély április 20-21-én! Április 20-án az Ibolya-napon koncertek, tojáskeresés a Tündérkert labirintusban, gasztronómiai bemutató és nagyszerű előadások várják a kicsiket és nagyokat egyaránt. Április 21-én pedig megrendezésre kerül a Húsvét a kastélyban esemény, melynek során folytatódnak a különleges húsvéti programok, de lesz többek között bábjáték, arcfestés és népi játszótér is, így az egész család kikapcsolódhat!

Facebook-esemény >>

Szerdai programok Budapesten (2025. április 16.)

The Hot 8 Brass Band // A38 (2025. április 16.)

Április 16-án Magyarországon is bemutatja legújabb lemezét a The Hot 8 Brass Band. A harmincéves fúvószenekar a hiphop és a funk stílusokkal táncoltat, miközben megidézi szülővárosuk, New Orleans legszebb dzsesszhangzását is. Egy biztos: különleges hangulatú estére számíthatunk az A38 Hajó fedélzetén.

Jegyvásárlás >>

ZZZ /// HULLÁM

Sinkó Bori elektronikus zeneszerző, hangművész és sound designer. Három koncertjén a fény háromféle fizikai értelmezése alapján hoz létre improvizatív helyzeteket. Az elektroakusztikus és audiovizuális improvizációk struktúrája a fény azon módusza szerint alakul, amit éppen megfigyelünk. Első koncertje során a fény hullámtermészete kerül középpontba. Helyszíne titkos a pontos koordinátákért, regisztráljatok az info@jazzaj.hu-ra küldött emaillel!

Facebook-esemény >>

Brazil – 40 éves jubileum // Bem Mozi

Terry Gilliam kultikus utópiája rendezői változatban a Bem Mozi vásznán.

Facebook-esemény >>

Csütörtöki programok Budapesten (2025. április 17.)

Bauhaus Buda

Ha egy vezetett séta keretében járnátok be Pasarét és Törökvész Bauhaus-kincseit, irány a hosszúlépés.járunk? Bauhaus Buda sétája, ahol a modern építészet budai bölcsője tárul fel előttetek. Miközben a terület színes utcáit járjátok, megismerhetitek, milyen küzdelmekkel kísérve született meg a magyar Bauhaus, kik voltak azok a különc figurák, akik ezt a különleges városrészt formálták, és milyen építészeti kincsek, villák, templomok, házak és kertek rejtőzködnek itt, sorra egymás után.

Tovább a weboldalra >>

Nagycsütörtöki családi túra a Nagy-Hárs-hegyen

A Nagy-Hárs-hegy a Budai-hegység egyik legszebb panorámáját adja a hegy csúcsáról, ahol a Makovecz-kilátóból elénk tárul a főváros és a környező erdők lélegzetelállító látványa. Mini szurdok, Bátori-barlang és még egy kilátó (Kaán Károly kilátó) teszi izgalmassá a túraútvonalat. A túrán való részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött.

Facebook-esemény >>

A hóhér kötele // Újszínház

Igazi kuriózummal várja nézőit az Újszínház. A hóhér kötele című zenés thriller Petőfi Sándor egyetlen, kevéssé ismert regényéből készült, és színpadi változatban először látható. Az adaptáció egyszerre korhű és modern, Szarka Gyula zenéje pedig különleges atmoszférát teremt az előadáshoz, melyet március 7-től láthat a közönség. „Ez a mű jó értelemben ponyvaregény, szórakoztató, fordulatos és borzongató is egyben, nem véletlenül került a színlapra a zenés thriller megjelölés. Leginkább az amerikai thrillerekre emlékeztet, borzongásban nem lesz hiány” – meséli Pataki András rendező.

Részletek >>

HAIR Koncert és tánc-show // MVM Dome

A kultikus HAIR című film és musical világhírű dallamai először csendülnek fel eredeti nyelven egy egyedülálló, látványos koncertshow keretében az MVM Dome-ban. A közismert számokat hazánk kiváló könnyűzenei és musicalsztárjai adják elő, miközben a filmbeli karaktereket egyszerre több szereposztásban is élvezhetjük. A népszerű dalokat a nemzetközi hírű Duda Éva Társulat külön erre az alkalomra megálmodott koreográfiái és a Fonogram-díjat nyert Subtones zenekar kelti életre a színpadon.

Facebook-esemény >>

Nagy Noémi Quartet a Fülesben

A zenekar főként jazz standardeket szólaltat meg a fiatal muzsikusokra jellemző teljes átéléssel, ám a formáció tagjaira különösen jellemző kifinomult stílusérzékkel. A közönséget könnyed előadásmódjukkal főként a ’40-es, ‚’50-es, ’60-as évek swing és bebop világába invitálják, mely utazást saját hangszerelésű szerzeményeik teszik még izgalmasabbá.

Facebook-esemény >>

Halál a Beatre – BOTB búcsúbuli // Toldi

A Beat On The Brat klub bezárása után 2020 nyarán a Toldiban folytatták a szervezők a sorozatot, és ott is fejezik be húsvét előtt csütörtökön. Az utolsó bulira a klubest mind a négy rezidens dj-je felvonul, és olyan lesz mint régen.

Facebook-esemény >>

Nagypénteki programok Budapesten és környékén (2025. április 18.)

Gázgyártelepi séta

Április 18-án testet-lelket felvillanyozó teljesítménytúra keretében járhatjátok be az Óbudán található Gázgyári lakótelepet, a lakótelep környékének bájos építészeti kincseit és vele együtt a Duna-part hangulatos sétányait is. Az eseményen két táv közül választhattok, így egy 7 km-es és egy 11 km-es távot teljesíthettek ezen a tavaszi napon. A túrán résztvevőknek meghatározott időn belül kell bejárniuk az ellenőrzőpontokkal ellátott kijelölt útvonalat.

Tovább az eseményre >>

Live Jazz, Soul Acoustic koncert az Elysée-ben

Kelemen Angelika és Varga Tivadar műsorában a klasszikus jazz, swing, blues és latin mellett a soul zene is teret kap.

Facebook-esemény >>

PUF Farsang // Dürer Kert

Az idei megkésett farsangi PUF koncert tematikája egy híres magyar rajzfilm köré épül.

Facebook-esemény >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. április 19.)

Legkisebbek mozija: Lúdas Matyi // Puskin Kuckó

Dargay Attila 1977-es filmje a Puskin Kuckóban! Örökifjú és szép mese szegényekről és gazdagokról, Fazekas Mihály klasszikusának alapján. Matyi, egy vidám parasztlegény legelésző libájával Döbrögi uraság erdejébe téved. A földesúr hajdúi üldözni kezdik a libát, mert fehér vadlibának nézik a ludat. Az uraság hajdúi elfogják mindkettőjüket és Döbrögi Dániel tulajdonának ítélik a ludat. Az uraság pedig huszonöt botütésre ítéli Matyit, aki a büntetés után megfogadja, hogy: háromszor veri majd vissza.

Facebook-esemény >>

A nagy Saxlehner-titok – vezetett séta

Áprilisban több alkalommal is indulnak vezetett séták az Imagine csapatának kalauzolásával, melyek az Andrássy út egy bezárt palotájának kulisszáiba engednek bepillantást. A Saxlehner család titkaiból nem lesz hiány, ha vállalkoztok az izgalmas épületbejárásra. Megtudhatjátok többek között azt is, hogyan küzdötte fel magát a főváros legtehetősebb családjai közé az egykor kőszegi posztókereseskedőként a kenyerét kereső Saxlehner András.

Tovább az eseményre >>

Mesél a Vigadó – vezetett séta

Áprilisban több alkalommal is vállalkozhattok a Pesti Vigadó felfedezésére, április 6-án, 19-én és 26-án. A főváros egyik legimpozánsabb kulturális örökségének belső tereiben az épület impozáns stílusjegyei és rejtett kincsei mesélnek a régmúltról. Mindazoknak ajánljuk ezt a nagyszerű programot, akik kicsit is kíváncsiak az épület nyújtotta panorámára, történelmi szerepére és töltenének egy röpke kis időt a műemléki épület varázslatos falai között.

Tovább az eseményre >>

TILOS Party // A38

A legendás Tilos Rádió Partyk szelleme idén tavasszal visszatér az A38 Hajó fedélzetére, ezúttal két teremben.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok húsvét vasárnapján (2025. április 20 .)

Antik- és bolhapiac Szentendrén

Minden hónap harmadik vasárnapján, áprilisban 20-án ismét tárt karokkal és fantasztikus portékákkal, sőt mi több húsvéti hangulatban vár benneteket Budapesttől nem messze, Szentendre hangulatos antik- és bolhapiaca. A Bükkös-patak partján ezúttal is kereshetitek és kutathatjátok a régóta vágyott kincseket, alkudozhattok és térhettek haza a megérdemelt vásárfiával.

Tovább az eseményre >>

Agility nap a Ligetben

Családi kutyás napra várnak benneteket április 20-án a Városligetbe. Az eseményen részt vesz a Magyar Agility Szövetség, a Skyball Segítőkutyás Egyesület, a Kutya Guru Kutyaiskola és az Adopt a Chow szervezet is.

Facebook-esemény >>

Bevezetés a kávé világába // MANYI

Mi a különbség az arabica és robusta között? Hogyan készül a tökéletes eszpresszó? Milyen ízeket fedezhetünk fel a világ különböző tájairól származó kávékban? Gregor László, a Kávézz jobban tartalomgyártója bevezet titeket a kávé lenyűgöző világába.

Facebook-esemény >>

Magyar Állami Nép Együttes: Kivirágzott keresztfája // Müpa Budapest

A Magyar Állami Népi Együttes húsvét ünnepéhez illeszkedő táncjátéka a különböző felekezetek liturgiájára éppúgy támaszkodik, mint a Kárpát-medence egymástól távol eső vidékeinek ősi, paraszti népszokásaira és énekeire. A magával ragadó előadást április 20-án láthatjuk a Müpában.

Facebook-esemény >>

420 Party // Turbina

Yallowdie, Dolion, Sikkboy Kiddie, és sok más tehetséges underground előadó hozza el azt a hangulatot a Turbinába, amit még nem tapasztaltál.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok húvéthétfőn (2025. április 21 .)

Újra robog a Nyuszivonat – Húsvét hétfő Nagytétényben

Április 21-én újra robog a nyuszivonat Nagytétényben! A nap folyamán gumikerekes kisvonattal utazhatunk körbe-körbe, nyuszikalauzokkal, de lesz állatsimogató, kézműves foglalkozások, játszósarok, bábelőadás és tárlatvezetés a Cziffra György Nagytétényi Közösségi Színtér falai között. Sőt, a kisebbek mézeskalács-díszítés közben feleleveníthetik a húsvéti hagyományokat. A megannyi programnak köszönhetően biztosan nem fogtok unatkozni, a részvétel pedig ingyenes!

Facebook-esemény >>

Szezonnyitó húsvéthétfő a Vasúttörténeti Parkban

Koncerttel, bábelőadással, bűvészműsorral, állatsimogatóval és további családi programokkal várnak titeket a Vasúttörténeti Parkban.

Facebook-esemény >>

Krisztus utolsó megkísértése

Martin Scorsese filmje Jézus Krisztus életét követi, akit különféle formákban kísért meg a Sátán, a félelem, a kétség, a depresszió, és a kevélység formájában.

Facebook-esemény >>